Мечеть Хазрет-Султан – экскурсии в Астане

Найдено 4 экскурсии в категории «Мечеть Хазрет-Султан» в Астане, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Популярное предложение
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
6 000 за всё до 3 чел.
Рождение города будущего
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
118 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Астана старинная и современная
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Астана: путешествие от старины к современности через архитектурные шедевры
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
14 июня в 12:00
15 июня в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Здравствуй, Астана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
142 отзыва
Здравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти на час, меня встретили, ещё
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    и с сувенирами, провезли по значимым местам, попутно делая остановки для ознакомления и фото. Считаю, что экскурсия хороша и для тех, кто проездом, и для тех, кто приехал на подольше, так как она позволяет познакомиться с главными достопримечательностями города, наметить маршрут для посещения. Рекомендую.

    Хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти на
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Рождение города будущего
    Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный гид! Информации много, всё
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    по делу, никакой воды, с юмором, с любовью к своему делу. Слушать такого интересного рассказчика- сплошное удовольствие! Большое спасибо, Сергей, за Ваш труд!

    Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный
  • Д
    Денис
    2 июня 2024
    Здравствуй, Астана
    В Астане мы с супругой были проездом, в субботу, впервые. Решение об экскурсии было принято спонтанно уже по дороге из
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    Павлодара, поэтому наперво нужно было найти оперативно реагирующих экскурсоводов (напомню, это была суббота, разгар дня). Трипстер с задачей справился, как всегда. Времени в столице было немного, поэтому также пришлось вписываться в рамки, чтобы посмотреть как можно больше достопримечательностей и успеть в аэропорт. Спасибо большое организатору экскурсии - Салиме, в качестве бонуса, нас доставили прямо к посадке! Сама экскурсия прошла отлично, даже несмотря на аномальные для конца мая +5 и дождь (сообщали, в окрестностях Астаны наблюдался снег). Но это нисколько не испортило настроения от экскурсии и только добавило желания вернуться в Астану снова, провести больше времени, посмотреть больше мест и, конечно, мы снова обратимся за этим к Салиме. Не сомневаемся!

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Сначала посоветовал нам обалденное кафе для завтрака. Потом на машине проехали по городу с выходами и рассказами об основных достопримечательностях города. Очень интересный приятный рассказчик, ответил на все наши вопросы! Очень довольны экскурсией! Спасибо!!!
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Рождение города будущего
    Благодарю за отличную экскурсию в начале 2024 года! Всё понятно, информативно, с душой. Получили огромное удовольствие, зарядились городом, узнали как живёт в на современная интеллигенция)
  • И
    Игорь
    30 мая 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Первый раз в Астане, Посмотрели за пару часов все достопримечательности Астаны. Гид Евгений с отличной информотивной программой. Очень понравилось. Советую всем!
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Астана старинная и современная
    Дана - шикарный экскурсовод, подстраивалась под все наши хотелки. . За 3 часа мы узнали очень много нового. . Очень
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    интересно рассказывает! Все четко и по факту. . А еще отлично фотографирует и подсказывает колоритные места, где покушать местные блюда.. Дана, благодарим вас за ваш труд! Возможно поздно написала отзыв, но мы до сих пор с теплом с мамой вспоминаем нашу экскурсию. .

  • Л
    Лилия
    23 мая 2024
    Астана старинная и современная
    Спасибо Вам огромное за такую чудесную экскурсию! Открыли для нас город с совершенно новой стороны. Экскурсия была организована на высшем уровне, нам очень понравилось! Еще раз большое спасибо!
  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Астана старинная и современная
    Нам очень понравилось, была группа из 5-х человек, нас встретили в отеле, показали самые яркие достопримечательности Астаны. Однозначно буду рекомендовать экскурсию своим друзьям.
  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Рождение города будущего
    Мы с большим опасением заказывали экскурсию по Астане на воскресенье. К этому моменту мы пробыли в городе четыре дня, посетили
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    музеи, оперный театр, много гуляли по городу и не думали, что экскурсия с гидом что-то добавит. Однако, поездка по Астане с Сергеем стала новым, незабываемым впечатлением. Мы увидели множество интереснейших мест города, познакомились с его историей, с особенностями пленировки и архитектуры. Все это сопровождалось экскурсами в историю Казахстана, социологию, экономику, культуру казахского народа. Эрудиция Сергея, его умение построить рассказ, выделить главное, обратить внимание на важные детали сделали экскурсию необычайно интересной. Огромное спасибо, Сергей, за то, что ты так щедро делишься со слушателями своей любовью к Астане. Александр, Надежда Санкт-Петербург

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Мечеть Хазрет-Султан»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Бульвар Нуржол
  4. Торговый центр «Хан Шатыр»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Выставочный комплекс «Экспо»
  7. Монумент Казак Ели
  8. Парк Влюбленных
  9. Площадь Независимости
  10. Поющий фонтан
Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2024
Сейчас в Астане в категории "Мечеть Хазрет-Султан" можно забронировать 4 экскурсии от 6 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 367 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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