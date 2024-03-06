Кто не мечтал, оказавшись среди футуристических зданий Астаны, обнаружить “машину времени” и погрузиться из современности в старый город, чтобы разглядеть прошлое.

Двигаясь по маршруту автомобильно-пешеходной экскурсии, вы пройдете по старинным местам столицы, а также побываете на набережной реки Есиль. Вас ждут знакомства с яркими фигурами прошлого - памятник Кенесары и монумент основателям Казахского ханства Жанибека и Керея. Литературная страница экскурсии перенесет вас к великому классику Абаю, известному во всем мире. Непременная встреча сквозь века произойдет в музее другого видного литературного деятеля Сакена Сейфуллина. Для вас приоткроются тайны знаменитой купеческой династии Кубриных, и увидите их владения под призмой сегодняшних дней. Город развивается, появляется целый ряд новых зданий, районов, но все они имеют под собой основу, фундамент, который вплетен в проспекты и культурные объекты с, казалось бы, далекой, но одновременно близкой реальностью. Прелесть экскурсии – шанс найти и посетить потаенные уголки истории среди современности, отдохнуть и обогатиться духовно.