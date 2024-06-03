Музеи и искусство Астаны

Найдено 8 экскурсий в категории «Музеи» в Астане, цены от 187 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рождение города будущего
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
118 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
«В Национальном музее Республики Казахстан вы посетите Зал золота, где хранятся уникальные артефакты скифо-сакской культурыи уникальный в своем роде «Золотой Человек»»
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Астана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
142 отзыва
Здравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Узнайте о судьбах женщин, переживших сталинские репрессии, посетив музей АЛЖИР. Транспорт включен, билеты оплачиваются отдельно
Начало: У вашего отеля
«А затем посетите современное здание музея, выполненное в форме конуса»
14 июня в 12:00
15 июня в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Музей народных инструментов + чаепитие: групповая экскурсия в Астане
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Музей народных музыкальных инструментов + чаепитие: глубокое погружение в культуру Астаны
Вас ждет незабываемое путешествие по музыкальной культуре Казахстана с завершающим чаепитием в атмосферном месте
Начало: у ТРЦ Азия Парк
«Музей народных музыкальных инструментов»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
3 576 за человека
Астана сити-тур: прошлое
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Астана сити-тур: прошлое
Погрузитесь в историю Астаны с индивидуальной экскурсией. Узнайте о прошлом столицы, посетите памятники и музеи, насладитесь уникальными видами города
«Непременная встреча сквозь века произойдет в музее другого видного литературного деятеля Сакена Сейфуллина»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$187 за экскурсию
Алжир - лагерь женских слез
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Алжир - лагерь женских слез: историческая экскурсия в Астане
Познавательная экскурсия в Астане - путешествие в прошлое, открывающее страницы истории лагеря Алжир
«В 2007 году на месте бывшего исправительного лагеря был открыт Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма, который вы посетите во время экскурсии»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$210 за экскурсию
Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Астане: от старого города к современности
Погрузитесь в историю и современность столицы Казахстана с экскурсией «Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему»
«Непременная встреча сквозь века произойдет в музее другого видного литературного деятеля Сакена Сейфуллина»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$306 за экскурсию
Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
Погрузитесь в уникальный симбиоз Запада и Востока, исследуя современные архитектурные шедевры и исторические памятники Нур-Султана
«Также Вы посетите музей «Нұр Әлем» на территории всемирно известной выставки ЭКСПО, которая проходила в Казахстане»
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$314 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    3 июня 2024
    Музей народных инструментов + чаепитие: групповая экскурсия в Астане
    Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно! Дочка-непоседа просидела экскурсию с любопытством и интересном,что меня очень
    читать дальше

    удивило. А после было чаепитие с очень вкусными баурсаками в очень хорошем ресторане национальной кухни (ресторан семьи Димаша Кудайбергенова) Жазира, благодарю за организацию!

    Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Рождение города будущего
    Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный гид! Информации много, всё
    читать дальше

    по делу, никакой воды, с юмором, с любовью к своему делу. Слушать такого интересного рассказчика- сплошное удовольствие! Большое спасибо, Сергей, за Ваш труд!

    Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный
  • Д
    Денис
    2 июня 2024
    Здравствуй, Астана
    В Астане мы с супругой были проездом, в субботу, впервые. Решение об экскурсии было принято спонтанно уже по дороге из
    читать дальше

    Павлодара, поэтому наперво нужно было найти оперативно реагирующих экскурсоводов (напомню, это была суббота, разгар дня). Трипстер с задачей справился, как всегда. Времени в столице было немного, поэтому также пришлось вписываться в рамки, чтобы посмотреть как можно больше достопримечательностей и успеть в аэропорт. Спасибо большое организатору экскурсии - Салиме, в качестве бонуса, нас доставили прямо к посадке! Сама экскурсия прошла отлично, даже несмотря на аномальные для конца мая +5 и дождь (сообщали, в окрестностях Астаны наблюдался снег). Но это нисколько не испортило настроения от экскурсии и только добавило желания вернуться в Астану снова, провести больше времени, посмотреть больше мест и, конечно, мы снова обратимся за этим к Салиме. Не сомневаемся!

  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Рождение города будущего
    Благодарю за отличную экскурсию в начале 2024 года! Всё понятно, информативно, с душой. Получили огромное удовольствие, зарядились городом, узнали как живёт в на современная интеллигенция)
  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Рождение города будущего
    Мы с большим опасением заказывали экскурсию по Астане на воскресенье. К этому моменту мы пробыли в городе четыре дня, посетили
    читать дальше

    музеи, оперный театр, много гуляли по городу и не думали, что экскурсия с гидом что-то добавит. Однако, поездка по Астане с Сергеем стала новым, незабываемым впечатлением. Мы увидели множество интереснейших мест города, познакомились с его историей, с особенностями пленировки и архитектуры. Все это сопровождалось экскурсами в историю Казахстана, социологию, экономику, культуру казахского народа. Эрудиция Сергея, его умение построить рассказ, выделить главное, обратить внимание на важные детали сделали экскурсию необычайно интересной. Огромное спасибо, Сергей, за то, что ты так щедро делишься со слушателями своей любовью к Астане. Александр, Надежда Санкт-Петербург

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Здравствуй, Астана
    Прекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохую погоду, что возят на машине. Смело рекомендую!
    Прекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохую
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Здравствуй, Астана
    Очень хорошая экскурсия. Посмотрели весь город, красавицу Астану. Организатор Салима предусмотрительно оговорила заранее все важные детали экскурсии. Эрудированный и вежливый гид,
    читать дальше

    интересно рассказал историю города, показал все достопримечательности и даже поделился традициями и обычаями коренных жителей на примере своей семьи. Автомобиль комфортабельный, маршрут корректировался в соответствии с нашими пожеланиями посмотреть определенные районы города. Продолжительность экскурсии оптимальная для первого знакомства с городом.

  • Л
    Людмила
    23 марта 2024
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Эта печальная страница нашей истории должна быть известна людям. Я очень благодарна и нашему организатору и экскурсоводу Дане, и экскурсоводу в АЛЖИРе Алёне за погружение в эпоху, за профессионализм и доброжелательность. Советую эту экскурсию всем!
  • В
    Валентина
    10 января 2024
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Комфортный микроавтобус. Ехать не далеко. Дана - прекрасный рассказчик, очень интересные истории рассказывала по пути туда и обратно. В музее экскурсия и фильм произвели очень сильное впечатление, буквально до слез!
  • И
    ИЛЬЯ
    9 января 2024
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Впервые в Казахстане, поэтому максимально хотели всё посмотреть. АЛЖИР потряс сильно. Спасибо большое Дане за хорошую экскурсию и за теплое,
    читать дальше

    человеческое отношение к людям, любовь к своей стране. Дана - очень образованный экскурсовод, с ней очень приятно общаться. Всегда профессионально отвечала на любве вопросы, даже не отвечающие к теме экскурсии. На следующий день еще раз встретились - на дегустации вин Казахстана. Переговорили ВСЁ и обо всем. ДАНА, еще раз СПАСИБО! Здоровья и женского счастья ВАМ! Страна, люди - всё понравилось. Казахстан - очень добродушная страна. . Все говорят по - русски. Любой прохожий всегда по доброму обьяснял и помогал. Всем здоровья и благополучия!

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Рождение города будущего
  2. Здравствуй, Астана
  3. Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
  4. Музей народных инструментов + чаепитие: групповая экскурсия в Астане
  5. Астана сити-тур: прошлое
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Бульвар Нуржол
  4. Торговый центр «Хан Шатыр»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Выставочный комплекс «Экспо»
  7. Монумент Казак Ели
  8. Парк Влюбленных
  9. Площадь Независимости
  10. Поющий фонтан
Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2024
Сейчас в Астане в категории "Музеи" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 187 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 273 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Астане на 2024 год по теме «Музеи», 273 ⭐ отзыва, цены от 187₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам