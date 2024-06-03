1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
«В Национальном музее Республики Казахстан вы посетите Зал золота, где хранятся уникальные артефакты скифо-сакской культурыи уникальный в своем роде «Золотой Человек»»
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
9 688₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Узнайте о судьбах женщин, переживших сталинские репрессии, посетив музей АЛЖИР. Транспорт включен, билеты оплачиваются отдельно
Начало: У вашего отеля
«А затем посетите современное здание музея, выполненное в форме конуса»
14 июня в 12:00
15 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Музей народных музыкальных инструментов + чаепитие: глубокое погружение в культуру Астаны
Вас ждет незабываемое путешествие по музыкальной культуре Казахстана с завершающим чаепитием в атмосферном месте
Начало: у ТРЦ Азия Парк
«Музей народных музыкальных инструментов»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
3 576₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Астана сити-тур: прошлое
Погрузитесь в историю Астаны с индивидуальной экскурсией. Узнайте о прошлом столицы, посетите памятники и музеи, насладитесь уникальными видами города
«Непременная встреча сквозь века произойдет в музее другого видного литературного деятеля Сакена Сейфуллина»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$187 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Алжир - лагерь женских слез: историческая экскурсия в Астане
Познавательная экскурсия в Астане - путешествие в прошлое, открывающее страницы истории лагеря Алжир
«В 2007 году на месте бывшего исправительного лагеря был открыт Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма, который вы посетите во время экскурсии»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$210 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Астане: от старого города к современности
Погрузитесь в историю и современность столицы Казахстана с экскурсией «Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему»
«Непременная встреча сквозь века произойдет в музее другого видного литературного деятеля Сакена Сейфуллина»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$306 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
Погрузитесь в уникальный симбиоз Запада и Востока, исследуя современные архитектурные шедевры и исторические памятники Нур-Султана
«Также Вы посетите музей «Нұр Әлем» на территории всемирно известной выставки ЭКСПО, которая проходила в Казахстане»
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$314 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна3 июня 2024Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно! Дочка-непоседа просидела экскурсию с любопытством и интересном,что меня очень
- ЕЕкатерина2 июня 2024Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный гид! Информации много, всё
- ДДенис2 июня 2024В Астане мы с супругой были проездом, в субботу, впервые. Решение об экскурсии было принято спонтанно уже по дороге из
- ААлександра1 июня 2024Благодарю за отличную экскурсию в начале 2024 года! Всё понятно, информативно, с душой. Получили огромное удовольствие, зарядились городом, узнали как живёт в на современная интеллигенция)
- ААлександр20 мая 2024Мы с большим опасением заказывали экскурсию по Астане на воскресенье. К этому моменту мы пробыли в городе четыре дня, посетили
- ИИрина17 мая 2024Прекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохую погоду, что возят на машине. Смело рекомендую!
- ААнна13 мая 2024Очень хорошая экскурсия. Посмотрели весь город, красавицу Астану. Организатор Салима предусмотрительно оговорила заранее все важные детали экскурсии. Эрудированный и вежливый гид,
- ЛЛюдмила23 марта 2024Эта печальная страница нашей истории должна быть известна людям. Я очень благодарна и нашему организатору и экскурсоводу Дане, и экскурсоводу в АЛЖИРе Алёне за погружение в эпоху, за профессионализм и доброжелательность. Советую эту экскурсию всем!
- ВВалентина10 января 2024Комфортный микроавтобус. Ехать не далеко. Дана - прекрасный рассказчик, очень интересные истории рассказывала по пути туда и обратно. В музее экскурсия и фильм произвели очень сильное впечатление, буквально до слез!
- ИИЛЬЯ9 января 2024Впервые в Казахстане, поэтому максимально хотели всё посмотреть. АЛЖИР потряс сильно. Спасибо большое Дане за хорошую экскурсию и за теплое,
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Музеи»
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