1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Астана: Путешествие по истории и культуре столицы Казахстана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
«Вы познакомитесь с главными достопримечательностями и раскроете секреты местного менталитета»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Астана: путешествие от старины к современности через архитектурные шедевры
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
14 июня в 12:00
15 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
9 688₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Астана - гордость Казахстана: путешествие по символам столицы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: В районе Акорды
«Вы познакомитесь с её главными символами: президентской резиденцией Акорда, монументом «Байтерек» и необычным центром «Хан Шатыр»»
Расписание: ежедневно в 12:00
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
25002 250₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Астана для гурманов: вина Казахстана и традиции кочевников
Погрузитесь в мир казахской гастрономии и виноделия. Откройте для себя уникальные вкусы и традиции в уютной атмосфере Астаны
Начало: На ул. Сыганак
«Дегустации в ресторане и знакомство с бытом номадов»
Завтра в 17:00
11 июня в 15:00
3 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Астана - город будущего: уникальная обзорная прогулка по центру
Погрузитесь в историю и культуру Астаны во время 3-часовой прогулки по самым значимым местам столицы
Начало: По договоренности
«Вы увидите все главные достопримечательности — Дворцовая площадь, Национальный космический центр, Сухие фонтаны»
Расписание: по договоренности
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
37 500₸ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Двухчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
На экскурсии вы увидите главные достопримечательности Астаны, включая небоскребы, Круглую и Главную площади, а также монумент Астана Байтерек
Начало: По договоренности
«На обзорной экскурсии вы увидите самые главные достопримечательности столицы Казахстана»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 50 000₸ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Астане: современная столица и её архитектурные чудеса
Погрузитесь в атмосферу современной Астаны с эксклюзивной аудиоэкскурсией. Вас ждет увлекательное путешествие по бульвару Нуржол
Начало: Проспект Туран, 37, Есильский район
«За два часа экскурсии вы познакомитесь с самыми современными и передовыми архитектурными произведениями»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5 150₸ за человека
Аудиогид
2 часа
Знакомство с Астаной: уникальная аудиопрогулка по Старому городу
Погрузитесь в историю и культуру Астаны, пройдя по маршруту аудиогида. Откройте для себя город под новым углом
Начало: Около Русского Академического театра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
790₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Вперед в будущее: уникальная аудиоэкскурсия по современной Астане
Погрузитесь в атмосферу Астаны, исследуя ее современные чудеса и исторические сокровища с помощью вашего смартфона
Начало: Около Хан Шатыра
«Аудиопрогулка начнется напротив торгового центра Хан Шатыр, где вы познакомитесь с одним из самых смелых проектов студии британского архитектора Нормана Фостера»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Астана сити-тур: прошлое
Погрузитесь в историю Астаны с индивидуальной экскурсией. Узнайте о прошлом столицы, посетите памятники и музеи, насладитесь уникальными видами города
«Вас ждут знакомства с яркими фигурами прошлого - памятник Кенесары и монумент основателям Казахского ханства Жанибека и Керея»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$187 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Астана сити-тур: погружение в настоящее - автомобильный и пешеходный маршруты
Знакомство с Астаной: уникальный тур, объединяющий автомобильные прогулки и пешеходные маршруты по ключевым достопримечательностям города
«Во время экскурсии Вы познакомитесь с наиболее значимыми архитектурными сооружениями и памятниками современной столицы (Площадь Независимости, Водно-Зеленый бульвар, Круглая площадь)»
Расписание: Ежедневно в 10:00
$202 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Астана сити-тур: путешествие в будущее столицы Казахстана
Погрузитесь в атмосферу развития и новаторства Астаны, увидев её современные небоскребы и архитектурные шедевры
«Желающие лицезреть панораму столицы с высоты смогут увидеть город с обзорной площадки Триумфальной арки «Мәңгілік ел»»
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$198 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Астане: от старого города к современности
Погрузитесь в историю и современность столицы Казахстана с экскурсией «Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему»
«Начав знакомство со "старым городом", вы постепенно перейдете к его настоящему, увидите город в динамике, как он развивается и чем дышит»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$306 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
Погрузитесь в уникальный симбиоз Запада и Востока, исследуя современные архитектурные шедевры и исторические памятники Нур-Султана
«Желающие лицезреть панораму столицы с высоты смогут увидеть город с обзорной площадки Триумфальной арки «Мәңгілік ел»»
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$314 за экскурсию
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Астане: уникальные кадры на фоне городской архитектуры
Пройдите по центру Астаны и получите незабываемые фотографии. Профессиональный фотограф запечатлит вас на фоне главных достопримечательностей города
Начало: В районе монумента Байтерек
«Мы начнём путь у главной достопримечательности города — монумента Байтерек»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий4 июня 2024Отличная экскурсия!
- ИИрина3 июня 2024Были на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе и с индивидуальным подходом, экскурсовод
- ДДенис2 июня 2024В Астане мы с супругой были проездом, в субботу, впервые. Решение об экскурсии было принято спонтанно уже по дороге из
- ММарина25 мая 2024Ну вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорная экскурсия, думали не выдержим,
- ДДарья24 мая 2024Дана - шикарный экскурсовод, подстраивалась под все наши хотелки. . За 3 часа мы узнали очень много нового. . Очень
- ЛЛилия23 мая 2024Спасибо Вам огромное за такую чудесную экскурсию! Открыли для нас город с совершенно новой стороны. Экскурсия была организована на высшем уровне, нам очень понравилось! Еще раз большое спасибо!
- ААнастасия21 мая 2024Нам очень понравилось, была группа из 5-х человек, нас встретили в отеле, показали самые яркие достопримечательности Астаны. Однозначно буду рекомендовать экскурсию своим друзьям.
- ИИрина17 мая 2024Прекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохую погоду, что возят на машине. Смело рекомендую!
- ААнна13 мая 2024Очень хорошая экскурсия. Посмотрели весь город, красавицу Астану. Организатор Салима предусмотрительно оговорила заранее все важные детали экскурсии. Эрудированный и вежливый гид,
- ЮЮлия10 мая 2024Шикарная экскурсия! Дана, благодарю от души🙏 нам с сыном ооочень понравилось, узнали много нового, а какой сервис, на комфортном транспорте с веееежливым водителем🔥❤️🔥 Потрясающий город, душевные люди. Астана теперь занимает отдельное местечко в 💗
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Изучение достопримечательностей города Астаны нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Астане много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024