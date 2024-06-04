Обзорные и познавательные экскурсии Астаны

Найдено 16 экскурсий в категории «Обзорные» в Астане, цены от 187 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Астана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
132 отзыва
Знакомьтесь, Астана: Путешествие по истории и культуре столицы Казахстана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
«Вы познакомитесь с главными достопримечательностями и раскроете секреты местного менталитета»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 3 чел.
Астана старинная и современная
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Астана: путешествие от старины к современности через архитектурные шедевры
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
14 июня в 12:00
15 июня в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Здравствуй, Астана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
142 отзыва
Здравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Астана - гордость Казахстана
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
2 отзыва
Астана - гордость Казахстана: путешествие по символам столицы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: В районе Акорды
«Вы познакомитесь с её главными символами: президентской резиденцией Акорда, монументом «Байтерек» и необычным центром «Хан Шатыр»»
Расписание: ежедневно в 12:00
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
25002 250 за человека
Астана для гурманов
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Астана для гурманов: вина Казахстана и традиции кочевников
Погрузитесь в мир казахской гастрономии и виноделия. Откройте для себя уникальные вкусы и традиции в уютной атмосфере Астаны
Начало: На ул. Сыганак
«Дегустации в ресторане и знакомство с бытом номадов»
Завтра в 17:00
11 июня в 15:00
3 250 за всё до 10 чел.
Астана - город будущего: обзорная прогулка
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
43 отзыва
Астана - город будущего: уникальная обзорная прогулка по центру
Погрузитесь в историю и культуру Астаны во время 3-часовой прогулки по самым значимым местам столицы
Начало: По договоренности
«Вы увидите все главные достопримечательности — Дворцовая площадь, Национальный космический центр, Сухие фонтаны»
Расписание: по договоренности
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
37 500 за всё до 5 чел.
Двухчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Двухчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
На экскурсии вы увидите главные достопримечательности Астаны, включая небоскребы, Круглую и Главную площади, а также монумент Астана Байтерек
Начало: По договоренности
«На обзорной экскурсии вы увидите самые главные достопримечательности столицы Казахстана»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 50 000 за всё до 10 чел.
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Астане: современная столица и её архитектурные чудеса
Погрузитесь в атмосферу современной Астаны с эксклюзивной аудиоэкскурсией. Вас ждет увлекательное путешествие по бульвару Нуржол
Начало: Проспект Туран, 37, Есильский район
«За два часа экскурсии вы познакомитесь с самыми современными и передовыми архитектурными произведениями»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5 150 за человека
Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по Cтарому городу
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Знакомство с Астаной: уникальная аудиопрогулка по Старому городу
Погрузитесь в историю и культуру Астаны, пройдя по маршруту аудиогида. Откройте для себя город под новым углом
Начало: Около Русского Академического театра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
790 за человека
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Вперед в будущее: уникальная аудиоэкскурсия по современной Астане
Погрузитесь в атмосферу Астаны, исследуя ее современные чудеса и исторические сокровища с помощью вашего смартфона
Начало: Около Хан Шатыра
«Аудиопрогулка начнется напротив торгового центра Хан Шатыр, где вы познакомитесь с одним из самых смелых проектов студии британского архитектора Нормана Фостера»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
690 за человека
Астана сити-тур: прошлое
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Астана сити-тур: прошлое
Погрузитесь в историю Астаны с индивидуальной экскурсией. Узнайте о прошлом столицы, посетите памятники и музеи, насладитесь уникальными видами города
«Вас ждут знакомства с яркими фигурами прошлого - памятник Кенесары и монумент основателям Казахского ханства Жанибека и Керея»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$187 за экскурсию
Астана сити-тур: настоящее
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Астана сити-тур: погружение в настоящее - автомобильный и пешеходный маршруты
Знакомство с Астаной: уникальный тур, объединяющий автомобильные прогулки и пешеходные маршруты по ключевым достопримечательностям города
«Во время экскурсии Вы познакомитесь с наиболее значимыми архитектурными сооружениями и памятниками современной столицы (Площадь Независимости, Водно-Зеленый бульвар, Круглая площадь)»
Расписание: Ежедневно в 10:00
$202 за экскурсию
Астана сити-тур: будущее
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Астана сити-тур: путешествие в будущее столицы Казахстана
Погрузитесь в атмосферу развития и новаторства Астаны, увидев её современные небоскребы и архитектурные шедевры
«Желающие лицезреть панораму столицы с высоты смогут увидеть город с обзорной площадки Триумфальной арки «Мәңгілік ел»»
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$198 за экскурсию
Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Астане: от старого города к современности
Погрузитесь в историю и современность столицы Казахстана с экскурсией «Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему»
«Начав знакомство со "старым городом", вы постепенно перейдете к его настоящему, увидите город в динамике, как он развивается и чем дышит»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$306 за экскурсию
Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
Погрузитесь в уникальный симбиоз Запада и Востока, исследуя современные архитектурные шедевры и исторические памятники Нур-Султана
«Желающие лицезреть панораму столицы с высоты смогут увидеть город с обзорной площадки Триумфальной арки «Мәңгілік ел»»
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$314 за экскурсию
Фотопрогулка по Астане
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Астане: уникальные кадры на фоне городской архитектуры
Пройдите по центру Астаны и получите незабываемые фотографии. Профессиональный фотограф запечатлит вас на фоне главных достопримечательностей города
Начало: В районе монумента Байтерек
«Мы начнём путь у главной достопримечательности города — монумента Байтерек»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Отличная экскурсия!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Были на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе и с индивидуальным подходом, экскурсовод
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    Ардак очень приветливая и приятная, после экскурсии дала дала нам много полезных рекомендаций и всегда была с нами на связи 👍

    Были на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе иБыли на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе иБыли на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе и
  • Д
    Денис
    2 июня 2024
    Здравствуй, Астана
    В Астане мы с супругой были проездом, в субботу, впервые. Решение об экскурсии было принято спонтанно уже по дороге из
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    Павлодара, поэтому наперво нужно было найти оперативно реагирующих экскурсоводов (напомню, это была суббота, разгар дня). Трипстер с задачей справился, как всегда. Времени в столице было немного, поэтому также пришлось вписываться в рамки, чтобы посмотреть как можно больше достопримечательностей и успеть в аэропорт. Спасибо большое организатору экскурсии - Салиме, в качестве бонуса, нас доставили прямо к посадке! Сама экскурсия прошла отлично, даже несмотря на аномальные для конца мая +5 и дождь (сообщали, в окрестностях Астаны наблюдался снег). Но это нисколько не испортило настроения от экскурсии и только добавило желания вернуться в Астану снова, провести больше времени, посмотреть больше мест и, конечно, мы снова обратимся за этим к Салиме. Не сомневаемся!

  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Ну вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорная экскурсия, думали не выдержим,
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    но оказалось все очень здорово, весело и без напрягов по маршруту. Экскурсовод молодая женщина преподнесла нам материал о городе именно в той форме что нам хотелось, небыло скучных дат о постройке и разрушении каждого дома, это была просто прогулка со знающим город человеком, нам рассказали о городе главное в очень легкой для понимания манере, и в то же времени ответили на совершенно все интересующие нас вопросы. Но что для нас оказалось ещё более важным чем сама экскурсия, что после ее окончания нас не бросили на произвол судьбы 😂, а продолжали с нами общаться на Вотсапе, помогли найти и забронировать столик в ресторане с национальной кухней, рассказали где можно погулять вечером, куда можно и нужно обязательно сходит, вообщем экскурсия была 2,5 часа, а поддержка все трое суток что мы тут были! Огромное спасибо Жанар за то что ты была с нами! Успехов тебе и процветания! Если когда то приедем снова, обязательно тебе напишем и сходим с тобой ещё в старый город.

    Ну вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорнаяНу вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорнаяНу вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорнаяНу вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорная
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Астана старинная и современная
    Дана - шикарный экскурсовод, подстраивалась под все наши хотелки. . За 3 часа мы узнали очень много нового. . Очень
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    интересно рассказывает! Все четко и по факту. . А еще отлично фотографирует и подсказывает колоритные места, где покушать местные блюда.. Дана, благодарим вас за ваш труд! Возможно поздно написала отзыв, но мы до сих пор с теплом с мамой вспоминаем нашу экскурсию. .

  • Л
    Лилия
    23 мая 2024
    Астана старинная и современная
    Спасибо Вам огромное за такую чудесную экскурсию! Открыли для нас город с совершенно новой стороны. Экскурсия была организована на высшем уровне, нам очень понравилось! Еще раз большое спасибо!
  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Астана старинная и современная
    Нам очень понравилось, была группа из 5-х человек, нас встретили в отеле, показали самые яркие достопримечательности Астаны. Однозначно буду рекомендовать экскурсию своим друзьям.
  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Здравствуй, Астана
    Прекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохую погоду, что возят на машине. Смело рекомендую!
    Прекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохуюПрекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохую
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Здравствуй, Астана
    Очень хорошая экскурсия. Посмотрели весь город, красавицу Астану. Организатор Салима предусмотрительно оговорила заранее все важные детали экскурсии. Эрудированный и вежливый гид,
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    интересно рассказал историю города, показал все достопримечательности и даже поделился традициями и обычаями коренных жителей на примере своей семьи. Автомобиль комфортабельный, маршрут корректировался в соответствии с нашими пожеланиями посмотреть определенные районы города. Продолжительность экскурсии оптимальная для первого знакомства с городом.

  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Астана - город будущего: обзорная прогулка
    Шикарная экскурсия! Дана, благодарю от души🙏 нам с сыном ооочень понравилось, узнали много нового, а какой сервис, на комфортном транспорте с веееежливым водителем🔥❤️‍🔥 Потрясающий город, душевные люди. Астана теперь занимает отдельное местечко в 💗

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Знакомьтесь, Астана
  2. Астана старинная и современная
  3. Здравствуй, Астана
  4. Астана - гордость Казахстана
  5. Астана для гурманов
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Бульвар Нуржол
  4. Торговый центр «Хан Шатыр»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Выставочный комплекс «Экспо»
  7. Монумент Казак Ели
  8. Парк Влюбленных
  9. Площадь Независимости
  10. Поющий фонтан
Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2024
Сейчас в Астане в категории "Обзорные" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 187 до 50 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 425 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Изучение достопримечательностей города Астаны нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Астане много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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