Национальный парк «Бурабай» — захватывающий дух оазис.
Этот парк, известный своими безмятежными озёрами, густыми лесами и величественными горными вершинами, — идеальное место для любителей природы.
Парк входит в Топ-10 направлений Казахстана и находится под прямой юрисдикцией Президента Республики Казахстан.
Этот парк, известный своими безмятежными озёрами, густыми лесами и величественными горными вершинами, — идеальное место для любителей природы.
Парк входит в Топ-10 направлений Казахстана и находится под прямой юрисдикцией Президента Республики Казахстан.
Описание экскурсииНациональный парк Бурабай — это курортная жемчужина, расположенная всего в двух часах езды от Астаны. Это образец нетронутой природы и живописной красоты. Известный своими безмятежными озерами, густыми лесами и величественными горными вершинами, парк притягивает туристов, ценящих активный отдых и потрясающие виды. На месте туристы могут насладиться досугом на свой вкус, например, пешей прогулкой, катанием на лодке, наблюдением за дикой природой. Тайминг:
- 8:00 — сбор;
- 11:00 — экскурсия по горе Болектау;
- 13:00 — скала Окжетпес, осмотр жемчужины Бурабая — скалы Жумбактас;
- 14:00 — Прогулка по историческому месту — поляне Абылай-хана. Осмотр трона Абылай-хана;
• 17:00 — Прибытие обратно, высадка в отеле. Важная информация:
- Экскурсия не подходит детям до 2 лет, беременным женщинам, людям старше 95 лет, людям с ограниченными возможностями передвижения;
- Наденьте удобную одежду и обувь, возьмите солнцезащитные средства в сезон;
- Брать с собой алкогольные напитки запрещено.
По выходным в 8:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоязычного гида-водителя
- Транспорт (джип-внедорожник)
- Вход в национальный парк.
Что не входит в цену
- Еда
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным в 8:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Экскурсия не подходит детям до 2 лет, беременным женщинам, людям старше 95 лет, людям с ограниченными возможностями передвижения
- Наденьте удобную одежду и обувь, возьмите солнцезащитные средства в сезон
- Брать с собой алкогольные напитки запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эмма
28 июл 2025
Моя поездка в парк «Бурабай» была просто восхитительной! Гид Данияр очень приятный, внимательный и дружелюбный. Хорошо знает парк, показал самые красивые уголки Бурабая и рассказал интересные факты, день прошел безупречно!
С
Сэм
2 июн 2025
Крутой день с Данияром! Виды потрясающие. Спасибо!
О
Ольга
8 окт 2024
Это был чудесный день с эрудированным и добродушным гидом, который был терпелив и отвечал на все наши вопросы. Бурабай просто прекрасен. Виды стоили всех подъемов на пути!
Д
Джон
25 сен 2024
Отличная экскурсия! Гид профессиональный, располагающий, знающий, ответил на все наши вопросы и дал свои ценные рекомендации относительно отдыха в Астане и его родном городе Алматы. Этот тур - один из самых ярких моментов из всего моего путешествия по Центральной Азии. Буду рекомендовать друзьям!
Входит в следующие категории Астаны
Похожие экскурсии из Астаны
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборУникальная экскурсия по Астане: архитектура, история и культура
Откройте для себя Астану с её небоскрёбами, футуристическими строениями и историческими кварталами. Посетите музей ювелирного искусства и восточный базар
Начало: Ваш отель
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИстория и достопримечательности Астаны
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Астана: город, который удивит
Погрузитесь в историю и современность Астаны, посетив её знаковые места и узнав, как традиции и инновации сочетаются в облике города
Начало: Возле городского цирка
30 ноя в 14:30
7 дек в 14:30
1550 ₽ за человека