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раз! Вы сделали знакомство с Казахстаном незабываемым! Ваша любовь к нему передалась и нам!

По пути к Боровому заехали в сыроварню семьи Соколовых! Какие они молодцы! Влюбленная в свое дело семья! Столько наград и серификатов! Сыр вкуснющий! Еще и домой купили - родных порадовать!:-)

Боровое, несомненно - жемчужина! Вода прозрачная, пляжи песчаные, красота необыкновенная! Казахстанская Швейцария! Нафоткались от души!

А после - пообедали в колоритном ресторанчике с видом на озеро! Азамат подсказал, конечно) Всё было невероятно вкусно!

Желаем Азамату, Жанар и всей их команде всего самого наилучшего 🤗🪄

Рады были, что нашли Вас на сайте! Пусть и другие путешественники порадуются👍🏻☺️