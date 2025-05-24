Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
7 авг в 07:00
12 авг в 07:00
34 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Астаны в национальный парк Бурабай: индивидуальная экскурсия
Начало: По договоренности
«Национальный парк Бурабай — это курортная жемчужина, расположенная всего в двух часах езды от Астаны»
Расписание: По выходным в 8:00
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
135 984 ₸ за всё до 3 чел.
Групповая
Путешествие в Бурабай
Уникальная возможность погрузиться в природу и культуру Казахстана. Вдохновляющие виды и свежий воздух ждут вас в Бурабае
Начало: Ваше место пребывания в Астане
«Тогда добро пожаловать в национальный парк «Бурабай», в оазис Северного Казахстана»
Расписание: Ежедневно, выезд с 6:00 до 12:00
9 авг в 06:00
10 авг в 06:00
135 342 ₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина24 мая 2025Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую ШвейцариюДата посещения: 21 мая 2025Наше чудесное путешествие началось со знакомства с гидом Азаматом и водителем Береком и посадкой в комфортабельный автомобиль. По дороге на
- ААлексей3 августа 2025Экскурсию провёл Азамат. Всей нашей семьёй, мы провели замечательный день в национальном парке «Бурабай». Горы, сосны, озёра! Оазис невероятной красоты
- ААнна16 июля 2025Это восхитительно! Азамат провёл индивидуальный тур по казахстанской Швейцарии "Бурабай", и так как я была в Казахстане впервые, я благодаря
- ЮЮлия7 июля 2025Гидом был Азамат, очень приятный и легкий в общении))) Рассказывал интересно, без перегруза. Экскурсия приятная, красивые виды.
- ЮЮлия23 июня 2025Отличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселый
- ООлег26 мая 2025Азамат, просто зажигалка
хорошо продумана экскурсия и остановки
всё поездка наполнена фольклором и любовью к стране и народу
спасибо за угощения на горе.
- ММария12 мая 2025Я безумно рада, что попала на эту прекрасную экскурсию. Нас забрали с места проживания, привезли туда же. Жанар рассказала и
- ИИрина12 мая 2025Азамат очень улыбчивый, открытый и доброжелательный гид, располагает к себе. Учли наши пожелания начать экскурсию попозже. Все было интересно, вкусно, комфортно.
Из пожеланий: использовать микрофон в машине(заднему ряду не слышно), добавить в экскурсию какого-то взаимодействия с лошадьми (покормить, погладить)
- ЕЕлена12 мая 2025Доброе утро☺️ Мы уже дома, чудесное путешествие закончилось🤷🏻♀️
Боровое останется в памяти - красивой бусиной на нити воспоминаний! Спасибо Вам еще
- ЕЕлизавета26 апреля 2025Боровое - прекрасное умиротворённое место. Ездили не в сезон, поэтому людей было немного. Нам очень понравилось! И само место, и организация экскурсии. Все прошло отлично! Азамат очень доброжелательный и позитивный человек.
Рекомендуем эту экскурсию.
- ВВалерия18 апреля 2025Нас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправку.
Во время поездки
- ААртем13 марта 2025Очень интересное, легкое и познавательное путешествие) день прошел как на одном дыхании. Экскурсия была информативной и содержала в себе много информации в целом о стране. Покатались на снегоходах, забрались на гору, прошлись по замершему озеру и попробовали домашнего сыра))
- ВВолосач19 января 2025Замечательная экскурсия, все очень понравилось! Отдельное спасибо гиду Азамату, что провел ее на высшем уровне!
- ГГалина6 января 2025Гид Азамат показал природу севера Казахстана во всей ее красоте. Благодарим за чудеса городка Санта клауса, побывали в сказке.
- ГГалина1 декабря 2024Все очень замечательно. Спасибо.
- ММария8 ноября 2024Живописное место, ещё посетили частную сыроварню. Впервые видела, как готовится сыр.
- ААнастасия27 октября 2024Все было отлично! Спасибо большое за организацию экскурсии, нам все очень понравилось 😊
- ООльга18 октября 2024Советую этот тур
Азамат - замечательный гид, Бурабай - шикарное место, звезды сошлись, погода нам благоволила, и путешествие получилось отличным - комфортным, вкусным и красивым
Большое спасибо!
- ДДмитрий14 октября 2024Категорическая рекомендация - обязательно съездить и обязательно Азаматом и его командой.
- ММаргарита23 сентября 2024Безумно красивая экскурсия, нам очень повезло с гидом! Рекомендую!!!
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