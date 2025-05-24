Мои заказы

Национальные парки Астаны

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальные парки» в Астане, цены от 34 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
На машине
10 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
7 авг в 07:00
12 авг в 07:00
34 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Астаны в национальный парк Бурабай: индивидуальная экскурсия
11 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Астаны в национальный парк Бурабай: индивидуальная экскурсия
Начало: По договоренности
«Национальный парк Бурабай — это курортная жемчужина, расположенная всего в двух часах езды от Астаны»
Расписание: По выходным в 8:00
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
135 984 ₸ за всё до 3 чел.
Путешествие в национальный парк «Бурабай»
12 часов
4 отзыва
Групповая
Путешествие в Бурабай
Уникальная возможность погрузиться в природу и культуру Казахстана. Вдохновляющие виды и свежий воздух ждут вас в Бурабае
Начало: Ваше место пребывания в Астане
«Тогда добро пожаловать в национальный парк «Бурабай», в оазис Северного Казахстана»
Расписание: Ежедневно, выезд с 6:00 до 12:00
9 авг в 06:00
10 авг в 06:00
135 342 ₸ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    24 мая 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Дата посещения: 21 мая 2025
    Наше чудесное путешествие началось со знакомства с гидом Азаматом и водителем Береком и посадкой в комфортабельный автомобиль. По дороге на
    читать дальше

    озеро Азамат очень много рассказывал о культуре,обычаях и традициях казахстанского народа. Озеро-это просто восторг! Природа чудесная. Мы очень рады,что познакомились с чудесными людьми и красотами национального парка Бурабай.

  • А
    Алексей
    3 августа 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Экскурсию провёл Азамат. Всей нашей семьёй, мы провели замечательный день в национальном парке «Бурабай». Горы, сосны, озёра! Оазис невероятной красоты
    читать дальше

    среди казахстанских степей. Азамат пунктуален, доброжелателен, прекрасный рассказчик, хороший водитель. Спасибо ему за интересное путешествие и палитру ярких впечатлений не только от природы, но и от посещения историко-краеведческого музея под открытым небом «Ботай-Бурабай», где нам рассказали о том, как жили предки казахов много шесть тысячелетий назад. Благодарю и рекомендую!

    Экскурсию провёл Азамат. Всей нашей семьёй, мы провели замечательный день в национальном парке «Бурабай». Горы, сосныЭкскурсию провёл Азамат. Всей нашей семьёй, мы провели замечательный день в национальном парке «Бурабай». Горы, сосныЭкскурсию провёл Азамат. Всей нашей семьёй, мы провели замечательный день в национальном парке «Бурабай». Горы, сосныЭкскурсию провёл Азамат. Всей нашей семьёй, мы провели замечательный день в национальном парке «Бурабай». Горы, сосныЭкскурсию провёл Азамат. Всей нашей семьёй, мы провели замечательный день в национальном парке «Бурабай». Горы, сосныЭкскурсию провёл Азамат. Всей нашей семьёй, мы провели замечательный день в национальном парке «Бурабай». Горы, сосныЭкскурсию провёл Азамат. Всей нашей семьёй, мы провели замечательный день в национальном парке «Бурабай». Горы, сосныЭкскурсию провёл Азамат. Всей нашей семьёй, мы провели замечательный день в национальном парке «Бурабай». Горы, сосныЭкскурсию провёл Азамат. Всей нашей семьёй, мы провели замечательный день в национальном парке «Бурабай». Горы, сосны
  • А
    Анна
    16 июля 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Это восхитительно! Азамат провёл индивидуальный тур по казахстанской Швейцарии "Бурабай", и так как я была в Казахстане впервые, я благодаря
    читать дальше

    нему смогла увидеть душевную, истинную красоту Казахстана, услышать множество легенд и фактов.
    Это был не просто тур, это было как семейное путешествие, легко и с душой! 😄

    Спасибо большое! Ребята, обязательно обращусь к Вам ещё!

  • Ю
    Юлия
    7 июля 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Гидом был Азамат, очень приятный и легкий в общении))) Рассказывал интересно, без перегруза. Экскурсия приятная, красивые виды.
    Гидом был Азамат, очень приятный и легкий в общении))) Рассказывал интересно, без перегруза. Экскурсия приятная, красивые видыГидом был Азамат, очень приятный и легкий в общении))) Рассказывал интересно, без перегруза. Экскурсия приятная, красивые виды
  • Ю
    Юлия
    23 июня 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Отличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселый
    Отличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселыйОтличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселыйОтличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселыйОтличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселыйОтличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселыйОтличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселыйОтличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселыйОтличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселыйОтличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселыйОтличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселый
  • О
    Олег
    26 мая 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Азамат, просто зажигалка
    хорошо продумана экскурсия и остановки
    всё поездка наполнена фольклором и любовью к стране и народу
    спасибо за угощения на горе.
  • М
    Мария
    12 мая 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Я безумно рада, что попала на эту прекрасную экскурсию. Нас забрали с места проживания, привезли туда же. Жанар рассказала и
    читать дальше

    показала не только примечательные места в Буробае, но и в самой Астане. Удивительное знакомство и общение с природой, с животными, с местными традициями и с историей не только самого парка, но и Казахстана в целом. Огромная благодарность организаторам за море впечатлений и вкусную еду.

    Я безумно рада, что попала на эту прекрасную экскурсию. Нас забрали с места проживания, привезли туда
  • И
    Ирина
    12 мая 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Азамат очень улыбчивый, открытый и доброжелательный гид, располагает к себе. Учли наши пожелания начать экскурсию попозже. Все было интересно, вкусно, комфортно.
    Из пожеланий: использовать микрофон в машине(заднему ряду не слышно), добавить в экскурсию какого-то взаимодействия с лошадьми (покормить, погладить)
    Азамат очень улыбчивый, открытый и доброжелательный гид, располагает к себе. Учли наши пожелания начать экскурсию попозже
  • Е
    Елена
    12 мая 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Доброе утро☺️ Мы уже дома, чудесное путешествие закончилось🤷🏻‍♀️
    Боровое останется в памяти - красивой бусиной на нити воспоминаний! Спасибо Вам еще
    читать дальше

    раз! Вы сделали знакомство с Казахстаном незабываемым! Ваша любовь к нему передалась и нам!
    По пути к Боровому заехали в сыроварню семьи Соколовых! Какие они молодцы! Влюбленная в свое дело семья! Столько наград и серификатов! Сыр вкуснющий! Еще и домой купили - родных порадовать!:-)
    Боровое, несомненно - жемчужина! Вода прозрачная, пляжи песчаные, красота необыкновенная! Казахстанская Швейцария! Нафоткались от души!
    А после - пообедали в колоритном ресторанчике с видом на озеро! Азамат подсказал, конечно) Всё было невероятно вкусно!
    Желаем Азамату, Жанар и всей их команде всего самого наилучшего 🤗🪄
    Рады были, что нашли Вас на сайте! Пусть и другие путешественники порадуются👍🏻☺️

    Доброе утро☺️ Мы уже дома, чудесное путешествие закончилось🤷🏻‍♀️Доброе утро☺️ Мы уже дома, чудесное путешествие закончилось🤷🏻‍♀️Доброе утро☺️ Мы уже дома, чудесное путешествие закончилось🤷🏻‍♀️Доброе утро☺️ Мы уже дома, чудесное путешествие закончилось🤷🏻‍♀️Доброе утро☺️ Мы уже дома, чудесное путешествие закончилось🤷🏻‍♀️Доброе утро☺️ Мы уже дома, чудесное путешествие закончилось🤷🏻‍♀️
  • Е
    Елизавета
    26 апреля 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Боровое - прекрасное умиротворённое место. Ездили не в сезон, поэтому людей было немного. Нам очень понравилось! И само место, и организация экскурсии. Все прошло отлично! Азамат очень доброжелательный и позитивный человек.
    Рекомендуем эту экскурсию.
  • В
    Валерия
    18 апреля 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Нас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправку.
    Во время поездки
    читать дальше

    было супер комфортно, Жанар рассказывала интересные истории о Казахстане и не только)

    Дегустация сыров стала необычной изюминкой поездки 😍 Там нас встретила очень добрая девушка, которая рассказала об изготовлении сыра и его правильном хранении.

    Венец всей поездки, это природа Бурабая. Озеры и горы потрясающей красоты! ⛰️ Жанар рассказала очень интересные легенды! Мы побывали на вершине горы, оттуда вообще не хотелось уходить настолько красиво 😂

    Далее мы отправились на прогулку вокруг озера и посетили прекрасный ресторан с местной кухней. Сфотографировались в национальных костюмах (всем очень рекомендую на память).

    В конце мы посетилимузей под открытым небом!

    Жанар прекрасная девушка и экскурсовод, начитанная и интересная, было очень приятно пообщаться ❤️
    Очень рекомендую эту экскурсию!

    Нас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправку
  • А
    Артем
    13 марта 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Очень интересное, легкое и познавательное путешествие) день прошел как на одном дыхании. Экскурсия была информативной и содержала в себе много информации в целом о стране. Покатались на снегоходах, забрались на гору, прошлись по замершему озеру и попробовали домашнего сыра))
  • В
    Волосач
    19 января 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Замечательная экскурсия, все очень понравилось! Отдельное спасибо гиду Азамату, что провел ее на высшем уровне!
  • Г
    Галина
    6 января 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Гид Азамат показал природу севера Казахстана во всей ее красоте. Благодарим за чудеса городка Санта клауса, побывали в сказке.
    Гид Азамат показал природу севера Казахстана во всей ее красоте. Благодарим за чудеса городка Санта клауса, побывали в сказкеГид Азамат показал природу севера Казахстана во всей ее красоте. Благодарим за чудеса городка Санта клауса, побывали в сказкеГид Азамат показал природу севера Казахстана во всей ее красоте. Благодарим за чудеса городка Санта клауса, побывали в сказкеГид Азамат показал природу севера Казахстана во всей ее красоте. Благодарим за чудеса городка Санта клауса, побывали в сказкеГид Азамат показал природу севера Казахстана во всей ее красоте. Благодарим за чудеса городка Санта клауса, побывали в сказкеГид Азамат показал природу севера Казахстана во всей ее красоте. Благодарим за чудеса городка Санта клауса, побывали в сказке
  • Г
    Галина
    1 декабря 2024
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Все очень замечательно. Спасибо.
  • М
    Мария
    8 ноября 2024
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Живописное место, ещё посетили частную сыроварню. Впервые видела, как готовится сыр.
    Живописное место, ещё посетили частную сыроварню. Впервые видела, как готовится сырЖивописное место, ещё посетили частную сыроварню. Впервые видела, как готовится сыр
  • А
    Анастасия
    27 октября 2024
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Все было отлично! Спасибо большое за организацию экскурсии, нам все очень понравилось 😊
  • О
    Ольга
    18 октября 2024
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Советую этот тур
    Азамат - замечательный гид, Бурабай - шикарное место, звезды сошлись, погода нам благоволила, и путешествие получилось отличным - комфортным, вкусным и красивым
    Большое спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    14 октября 2024
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Категорическая рекомендация - обязательно съездить и обязательно Азаматом и его командой.
  • М
    Маргарита
    23 сентября 2024
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Безумно красивая экскурсия, нам очень повезло с гидом! Рекомендую!!!
    Безумно красивая экскурсия, нам очень повезло с гидом! Рекомендую!!!Безумно красивая экскурсия, нам очень повезло с гидом! Рекомендую!!!Безумно красивая экскурсия, нам очень повезло с гидом! Рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Национальные парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
  2. Из Астаны в национальный парк Бурабай: индивидуальная экскурсия
  3. Путешествие в национальный парк «Бурабай»
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Выставочный комплекс «Экспо»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Дворец мира и согласия
  7. Монумент Казак Ели
  8. Бульвар Нуржол
  9. Площадь Независимости
  10. Парк Влюбленных
Сколько стоит экскурсия по Астане в августе 2025
Сейчас в Астане в категории "Национальные парки" можно забронировать 3 экскурсии от 34 000 до 135 984. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Астане на 2025 год по теме «Национальные парки», 43 ⭐ отзыва, цены от 34000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь