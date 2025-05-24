Индивидуальная
до 3 чел.
История и достопримечательности Астаны
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
«Я покажу вам парк влюбленных, Круглую площадь и живописный бульвар Нуржол с фонтанами, тюркскими скульптурами и архитектурными творениями знаменитых зодчих»
Завтра в 09:00
6 авг в 09:30
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
6 авг в 07:00
7 авг в 07:00
34 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Путешествие в национальный парк «Бурабай»
Начало: Ваше место пребывания в Астане
«В течение дня вы сможете подняться на смотровую площадку горы Болык-Тау, откуда открывается захватывающий вид на весь парк и его озера»
Расписание: Ежедневно, выезд с 6:00 до 12:00
9 авг в 06:00
10 авг в 06:00
135 342 ₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина24 мая 2025Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую ШвейцариюДата посещения: 21 мая 2025Наше чудесное путешествие началось со знакомства с гидом Азаматом и водителем Береком и посадкой в комфортабельный автомобиль. По дороге на
- ААлександр29 июля 2025Рекомендую экскурсию и организатора тем, кто впервые оказался в Астане. Заранее было объявлено место сбора, экскурсия началась точно в указанное
- ВВладимир25 июля 2025Жанар отлично провела обзорную экскурсию по Астане, все очень и очень нам понравилось, видно как человек любит свое дело, как все подробно рассказывает и главное очень интересно. 4 часа пролетели как один миг. Астана великолепна!!!
- RRodion24 июля 2025Обзорная экскурсия по новой части Астаны изобиловала не только визуальными составляющими в виде современных зданий и арт-объектов, но и богатым по интеллектуальному наполнению теоретическим контентом, время пролетело незаметно.
- ТТатьяна16 июля 2025Экскурсия с Жанар была интересной, легкой. Жанар добрая, заботливая, гостеприимная. Рассказала про менталитет, традиции. Про символы, здания, город, историю. Было очень увлекательно.
С удовольствием рекомендую!!!
- ААнна16 июля 2025Это восхитительно! Азамат провёл индивидуальный тур по казахстанской Швейцарии "Бурабай", и так как я была в Казахстане впервые, я благодаря
- ННаталья12 июля 2025Отличная экскурсия, много интересной информации о городе, стране и обычаях
- ВВалентина8 июля 2025Как мы порой ошибаемся, оценивая города по чужим фотографиям, впечатлениям. Ничего особенного не ожидала от Астаны, была уверена, что город,
- ЮЮлия7 июля 2025Гидом был Азамат, очень приятный и легкий в общении))) Рассказывал интересно, без перегруза. Экскурсия приятная, красивые виды.
- OOlga6 июля 2025Очень понравилась экскурсия! Были с детьми, они были все во внимании
- ААлексей28 июня 2025Рекомендую!
- ЮЮлия23 июня 2025Отличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселый
- ООлег26 мая 2025Азамат, просто зажигалка
хорошо продумана экскурсия и остановки
всё поездка наполнена фольклором и любовью к стране и народу
спасибо за угощения на горе.
- ММария12 мая 2025Я безумно рада, что попала на эту прекрасную экскурсию. Нас забрали с места проживания, привезли туда же. Жанар рассказала и
- ИИрина12 мая 2025Азамат очень улыбчивый, открытый и доброжелательный гид, располагает к себе. Учли наши пожелания начать экскурсию попозже. Все было интересно, вкусно, комфортно.
Из пожеланий: использовать микрофон в машине(заднему ряду не слышно), добавить в экскурсию какого-то взаимодействия с лошадьми (покормить, погладить)
- ЕЕлена12 мая 2025Доброе утро☺️ Мы уже дома, чудесное путешествие закончилось🤷🏻♀️
Боровое останется в памяти - красивой бусиной на нити воспоминаний! Спасибо Вам еще
- иилона28 апреля 2025Огромное спасибо Жанар и Азамату за невероятно содержательное и интересное путешествие. Помогали, напоили чаем, накормили сыром и помогли влюбиться в родные края!
- ЕЕлизавета26 апреля 2025Боровое - прекрасное умиротворённое место. Ездили не в сезон, поэтому людей было немного. Нам очень понравилось! И само место, и организация экскурсии. Все прошло отлично! Азамат очень доброжелательный и позитивный человек.
Рекомендуем эту экскурсию.
- ААнастасия23 апреля 2025В Астане пользовались услугами экскурсовода Жанар. Хочется отметить высокую дисциплину и пунктуальность. Хорошо продуманная программа, интересная, неутомительная, с национальным каларитом,
- ВВалерия22 апреля 2025Добрый день. У нас была прекрасная гид - Ардак.
Более опытного и интересного рассказчика я не встречала.
Рекомендую однозначно.
Так же у нас был очень хороший водитель. Комфортный, удобный автомобиль и прекрасное владение ситупцией на дороге помогли сделать нашу экскурсию еще более успешной.
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Парки»
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