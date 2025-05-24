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Экскурсии по паркам Астаны

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Астане, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Знакомьтесь, Астана
Пешая
2.5 часа
203 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
История и достопримечательности Астаны
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
«Я покажу вам парк влюбленных, Круглую площадь и живописный бульвар Нуржол с фонтанами, тюркскими скульптурами и архитектурными творениями знаменитых зодчих»
Завтра в 09:00
6 авг в 09:30
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
На машине
10 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
6 авг в 07:00
7 авг в 07:00
34 000 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие в национальный парк «Бурабай»
12 часов
Групповая
Путешествие в национальный парк «Бурабай»
Начало: Ваше место пребывания в Астане
«В течение дня вы сможете подняться на смотровую площадку горы Болык-Тау, откуда открывается захватывающий вид на весь парк и его озера»
Расписание: Ежедневно, выезд с 6:00 до 12:00
9 авг в 06:00
10 авг в 06:00
135 342 ₸ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    24 мая 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Дата посещения: 21 мая 2025
    Наше чудесное путешествие началось со знакомства с гидом Азаматом и водителем Береком и посадкой в комфортабельный автомобиль. По дороге на
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    озеро Азамат очень много рассказывал о культуре,обычаях и традициях казахстанского народа. Озеро-это просто восторг! Природа чудесная. Мы очень рады,что познакомились с чудесными людьми и красотами национального парка Бурабай.

  • А
    Александр
    29 июля 2025
    Знакомьтесь, Астана
    Рекомендую экскурсию и организатора тем, кто впервые оказался в Астане. Заранее было объявлено место сбора, экскурсия началась точно в указанное
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    время. Заявленный маршрут и достопримечательности соответствовали описанию. Может показаться, что маршрут проходит по самым центральным местам, которые каждый может посетить самостоятельно. Но интересный рассказ о том, что видим, исторические сведения, разъяснение символического смысла - очень важная часть экскурсии, а без гида это не разглядеть и не понять. Полуторачасовая прогулка с интересным рассказчиком и приятным собеседником прошла незаметно, но сформировалось новое понимание окружающего города. Считаю, что состоялось замечательное знакомство с Астаной.

  • В
    Владимир
    25 июля 2025
    Знакомьтесь, Астана
    Жанар отлично провела обзорную экскурсию по Астане, все очень и очень нам понравилось, видно как человек любит свое дело, как все подробно рассказывает и главное очень интересно. 4 часа пролетели как один миг. Астана великолепна!!!
  • R
    Rodion
    24 июля 2025
    Знакомьтесь, Астана
    Обзорная экскурсия по новой части Астаны изобиловала не только визуальными составляющими в виде современных зданий и арт-объектов, но и богатым по интеллектуальному наполнению теоретическим контентом, время пролетело незаметно.
  • Т
    Татьяна
    16 июля 2025
    Знакомьтесь, Астана
    Экскурсия с Жанар была интересной, легкой. Жанар добрая, заботливая, гостеприимная. Рассказала про менталитет, традиции. Про символы, здания, город, историю. Было очень увлекательно.
    С удовольствием рекомендую!!!
  • А
    Анна
    16 июля 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Это восхитительно! Азамат провёл индивидуальный тур по казахстанской Швейцарии "Бурабай", и так как я была в Казахстане впервые, я благодаря
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    нему смогла увидеть душевную, истинную красоту Казахстана, услышать множество легенд и фактов.
    Это был не просто тур, это было как семейное путешествие, легко и с душой! 😄

    Спасибо большое! Ребята, обязательно обращусь к Вам ещё!

  • Н
    Наталья
    12 июля 2025
    Знакомьтесь, Астана
    Отличная экскурсия, много интересной информации о городе, стране и обычаях
  • В
    Валентина
    8 июля 2025
    Знакомьтесь, Астана
    Как мы порой ошибаемся, оценивая города по чужим фотографиям, впечатлениям. Ничего особенного не ожидала от Астаны, была уверена, что город,
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    как город, каких во время путешествий видела множество.
    Но тут встреча с экскурсоводом Жанар, и выезд из аэропорта в город…
    Буквально дух перехватило от пейзажей за окном машины. Футуристические здания, как из будущего, которое еще не скоро наступит. Казалось бы, обычные жилые дома, но ни одного похожего на соседние. И всё это обрамлено любопытнейшим рассказом Жанар. Она не давила цифрами, нудным перечислением фактов. Просто рассказывала, что и откуда взялось на этой благословенной земле.
    Теперь я верю в перерождение старого в новое, надоевшее в желанное… Уже, отдохнув и отоспавшись от сложной поездки в Казахстан, снова хочу в Астану и мечтаю, что сяду в машину к Жанар со словами,"Здравствуйте, волшебница и сказочный город!".

  • Ю
    Юлия
    7 июля 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Гидом был Азамат, очень приятный и легкий в общении))) Рассказывал интересно, без перегруза. Экскурсия приятная, красивые виды.
    Гидом был Азамат, очень приятный и легкий в общении))) Рассказывал интересно, без перегруза. Экскурсия приятная, красивые видыГидом был Азамат, очень приятный и легкий в общении))) Рассказывал интересно, без перегруза. Экскурсия приятная, красивые виды
  • O
    Olga
    6 июля 2025
    Знакомьтесь, Астана
    Очень понравилась экскурсия! Были с детьми, они были все во внимании
  • А
    Алексей
    28 июня 2025
    Знакомьтесь, Астана
    Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    23 июня 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Отличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселый
    Отличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселыйОтличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселыйОтличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселыйОтличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселыйОтличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселыйОтличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселыйОтличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселыйОтличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселыйОтличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселыйОтличная поездка, маршрут составлен грамотно, гид Азамат очень комфортрый и веселый
  • О
    Олег
    26 мая 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Азамат, просто зажигалка
    хорошо продумана экскурсия и остановки
    всё поездка наполнена фольклором и любовью к стране и народу
    спасибо за угощения на горе.
  • М
    Мария
    12 мая 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Я безумно рада, что попала на эту прекрасную экскурсию. Нас забрали с места проживания, привезли туда же. Жанар рассказала и
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    показала не только примечательные места в Буробае, но и в самой Астане. Удивительное знакомство и общение с природой, с животными, с местными традициями и с историей не только самого парка, но и Казахстана в целом. Огромная благодарность организаторам за море впечатлений и вкусную еду.

    Я безумно рада, что попала на эту прекрасную экскурсию. Нас забрали с места проживания, привезли туда
  • И
    Ирина
    12 мая 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Азамат очень улыбчивый, открытый и доброжелательный гид, располагает к себе. Учли наши пожелания начать экскурсию попозже. Все было интересно, вкусно, комфортно.
    Из пожеланий: использовать микрофон в машине(заднему ряду не слышно), добавить в экскурсию какого-то взаимодействия с лошадьми (покормить, погладить)
    Азамат очень улыбчивый, открытый и доброжелательный гид, располагает к себе. Учли наши пожелания начать экскурсию попозже
  • Е
    Елена
    12 мая 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Доброе утро☺️ Мы уже дома, чудесное путешествие закончилось🤷🏻‍♀️
    Боровое останется в памяти - красивой бусиной на нити воспоминаний! Спасибо Вам еще
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    раз! Вы сделали знакомство с Казахстаном незабываемым! Ваша любовь к нему передалась и нам!
    По пути к Боровому заехали в сыроварню семьи Соколовых! Какие они молодцы! Влюбленная в свое дело семья! Столько наград и серификатов! Сыр вкуснющий! Еще и домой купили - родных порадовать!:-)
    Боровое, несомненно - жемчужина! Вода прозрачная, пляжи песчаные, красота необыкновенная! Казахстанская Швейцария! Нафоткались от души!
    А после - пообедали в колоритном ресторанчике с видом на озеро! Азамат подсказал, конечно) Всё было невероятно вкусно!
    Желаем Азамату, Жанар и всей их команде всего самого наилучшего 🤗🪄
    Рады были, что нашли Вас на сайте! Пусть и другие путешественники порадуются👍🏻☺️

    Доброе утро☺️ Мы уже дома, чудесное путешествие закончилось🤷🏻‍♀️Доброе утро☺️ Мы уже дома, чудесное путешествие закончилось🤷🏻‍♀️Доброе утро☺️ Мы уже дома, чудесное путешествие закончилось🤷🏻‍♀️Доброе утро☺️ Мы уже дома, чудесное путешествие закончилось🤷🏻‍♀️Доброе утро☺️ Мы уже дома, чудесное путешествие закончилось🤷🏻‍♀️Доброе утро☺️ Мы уже дома, чудесное путешествие закончилось🤷🏻‍♀️
  • и
    илона
    28 апреля 2025
    Знакомьтесь, Астана
    Огромное спасибо Жанар и Азамату за невероятно содержательное и интересное путешествие. Помогали, напоили чаем, накормили сыром и помогли влюбиться в родные края!
    Огромное спасибо Жанар и Азамату за невероятно содержательное и интересное путешествие. Помогали, напоили чаем, накормили сыромОгромное спасибо Жанар и Азамату за невероятно содержательное и интересное путешествие. Помогали, напоили чаем, накормили сыромОгромное спасибо Жанар и Азамату за невероятно содержательное и интересное путешествие. Помогали, напоили чаем, накормили сыромОгромное спасибо Жанар и Азамату за невероятно содержательное и интересное путешествие. Помогали, напоили чаем, накормили сыромОгромное спасибо Жанар и Азамату за невероятно содержательное и интересное путешествие. Помогали, напоили чаем, накормили сыромОгромное спасибо Жанар и Азамату за невероятно содержательное и интересное путешествие. Помогали, напоили чаем, накормили сыромОгромное спасибо Жанар и Азамату за невероятно содержательное и интересное путешествие. Помогали, напоили чаем, накормили сыромОгромное спасибо Жанар и Азамату за невероятно содержательное и интересное путешествие. Помогали, напоили чаем, накормили сыромОгромное спасибо Жанар и Азамату за невероятно содержательное и интересное путешествие. Помогали, напоили чаем, накормили сыромОгромное спасибо Жанар и Азамату за невероятно содержательное и интересное путешествие. Помогали, напоили чаем, накормили сыром
  • Е
    Елизавета
    26 апреля 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Боровое - прекрасное умиротворённое место. Ездили не в сезон, поэтому людей было немного. Нам очень понравилось! И само место, и организация экскурсии. Все прошло отлично! Азамат очень доброжелательный и позитивный человек.
    Рекомендуем эту экскурсию.
  • А
    Анастасия
    23 апреля 2025
    Знакомьтесь, Астана
    В Астане пользовались услугами экскурсовода Жанар. Хочется отметить высокую дисциплину и пунктуальность. Хорошо продуманная программа, интересная, неутомительная, с национальным каларитом,
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    без спешки, доступная информация. Доброжелательность, радушие. С удовольствием отвечала с удовольствием. Вопросы личного характера решались быстро и конструктивно 👍.

    Благодаря Жанар🌹 мы влюбились в Астану.

    Очень хорошее впечатление от людей, всегда подскажут туристам.

    В Астане пользовались услугами экскурсовода Жанар. Хочется отметить высокую дисциплину и пунктуальность. Хорошо продуманная программа, интереснаяВ Астане пользовались услугами экскурсовода Жанар. Хочется отметить высокую дисциплину и пунктуальность. Хорошо продуманная программа, интересная
  • В
    Валерия
    22 апреля 2025
    Знакомьтесь, Астана
    Добрый день. У нас была прекрасная гид - Ардак.
    Более опытного и интересного рассказчика я не встречала.
    Рекомендую однозначно.
    Так же у нас был очень хороший водитель. Комфортный, удобный автомобиль и прекрасное владение ситупцией на дороге помогли сделать нашу экскурсию еще более успешной.

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Парки»

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  4. Выставочный комплекс «Экспо»
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Сколько стоит экскурсия по Астане в августе 2025
Сейчас в Астане в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 135 342. Туристы уже оставили гидам 238 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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