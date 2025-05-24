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как город, каких во время путешествий видела множество.

Но тут встреча с экскурсоводом Жанар, и выезд из аэропорта в город…

Буквально дух перехватило от пейзажей за окном машины. Футуристические здания, как из будущего, которое еще не скоро наступит. Казалось бы, обычные жилые дома, но ни одного похожего на соседние. И всё это обрамлено любопытнейшим рассказом Жанар. Она не давила цифрами, нудным перечислением фактов. Просто рассказывала, что и откуда взялось на этой благословенной земле.

Теперь я верю в перерождение старого в новое, надоевшее в желанное… Уже, отдохнув и отоспавшись от сложной поездки в Казахстан, снова хочу в Астану и мечтаю, что сяду в машину к Жанар со словами,"Здравствуйте, волшебница и сказочный город!".