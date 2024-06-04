1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Астана: Путешествие по истории и культуре столицы Казахстана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
«Я покажу вам парк влюбленных, Круглую площадь и живописный бульвар Нуржол с фонтанами, тюркскими скульптурами и архитектурными творениями знаменитых зодчих»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Национальный парк Бурабай: встреча с казахской Швейцарией
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
«Вы полюбуетесь природой заповедника, а также отведаете воздушные баурсаки и сможете сфотографироваться в образе кочевников»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
34 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9.5 часов
Боровое - жемчужина Казахстана
«В Боровом нет памятников материального наследия, но сама природа создала уникальные ландшафты необыкновенной красоты с сочетанием величественных горных пейзажей, голубых зеркальных озер, хвойных и лиственных рощ»
Расписание: Ежедневно в 09:00
$473 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий4 июня 2024Отличная экскурсия!
- ИИрина3 июня 2024Были на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе и с индивидуальным подходом, экскурсовод
- ААлександра1 июня 2024Хорошая получилась поездка с классными и добрыми людьми. Посмотрели виды, вкусно покушали, душевно поговорили 😅
- ММарина25 мая 2024Ну вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорная экскурсия, думали не выдержим,
- DDmitry11 мая 2024Прекрасная поездка в Боровое. Азамат очень доброжелательный и отзывчивый гид провел нас по всем местным красотам. Обед в одном из
- ККсения3 мая 2024Мы провели прекрасный день. Очень приятные экскурсоводы и потрясающие виды! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Природа и пейзажи»
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