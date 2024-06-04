Познавательные экскурсии на природе в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Астане, цены от 473 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Астана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
132 отзыва
Знакомьтесь, Астана: Путешествие по истории и культуре столицы Казахстана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
«Я покажу вам парк влюбленных, Круглую площадь и живописный бульвар Нуржол с фонтанами, тюркскими скульптурами и архитектурными творениями знаменитых зодчих»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 3 чел.
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Путешествие в Национальный парк Бурабай: встреча с казахской Швейцарией
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
«Вы полюбуетесь природой заповедника, а также отведаете воздушные баурсаки и сможете сфотографироваться в образе кочевников»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
34 000 за всё до 3 чел.
Боровое - жемчужина Казахстана
🚗 На машине
Индивидуальная
9.5 часов
Боровое - жемчужина Казахстана
«В Боровом нет памятников материального наследия, но сама природа создала уникальные ландшафты необыкновенной красоты с сочетанием величественных горных пейзажей, голубых зеркальных озер, хвойных и лиственных рощ»
Расписание: Ежедневно в 09:00
$473 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Отличная экскурсия!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Были на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе и с индивидуальным подходом, экскурсовод
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    Ардак очень приветливая и приятная, после экскурсии дала дала нам много полезных рекомендаций и всегда была с нами на связи 👍

    Были на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе иБыли на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе иБыли на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе и
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Хорошая получилась поездка с классными и добрыми людьми. Посмотрели виды, вкусно покушали, душевно поговорили 😅
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Ну вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорная экскурсия, думали не выдержим,
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    но оказалось все очень здорово, весело и без напрягов по маршруту. Экскурсовод молодая женщина преподнесла нам материал о городе именно в той форме что нам хотелось, небыло скучных дат о постройке и разрушении каждого дома, это была просто прогулка со знающим город человеком, нам рассказали о городе главное в очень легкой для понимания манере, и в то же времени ответили на совершенно все интересующие нас вопросы. Но что для нас оказалось ещё более важным чем сама экскурсия, что после ее окончания нас не бросили на произвол судьбы 😂, а продолжали с нами общаться на Вотсапе, помогли найти и забронировать столик в ресторане с национальной кухней, рассказали где можно погулять вечером, куда можно и нужно обязательно сходит, вообщем экскурсия была 2,5 часа, а поддержка все трое суток что мы тут были! Огромное спасибо Жанар за то что ты была с нами! Успехов тебе и процветания! Если когда то приедем снова, обязательно тебе напишем и сходим с тобой ещё в старый город.

    Ну вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорнаяНу вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорнаяНу вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорнаяНу вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорная
  • D
    Dmitry
    11 мая 2024
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Прекрасная поездка в Боровое. Азамат очень доброжелательный и отзывчивый гид провел нас по всем местным красотам. Обед в одном из
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    ресторанов был замечательным дополнением к поезде - кухня великолепная. Длинный путь прошел за беседами на разные темы и не был утомительным. Однозначно, рекомендуем и саму поезду и Азамата в качестве проводника местным достопримечательностям

    Прекрасная поездка в Боровое. Азамат очень доброжелательный и отзывчивый гид провел нас по всем местным красотамПрекрасная поездка в Боровое. Азамат очень доброжелательный и отзывчивый гид провел нас по всем местным красотамПрекрасная поездка в Боровое. Азамат очень доброжелательный и отзывчивый гид провел нас по всем местным красотамПрекрасная поездка в Боровое. Азамат очень доброжелательный и отзывчивый гид провел нас по всем местным красотамПрекрасная поездка в Боровое. Азамат очень доброжелательный и отзывчивый гид провел нас по всем местным красотамПрекрасная поездка в Боровое. Азамат очень доброжелательный и отзывчивый гид провел нас по всем местным красотам
  • К
    Ксения
    3 мая 2024
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Мы провели прекрасный день. Очень приятные экскурсоводы и потрясающие виды! Спасибо большое!
    Мы провели прекрасный день

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Астана
  2. Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
  3. Боровое - жемчужина Казахстана
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  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Бульвар Нуржол
  4. Торговый центр «Хан Шатыр»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Выставочный комплекс «Экспо»
  7. Монумент Казак Ели
  8. Парк Влюбленных
  9. Площадь Независимости
  10. Поющий фонтан
Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2024
Сейчас в Астане в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 473 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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