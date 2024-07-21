Экскурсии на 1 день в Астане

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Астане, цены от 306 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
На машине
9 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Путешествие в Национальный парк Бурабай: встреча с казахской Швейцарией
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
34 000 за всё до 3 чел.
Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему
На машине
7 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Астане: от старого города к современности
Погрузитесь в историю и современность столицы Казахстана с экскурсией «Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$306 за экскурсию
Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
На машине
7 часов
Индивидуальная
Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
Погрузитесь в уникальный симбиоз Запада и Востока, исследуя современные архитектурные шедевры и исторические памятники Нур-Султана
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$314 за экскурсию
Боровое - жемчужина Казахстана
На машине
9.5 часов
Индивидуальная
Боровое - жемчужина Казахстана
Расписание: Ежедневно в 09:00
$473 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 июля 2024
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Прекрасный приветливый гид Азамат) очень красивое атмосферное место) время пролетело незаметно) спасибо вам огромное!!!
  • Р
    Раиса
    6 июля 2024
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Вот и закончилось наше путешествие по Казахстану. Одной из запоминающих была поездка в национальный парк Бурабай. Азамат хороший экскурсовод и рассказчик, поездка прошла интересно и легко. Познакомились с обычаями казахстанцев, отведали местную кухню и баурсаки.
  • А
    Анна
    25 июня 2024
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Азамат и Жанар - самый клиентоориентированные гиды на свете! Помогли решить все личные вопросы во время поездки и помогали организовать
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    тур еще до нашего выезда в Казахстан. Большое спасибо Жанар за помощь в планировании тура! Азамат встретил в аэропорту, составлял маршрут исходя из наших потребностей. Был очень вежлив, несмотря на наши запросы, отвлекающие от маршрута. Все прошло очень хорошо, прекрасные места, отличный гид, даже горячий чай в дождь - все было вовремя и кстати. Очень интеллигентный и приятный человек в общении и интересный рассказчик! Всем спасибо большое! Будем рекомендовать ваши услуги друзьям и знакомым!

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
  2. Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему
  3. Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
  4. Боровое - жемчужина Казахстана
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Бульвар Нуржол
  5. Выставочный комплекс «Экспо»
  6. Мечеть Хазрет-Султан
  7. Монумент Казак Ели
  8. Дворец мира и согласия
  9. Парк Влюбленных
  10. Площадь Независимости
Сколько стоит экскурсия по Астане в августе 2024
Сейчас в Астане в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 306 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Астану на 1 день, гиды Астаны подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Астану так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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