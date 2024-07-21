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тур еще до нашего выезда в Казахстан. Большое спасибо Жанар за помощь в планировании тура! Азамат встретил в аэропорту, составлял маршрут исходя из наших потребностей. Был очень вежлив, несмотря на наши запросы, отвлекающие от маршрута. Все прошло очень хорошо, прекрасные места, отличный гид, даже горячий чай в дождь - все было вовремя и кстати. Очень интеллигентный и приятный человек в общении и интересный рассказчик! Всем спасибо большое! Будем рекомендовать ваши услуги друзьям и знакомым!