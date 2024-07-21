10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборПутешествие в Национальный парк Бурабай: встреча с казахской Швейцарией
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
34 000₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Астане: от старого города к современности
Погрузитесь в историю и современность столицы Казахстана с экскурсией «Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$306 за экскурсию
7 часов
Индивидуальная
Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
Погрузитесь в уникальный симбиоз Запада и Востока, исследуя современные архитектурные шедевры и исторические памятники Нур-Султана
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$314 за экскурсию
9.5 часов
Индивидуальная
Расписание: Ежедневно в 09:00
$473 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 июля 2024Прекрасный приветливый гид Азамат) очень красивое атмосферное место) время пролетело незаметно) спасибо вам огромное!!!
- РРаиса6 июля 2024Вот и закончилось наше путешествие по Казахстану. Одной из запоминающих была поездка в национальный парк Бурабай. Азамат хороший экскурсовод и рассказчик, поездка прошла интересно и легко. Познакомились с обычаями казахстанцев, отведали местную кухню и баурсаки.
- ААнна25 июня 2024Азамат и Жанар - самый клиентоориентированные гиды на свете! Помогли решить все личные вопросы во время поездки и помогали организовать
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Астане в августе 2024
Сейчас в Астане в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 306 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Астану на 1 день, гиды Астаны подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Астану так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024