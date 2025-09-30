Окунитесь в мир советской эпохи в рамках насыщенного однодневного тура из Астаны.
Вас ждет посещение музея Карлага, знакомство с памятниками и архитектурой Караганды советской эпохи, знакомство с интересными историческими фактами о Советском Союзе и его влиянии на Казахстан, а также традиционные русский обед в местном ресторане в Караганде.
Описание экскурсииСовершите путешествие во времени в рамках этой увлекательной однодневной поездки в Караганду и музей Карлага, идеально подходящий для любителей истории, интересующихся советским прошлым Казахстана. Расположенная всего в 2,5 часах езды от Астаны, Караганда когда-то была крупным центром угледобычи и до сих пор носит следы своего промышленного и идеологического наследия. Наше путешествие проведет нас через ключевые достопримечательности советской эпохи в городе, включая впечатляющий памятник Гагарину и величественные театры, построенные в период СССР. По пути ваш гид поделится своими мыслями о роли города в формировании истории Казахстана XX века. Кульминацией экскурсии станет музей Карлага, расположенный в 35 км. от Караганды. Когда-то он был центральным административным центром сталинских исправительно-трудовых лагерей, а теперь является важным мемориальным и образовательным объектом. Вы познакомитесь с экспонатами, которые рассказывают о суровой реальности, с которой сталкивались заключенные, и о более широком воздействии политических репрессий в Советском Союзе. И, конечно, мы сделаем остановку на обед, чтобы насладиться местной кухней. Важная информация:
- Музей Карлага взимает дополнительную плату за использование профессиональных фотоаппаратов. Телефонная и личная фотосъёмка разрешена бесплатно;
- Возможен трансфер из отелей или других мест размещения в пределах Астаны. Пожалуйста, укажите место вашего проживания при бронировании;
- В музее Карлага есть экспонаты, которые могут вызвать у некоторых посетителей сильные эмоции, рекомендуется проявлять осмотрительность;
- Если у вас есть какие-либо диетические ограничения или аллергии, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее.
Ежедневно, выезд с 6:00 до 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Караганда
- Музей Карлага
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Транспорт по маршруту
- Трансфер из отеля/обратно
- Традиционный русский обед
- Бутилированная вода
- Входные билеты в музей Карлага.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Астане
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд с 6:00 до 12:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Marina
30 сен 2025
Наша поездка в Караганду с Жалгасом прошла потрясающе! Мы получили полезную информацию о городе, а также приятно провели время!
И
Ивана
29 июл 2025
Потрясающая экскурсия, располагающий гид, аккауратный водитель и вкуснейший обед!
Д
Дмитрий
3 июл 2025
Незабываемый опыт, словно и вправду отправились в путешествие в другую эпоху. Одно дело читать о ГУЛАГе, по погрузиться в эту историю в реальности, это другое. Благодарю гида за профессионализм и радушие!
Е
Егор
17 июн 2025
Экскурсия превосходная! Гид Нурсултан провел ее на уровне, очень рекомендую!
С
Станислав
18 апр 2025
Поездка очень понравилась. Дорога до музея заняла около 3 часов. Гид интересно рассказала историю Карлага и ответила на все интересующие вопросы. Еда в русском ресторане в Караганде была очень вкусной.
Входит в следующие категории Астаны
