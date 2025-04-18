Выездные экскурсии из Астаны

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Астане, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
На машине
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Узнайте о судьбах женщин, переживших сталинские репрессии, посетив музей АЛЖИР. Транспорт включен, билеты оплачиваются отдельно
Начало: У вашего отеля
28 апр в 10:00
7 мая в 10:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Национальный парк «Боровое»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
На машине
10 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
18 мая в 07:00
23 мая в 07:00
34 000 ₽ за всё до 3 чел.
Боровое: зелёное сердце Казахстана
На автобусе
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Боровое: зелёное сердце Казахстана
Путешествие в Боровое - это возможность насладиться природой, тишиной и живописными видами. Откройте для себя легенды и историю Казахстана
Начало: У спорткомплекса «Казахстан»
Расписание: ежедневно в 08:00
27 апр в 08:00
28 апр в 08:00
4000 ₽ за человека
Боровое - жемчужина в степи
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Боровое - жемчужина в степи
Погрузитесь в атмосферу загадочного Борового, где вас ждут живописные виды и легенды, которые перенесут вас в прошлое. Идеально для любителей природы
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 15:30
27 апр в 08:30
28 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    18 апреля 2025
    Национальный парк «Боровое»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Нас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправку. Во время поездки
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    было супер комфортно, Жанар рассказывала интересные истории о Казахстане и не только) Дегустация сыров стала необычной изюминкой поездки 😍 Там нас встретила очень добрая девушка, которая рассказала об изготовлении сыра и его правильном хранении. Венец всей поездки, это природа Бурабая. Озеры и горы потрясающей красоты! ⛰️ Жанар рассказала очень интересные легенды! Мы побывали на вершине горы, оттуда вообще не хотелось уходить настолько красиво 😂 Далее мы отправились на прогулку вокруг озера и посетили прекрасный ресторан с местной кухней. Сфотографировались в национальных костюмах (всем очень рекомендую на память). В конце мы посетилимузей под открытым небом! Жанар прекрасная девушка и экскурсовод, начитанная и интересная, было очень приятно пообщаться ❤️ Очень рекомендую эту экскурсию!

    Нас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправкуНас встретили Жанар с водителем, забрали из отеля. Машина большая, очень удобная, мы даже поспали) Заехали на заправку
  • А
    Артем
    13 марта 2025
    Национальный парк «Боровое»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Очень интересное, легкое и познавательное путешествие) день прошел как на одном дыхании. Экскурсия была информативной и содержала в себе много информации в целом о стране. Покатались на снегоходах, забрались на гору, прошлись по замершему озеру и попробовали домашнего сыра))
  • В
    Волосач
    19 января 2025
    Национальный парк «Боровое»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Замечательная экскурсия, все очень понравилось! Отдельное спасибо гиду Азамату, что провел ее на высшем уровне!
  • Е
    Елена
    18 ноября 2024
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Дана организовала экскурсию в музей АЛЖИР, по дороге в музей был интересный рассказ об истории создания музея. Музей до глубины
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    души впечатлил экспонатами и как работали сотрудники музея для сбора информации, если учесть, что музей создан не давно. Рекомендую посетить экскурсию в этот музей и обязательно обратиться к экскурсоводу Дане.

  • М
    Мария
    8 ноября 2024
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Место достойное к посещению, это часть нашей истории. Страшно представить через что пришло пройти женщинам в этом лагере!
    Место достойное к посещению, это часть нашей истории. Страшно представить через что пришло пройти женщинам в этом лагере!Место достойное к посещению, это часть нашей истории. Страшно представить через что пришло пройти женщинам в этом лагере!
  • М
    Михаил
    20 июня 2024
    Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
    Отлично было всё организовано. Спасибо, нашему гиду. Получили много интересной информации.

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
  2. Национальный парк «Боровое»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
  3. Боровое: зелёное сердце Казахстана
  4. Боровое - жемчужина в степи
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Башня «Байтерек»
  2. Самое главное
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Выставочный комплекс «Экспо»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Монумент Казак Ели
  7. Бульвар Нуржол
  8. Дворец мира и согласия
  9. Площадь Независимости
  10. Парк Влюбленных
Сколько стоит экскурсия по Астане в апреле 2025
Сейчас в Астане в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 4000 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии по окрестностям Астаны и местам Казахстана в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь