Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию в Астане, которая откроет вам мир казахских национальных музыкальных инструментов.В Музее народных музыкальных инструментов вы познакомитесь с уникальными экспонатами, такими как жетыген, домбру, кобыз, сылдырмак.Профессиональные

гиды не только расскажут вам об истории и особенностях каждого инструмента, но и продемонстрируют их волшебное звучание. Вы также получите уникальную возможность попробовать сыграть на некоторых из них и даже создать свой собственный глиняный музыкальный инструмент в рамках мастер-класса. Вторая часть экскурсии пройдет в колоритном ресторане народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергенова, где вас ждет настоящее чаепитие. Вас угостят ароматным местным чаем и традиционными казахскими пончиками баурсаками, а также покажут интересные экспонаты, подаренные поклонниками артиста. Эта экскурсия станет не только познавательной, но и наполнит ваш день яркими впечатлениями и теплом гостеприимства казахского народа

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей народных музыкальных инструментов. Вам покажут казахские старинные инструменты: жетыген, домбру, кобыз, сылдырмак и другие. Продемонстрируют их звучание и расскажут о них интересные факты. По желанию вы сможете попробовать сыграть на некоторых из них. В завершение вас ждёт небольшой мастер-класс по изготовлению глиняного музыкального инструмента — вы сможете взять его с собой в качестве сувенира.

Чаепитие в необычном месте. Вы посетите колоритный ресторан народного артиста Казахстана — Димаша Кудайбергенова. Он украшен разнообразными подарками от его поклонников. Вам покажут самые интересные из них, угостят местным чаем и казахскими пончиками баурсаками. По желанию после экскурсии вы сможете остаться в ресторане на полноценный обед.

Организационные детали