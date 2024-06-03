Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию в Астане, которая откроет вам мир казахских национальных музыкальных инструментов.
В Музее народных музыкальных инструментов вы познакомитесь с уникальными экспонатами, такими как жетыген, домбру, кобыз, сылдырмак.
Профессиональные
В Музее народных музыкальных инструментов вы познакомитесь с уникальными экспонатами, такими как жетыген, домбру, кобыз, сылдырмак.
Профессиональные
6 причин купить эту экскурсию
- 🎵 Уникальная коллекция казахских музыкальных инструментов
- 🎶 Возможность услышать живое исполнение
- 👐 Мастер-класс по изготовлению глиняного инструмента
- 🍵 Чаепитие в ресторане Димаша Кудайбергенова
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 👨🏫 Профессиональные гиды
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Музей народных музыкальных инструментов. Вам покажут казахские старинные инструменты: жетыген, домбру, кобыз, сылдырмак и другие. Продемонстрируют их звучание и расскажут о них интересные факты. По желанию вы сможете попробовать сыграть на некоторых из них. В завершение вас ждёт небольшой мастер-класс по изготовлению глиняного музыкального инструмента — вы сможете взять его с собой в качестве сувенира.
Чаепитие в необычном месте. Вы посетите колоритный ресторан народного артиста Казахстана — Димаша Кудайбергенова. Он украшен разнообразными подарками от его поклонников. Вам покажут самые интересные из них, угостят местным чаем и казахскими пончиками баурсаками. По желанию после экскурсии вы сможете остаться в ресторане на полноценный обед.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Транспорт, билеты в музей и чаепитие в ресторане включены в стоимость
в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 576 ₽
|Пенсионеры
|2 861 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у ТРЦ Азия Парк
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жазира — Организатор в Астане
Здравствуйте! Меня зовут Жазира, я представляю официальное туристическое агентство в Казахстане. В нашей команде только профессиональные гиды, влюблённые в страну. Все экскурсии мы организуем с ответственностью и душой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Яна
3 июня 2024
Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!
Дочка-непоседа просидела экскурсию с любопытством и интересном,что меня очень удивило.
А после было чаепитие с очень вкусными баурсаками в очень хорошем ресторане национальной кухни (ресторан семьи Димаша Кудайбергенова)
Жазира, благодарю за организацию!
Дочка-непоседа просидела экскурсию с любопытством и интересном,что меня очень удивило.
А после было чаепитие с очень вкусными баурсаками в очень хорошем ресторане национальной кухни (ресторан семьи Димаша Кудайбергенова)
Жазира, благодарю за организацию!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Астаны
Похожие экскурсии из Астаны
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Астана: Путешествие по истории и культуре столицы Казахстана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Астане: от бульвара Нуржол до Хан Шатыра
Погрузитесь в атмосферу столицы Казахстана, исследуя её сердце вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с культурой и историей города
Начало: На бульваре Нуржол
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 июня в 15:15
2 209₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Астана - гордость Казахстана: путешествие по символам столицы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: В районе Акорды
Расписание: ежедневно в 12:00
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
25002 250₽ за человека