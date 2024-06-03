Музей народных инструментов + чаепитие: групповая экскурсия в Астане

Вас ждет незабываемое путешествие по музыкальной культуре Казахстана с завершающим чаепитием в атмосферном месте
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию в Астане, которая откроет вам мир казахских национальных музыкальных инструментов.

В Музее народных музыкальных инструментов вы познакомитесь с уникальными экспонатами, такими как жетыген, домбру, кобыз, сылдырмак.

Профессиональные
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гиды не только расскажут вам об истории и особенностях каждого инструмента, но и продемонстрируют их волшебное звучание.

Вы также получите уникальную возможность попробовать сыграть на некоторых из них и даже создать свой собственный глиняный музыкальный инструмент в рамках мастер-класса.

Вторая часть экскурсии пройдет в колоритном ресторане народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергенова, где вас ждет настоящее чаепитие.

Вас угостят ароматным местным чаем и традиционными казахскими пончиками баурсаками, а также покажут интересные экспонаты, подаренные поклонниками артиста.

Эта экскурсия станет не только познавательной, но и наполнит ваш день яркими впечатлениями и теплом гостеприимства казахского народа

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🎵 Уникальная коллекция казахских музыкальных инструментов
  2. 🎶 Возможность услышать живое исполнение
  3. 👐 Мастер-класс по изготовлению глиняного инструмента
  4. 🍵 Чаепитие в ресторане Димаша Кудайбергенова
  5. 🚐 Комфортабельный транспорт
  6. 👨‍🏫 Профессиональные гиды
Музей народных инструментов + чаепитие: групповая экскурсия в Астане
Музей народных инструментов + чаепитие: групповая экскурсия в Астане
Музей народных инструментов + чаепитие: групповая экскурсия в Астане
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей народных музыкальных инструментов. Вам покажут казахские старинные инструменты: жетыген, домбру, кобыз, сылдырмак и другие. Продемонстрируют их звучание и расскажут о них интересные факты. По желанию вы сможете попробовать сыграть на некоторых из них. В завершение вас ждёт небольшой мастер-класс по изготовлению глиняного музыкального инструмента — вы сможете взять его с собой в качестве сувенира.

Чаепитие в необычном месте. Вы посетите колоритный ресторан народного артиста Казахстана — Димаша Кудайбергенова. Он украшен разнообразными подарками от его поклонников. Вам покажут самые интересные из них, угостят местным чаем и казахскими пончиками баурсаками. По желанию после экскурсии вы сможете остаться в ресторане на полноценный обед.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Транспорт, билеты в музей и чаепитие в ресторане включены в стоимость

в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 576 ₽
Пенсионеры2 861 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ТРЦ Азия Парк
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Яна
3 июня 2024
Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!
Дочка-непоседа просидела экскурсию с любопытством и интересном,что меня очень удивило.
А после было чаепитие с очень вкусными баурсаками в очень хорошем ресторане национальной кухни (ресторан семьи Димаша Кудайбергенова)
Жазира, благодарю за организацию!
Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!

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