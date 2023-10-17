Астана - гордость Казахстана

Групповая экскурсия по основным достопримечательностям столицы

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вас ждёт захватывающее путешествие по Астане — яркому и современному мегаполису.

Вы познакомитесь с её главными символами: президентской резиденцией Акорда, монументом «Байтерек» и необычным центром «Хан Шатыр». Узнаете о народах, населяющих республику, их традициях и сегодняшнем образе жизни.
Астана - гордость Казахстана
Астана - гордость Казахстана
Астана - гордость Казахстана
Астана - гордость Казахстана
Астана - гордость Казахстана
Астана - гордость Казахстана
Астана - гордость Казахстана
Астана - гордость Казахстана
Ближайшие даты:
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы поговорим об Астане и её эволюции от маленькой деревни до мегаполиса. Вы узнаете интересные факты о Казахстане, его многонациональной культуре и традициях, а также о современной жизни народов, населяющих республику.

Вы увидите:

  • Акорду — величественную резиденцию президента Казахстана, архитектурный символ власти и силы, возвышающийся над городом.
  • Бульвар Нуржол — средоточие столичной жизни с узнаваемой атмосферой современного мегаполиса.
  • Монумент «Байтерек» в виде Дерева Жизни — настоящий бриллиант в короне Астаны. После экскурсии вы сможете подняться на его смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамами города.
  • Торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр», чьё архитектурное великолепие прекрасно сочетается с логотипами современных мировых брендов.

Организационные детали

  • Оплата производится в тенге или долларах по курсу на момент бронирования экскурсии
  • При необходимости экскурсию можно провести в индивидуальном формате на иностранном языке, а также в вечернее время.

ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Акорды
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Астаны

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Башня «Байтерек»
Популярные места
Торговый центр «Хан Шатыр»

Похожие туры из Астаны

Здравствуй, Астана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
106 отзывов
Здравствуй, Астана
Увидеть все достопримечательности города и узнать его историю на обзорной автомобильной экскурсии
место проживания или по договоренности
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
7 382 за всё до 2 чел.
Современная Астана в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
2.5 часа
53 отзыва
Современная Астана в мини-группе
Оценить архитектурные доминанты города и узнать о них интересные факты
По договоренности
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
2 130 за человека
Знакомьтесь, Астана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
97 отзывов
Знакомьтесь, Астана
Погулять по знаковым местам города и узнать его богатую историю на дружеской экскурсии
Дом министерств
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
3 900 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Астане. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Астане
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ