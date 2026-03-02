Мои заказы

Астана - гордость Казахстана

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме
Представляем вашему вниманию экскурсию "Астана - гордость Казахстана", которая позволит вам погрузиться в атмосферу этого уникального города. Астана, столица Казахстана, известна своими архитектурными шедеврами и культурным разнообразием. В ходе экскурсии
читать дальшеуменьшить

вы посетите Акорду - резиденцию президента, символизирующую власть и мощь страны. Бульвар Нуржол поразит вас своей современной атмосферой и архитектурой.

Монумент "Байтерек", представляющий собой Дерево Жизни, станет одной из ярких остановок вашего путешествия.

Вы также посетите "Хан Шатыр" - торгово-развлекательный центр, который стал одним из символов города.

Театр оперы и балета "Астана Опера", построенный по инициативе первого президента, демонстрирует культурное богатство и традиции Казахстана.

Экскурсия по Астане - это не только знакомство с главными достопримечательностями, но и погружение в историю и культуру казахского народа. Вас ждет незабываемое путешествие, полное открытий и впечатлений

5
61 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Захватывающее путешествие по современному мегаполису
  • 🏛 Величественная резиденция президента Казахстана
  • 🌳 Монумент «Байтерек» с панорамными видами
  • 🛍 Уникальный торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр»
  • 🎭 Театр оперы и балета «Астана Опера»

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Астаны - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по городу и его достопримечательностям. Май и сентябрь также подходят для экскурсий, хотя температура может быть немного ниже. В зимние месяцы, несмотря на холод, можно насладиться уникальной атмосферой заснеженной столицы, однако стоит быть готовым к низким температурам.
Сейчас август — это идеальное время.
Астана - гордость Казахстана
Астана - гордость Казахстана
Астана - гордость Казахстана

Что можно увидеть

  • Акорда
  • Бульвар Нуржол
  • Монумент «Байтерек»
  • Торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр»
  • Театр оперы и балета «Астана Опера»

Описание экскурсии

Мы поговорим об Астане и её эволюции от маленькой деревни до мегаполиса. Вы узнаете интересные факты о Казахстане, его многонациональной культуре и традициях, а также о современной жизни народов, населяющих республику.

Вы увидите:

  • Акорду — величественную резиденцию президента Казахстана, архитектурный символ власти и силы, возвышающийся над городом.
  • Бульвар Нуржол — средоточие столичной жизни с узнаваемой атмосферой современного мегаполиса.
  • Монумент «Байтерек» в виде Дерева Жизни — настоящий бриллиант в короне Астаны. После экскурсии вы сможете подняться на его смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамами города.
  • Торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр», чьё архитектурное великолепие прекрасно сочетается с логотипами современных мировых брендов.
  • Театр оперы и балета «Астана Опера» — культурное учреждение, созданное по инициативе первого президента Казахстана, Нурсултана Назарбаева. Здание было построено в 2013 году и признано памятником архитектуры национального значения.

Организационные детали

  • Оплата производится в тенге или долларах по курсу на день проведения экскурсии
  • При необходимости экскурсию можно провести в индивидуальном формате на иностранном языке, а также в вечернее время.

ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Дети до 16 лет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Акорды
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 30694 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
читать дальшеуменьшить

манера подачи. Мы любим сочетать темы и смотреть на место «в объёме»: чтобы была и визуальная красота, и исторический контекст, и человеческие истории. Мы работаем в разных направлениях: от классических обзорных экскурсий до глубоких авторских маршрутов. У нас есть специалисты по истории, искусству, архитектуре. Мы не просто рассказываем — мы продолжаем учиться, исследуем, читаем, общаемся с экспертами, находим редкие источники, архивные материалы, говорим с местными жителями. Мы уверены: только глубокая база позволяет рассказывать легко и интересно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
2
3
1
2
1
И
Дата посещения: 2 мар 2026
Очень насыщенная прогулка. Гид Ардак приятная в общении девушка. Астана оставила впечатление современного развивающегося города!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Лонически грамотный построенный маршрут пешеходной экскурсии и красивая профессиональная речь нашего экскурсовода Ардак оставили только положительные впечатления об Астане.
Лонически грамотный построенный маршрут пешеходной экскурсии и красивая профессиональная речь нашего экскурсовода Ардак оставили только положительные
Лонически грамотный построенный маршрут пешеходной экскурсии и красивая профессиональная речь нашего экскурсовода Ардак оставили только положительные
Вам был полезен этот отзыв?
О
Замечательная 4-х часовая индивидуальная экскурсия. Салтанат - настоящая профи, обаятельная многознающая экскурсовод, просто умница. Большое спасибо за гостеприимство! Астана великолепна!
Замечательная 4-х часовая индивидуальная экскурсия. Салтанат - настоящая профи, обаятельная многознающая экскурсовод, просто умница. Большое спасибо
Замечательная 4-х часовая индивидуальная экскурсия. Салтанат - настоящая профи, обаятельная многознающая экскурсовод, просто умница. Большое спасибо
Замечательная 4-х часовая индивидуальная экскурсия. Салтанат - настоящая профи, обаятельная многознающая экскурсовод, просто умница. Большое спасибо
Замечательная 4-х часовая индивидуальная экскурсия. Салтанат - настоящая профи, обаятельная многознающая экскурсовод, просто умница. Большое спасибо
Замечательная 4-х часовая индивидуальная экскурсия. Салтанат - настоящая профи, обаятельная многознающая экскурсовод, просто умница. Большое спасибо
Замечательная 4-х часовая индивидуальная экскурсия. Салтанат - настоящая профи, обаятельная многознающая экскурсовод, просто умница. Большое спасибо
Замечательная 4-х часовая индивидуальная экскурсия. Салтанат - настоящая профи, обаятельная многознающая экскурсовод, просто умница. Большое спасибо
Замечательная 4-х часовая индивидуальная экскурсия. Салтанат - настоящая профи, обаятельная многознающая экскурсовод, просто умница. Большое спасибо+1
Замечательная 4-х часовая индивидуальная экскурсия. Салтанат - настоящая профи, обаятельная многознающая экскурсовод, просто умница. Большое спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Спасибо большое организаторам и прекрасной Ардак за замечательную экскурсию. Ардак - человек с невероятным кругозором, глубоко разбирается в истории Казахстана и Астаны, Профессионал своего дела. Если нужна качественная экскурсия на высоком уровне, то к Ардак. В дополнение получите очень приятные рекомендации доя самостоятельного изучения и прсещения в городе.
Ардак, спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Нашим экскурсоводом была Ардак - очень приятная гид! Увлекла рассказом, была открыта к ответам на все вопросы и очень вежлива! Учитывала погодные условия (на время нашей экскурсии была морозная вьюга!), выбирала маршруты под ситуацию. После экскурсии подсказала еще места для посещения. Нам понравилось, рекомендую!
Нашим экскурсоводом была Ардак - очень приятная гид! Увлекла рассказом, была открыта к ответам на все
Нашим экскурсоводом была Ардак - очень приятная гид! Увлекла рассказом, была открыта к ответам на все
Нашим экскурсоводом была Ардак - очень приятная гид! Увлекла рассказом, была открыта к ответам на все
Нашим экскурсоводом была Ардак - очень приятная гид! Увлекла рассказом, была открыта к ответам на все
Нашим экскурсоводом была Ардак - очень приятная гид! Увлекла рассказом, была открыта к ответам на все
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Сегодня посетила индивидуальную экскурсию «Астана-гордость Казахстана»! Очень понравился профессионализм, компетентность и эрудиция гида Ардак! Узнала много нового об Астане! Всем рекомендую! Осталась очень довольна!
Сегодня посетила индивидуальную экскурсию «Астана-гордость Казахстана»! Очень понравился профессионализм, компетентность и эрудиция гида Ардак! Узнала много
Сегодня посетила индивидуальную экскурсию «Астана-гордость Казахстана»! Очень понравился профессионализм, компетентность и эрудиция гида Ардак! Узнала много
Сегодня посетила индивидуальную экскурсию «Астана-гордость Казахстана»! Очень понравился профессионализм, компетентность и эрудиция гида Ардак! Узнала много
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Астаны

Похожие экскурсии на «Астана - гордость Казахстана»

Прогулка по Нуржолу: где бьётся сердце Астаны
Пешая
2 часа
17 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Лучший выбор
Прогулка по Нуржолу: где бьётся сердце Астаны
Увидеть столицу Казахстана глазами местной жительницы
Начало: У ТРЦ «Хан Шатыр»
20 авг в 16:00
21 авг в 10:00
2500 ₽ за человека
Астана: город, который удивит
На автобусе
3 часа
23 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Астана: город, который удивит
Погрузитесь в историю и современность Астаны, посетив её знаковые места и узнав, как традиции и инновации сочетаются в облике города
Начало: Возле городского цирка
Расписание: в воскресенье в 14:30
23 авг в 14:30
30 авг в 14:30
1900 ₽ за человека
Знакомьтесь, Астана
Пешая
2.5 часа
225 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Астана
Погулять по знаковым местам города и узнать его богатую историю на дружеской экскурсии
Начало: Хан Шатыр
23 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от 5820 ₽ за всё до 5 чел.
Деловая и культурная Астана
На машине
3 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Деловая и культурная Астана
Оценить роскошь Востока, утончённость Запада и национальный колорит столицы
Завтра в 10:00
20 авг в 10:00
от 10 990 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Астане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Астане
3500 ₽ за человека