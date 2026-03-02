Представляем вашему вниманию экскурсию "Астана - гордость Казахстана", которая позволит вам погрузиться в атмосферу этого уникального города. Астана, столица Казахстана, известна своими архитектурными шедеврами и культурным разнообразием. В ходе экскурсии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Захватывающее путешествие по современному мегаполису
- 🏛 Величественная резиденция президента Казахстана
- 🌳 Монумент «Байтерек» с панорамными видами
- 🛍 Уникальный торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр»
- 🎭 Театр оперы и балета «Астана Опера»
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для посещения Астаны - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по городу и его достопримечательностям. Май и сентябрь также подходят для экскурсий, хотя температура может быть немного ниже. В зимние месяцы, несмотря на холод, можно насладиться уникальной атмосферой заснеженной столицы, однако стоит быть готовым к низким температурам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Акорда
- Бульвар Нуржол
- Монумент «Байтерек»
- Торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр»
- Театр оперы и балета «Астана Опера»
Описание экскурсии
Мы поговорим об Астане и её эволюции от маленькой деревни до мегаполиса. Вы узнаете интересные факты о Казахстане, его многонациональной культуре и традициях, а также о современной жизни народов, населяющих республику.
Вы увидите:
- Акорду — величественную резиденцию президента Казахстана, архитектурный символ власти и силы, возвышающийся над городом.
- Бульвар Нуржол — средоточие столичной жизни с узнаваемой атмосферой современного мегаполиса.
- Монумент «Байтерек» в виде Дерева Жизни — настоящий бриллиант в короне Астаны. После экскурсии вы сможете подняться на его смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамами города.
- Торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр», чьё архитектурное великолепие прекрасно сочетается с логотипами современных мировых брендов.
- Театр оперы и балета «Астана Опера» — культурное учреждение, созданное по инициативе первого президента Казахстана, Нурсултана Назарбаева. Здание было построено в 2013 году и признано памятником архитектуры национального значения.
Организационные детали
- Оплата производится в тенге или долларах по курсу на день проведения экскурсии
- При необходимости экскурсию можно провести в индивидуальном формате на иностранном языке, а также в вечернее время.
ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
|Дети до 16 лет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Акорды
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 30694 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Дата посещения: 2 мар 2026
Очень насыщенная прогулка. Гид Ардак приятная в общении девушка. Астана оставила впечатление современного развивающегося города!
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Н
Лонически грамотный построенный маршрут пешеходной экскурсии и красивая профессиональная речь нашего экскурсовода Ардак оставили только положительные впечатления об Астане.
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О
Замечательная 4-х часовая индивидуальная экскурсия. Салтанат - настоящая профи, обаятельная многознающая экскурсовод, просто умница. Большое спасибо за гостеприимство! Астана великолепна!
+1
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Е
Спасибо большое организаторам и прекрасной Ардак за замечательную экскурсию. Ардак - человек с невероятным кругозором, глубоко разбирается в истории Казахстана и Астаны, Профессионал своего дела. Если нужна качественная экскурсия на высоком уровне, то к Ардак. В дополнение получите очень приятные рекомендации доя самостоятельного изучения и прсещения в городе.
Ардак, спасибо большое!
Ардак, спасибо большое!
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Е
Нашим экскурсоводом была Ардак - очень приятная гид! Увлекла рассказом, была открыта к ответам на все вопросы и очень вежлива! Учитывала погодные условия (на время нашей экскурсии была морозная вьюга!), выбирала маршруты под ситуацию. После экскурсии подсказала еще места для посещения. Нам понравилось, рекомендую!
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Л
Сегодня посетила индивидуальную экскурсию «Астана-гордость Казахстана»! Очень понравился профессионализм, компетентность и эрудиция гида Ардак! Узнала много нового об Астане! Всем рекомендую! Осталась очень довольна!
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