Представляем вашему вниманию экскурсию "Астана - гордость Казахстана", которая позволит вам погрузиться в атмосферу этого уникального города. Астана, столица Казахстана, известна своими архитектурными шедеврами и культурным разнообразием. В ходе экскурсии

вы посетите Акорду - резиденцию президента, символизирующую власть и мощь страны. Бульвар Нуржол поразит вас своей современной атмосферой и архитектурой. Монумент "Байтерек", представляющий собой Дерево Жизни, станет одной из ярких остановок вашего путешествия. Вы также посетите "Хан Шатыр" - торгово-развлекательный центр, который стал одним из символов города. Театр оперы и балета "Астана Опера", построенный по инициативе первого президента, демонстрирует культурное богатство и традиции Казахстана. Экскурсия по Астане - это не только знакомство с главными достопримечательностями, но и погружение в историю и культуру казахского народа. Вас ждет незабываемое путешествие, полное открытий и впечатлений

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Астаны - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по городу и его достопримечательностям. Май и сентябрь также подходят для экскурсий, хотя температура может быть немного ниже. В зимние месяцы, несмотря на холод, можно насладиться уникальной атмосферой заснеженной столицы, однако стоит быть готовым к низким температурам.

Сейчас август — это идеальное время.