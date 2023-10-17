Групповая экскурсия по основным достопримечательностям столицы
Вас ждёт захватывающее путешествие по Астане — яркому и современному мегаполису.
Вы познакомитесь с её главными символами: президентской резиденцией Акорда, монументом «Байтерек» и необычным центром «Хан Шатыр». Узнаете о народах, населяющих республику, их традициях и сегодняшнем образе жизни.
Вы познакомитесь с её главными символами: президентской резиденцией Акорда, монументом «Байтерек» и необычным центром «Хан Шатыр». Узнаете о народах, населяющих республику, их традициях и сегодняшнем образе жизни.
Ближайшие даты:
17
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18
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окт
19
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы поговорим об Астане и её эволюции от маленькой деревни до мегаполиса. Вы узнаете интересные факты о Казахстане, его многонациональной культуре и традициях, а также о современной жизни народов, населяющих республику.
Вы увидите:
- Акорду — величественную резиденцию президента Казахстана, архитектурный символ власти и силы, возвышающийся над городом.
- Бульвар Нуржол — средоточие столичной жизни с узнаваемой атмосферой современного мегаполиса.
- Монумент «Байтерек» в виде Дерева Жизни — настоящий бриллиант в короне Астаны. После экскурсии вы сможете подняться на его смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамами города.
- Торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр», чьё архитектурное великолепие прекрасно сочетается с логотипами современных мировых брендов.
Организационные детали
- Оплата производится в тенге или долларах по курсу на момент бронирования экскурсии
- При необходимости экскурсию можно провести в индивидуальном формате на иностранном языке, а также в вечернее время.
ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Акорды
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Астане
Провёл экскурсии для 6343 туристов
Мы стремимся вывести сферу туризма в России и Казахстане на новый уровень и сделать каждое путешествие по этим странам особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.
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