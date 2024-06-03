1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Астана для гурманов: вина Казахстана и традиции кочевников
Погрузитесь в мир казахской гастрономии и виноделия. Откройте для себя уникальные вкусы и традиции в уютной атмосфере Астаны
Начало: На ул. Сыганак
Завтра в 17:00
11 июня в 15:00
3 250₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Музей народных музыкальных инструментов + чаепитие: глубокое погружение в культуру Астаны
Вас ждет незабываемое путешествие по музыкальной культуре Казахстана с завершающим чаепитием в атмосферном месте
Начало: у ТРЦ Азия Парк
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
3 576₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Незабываемый тур-игра по барам Астаны: пять уникальных мест
Погрузитесь в атмосферу ночной Астаны, посещая лучшие бары города. Вас ждут увлекательные задания, новые знакомства и незабываемые впечатления
Начало: В одном из баров в центре города
2 авг в 20:00
5 окт в 20:00
2 499₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна3 июня 2024Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно! Дочка-непоседа просидела экскурсию с любопытством и интересном,что меня очень
- ААртур11 апреля 2024Отличная экскурсия! Дана очень добрый и отзывчивый человек! Спасибо ей огромное за помощь в решении личных вопросов, а также за проведённое время экскурсии 🙌🫶
- ЛЛев15 ноября 2023Знание материала, задумчиво, обаятельно. Спасибо Дане
- ААндрей7 ноября 2023Хорошее вино, вкусная еда, интересный рассказ, что еще нужно для великолепной экскурсии…. А когда я почувствовал с каким трепетом и нежностью Дана рассказывает о своей Родине, то еще сильнее влюбился в Казахстан и казахов…
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Почувствовать себя местным»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2024
Сейчас в Астане в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 2 499 до 3 576. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Забронируйте экскурсию в Астане на 2024 год по теме «Почувствовать себя местным», 11 ⭐ отзывов, цены от 2499₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август