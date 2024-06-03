Почувствовать себя местным – экскурсии в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Астане, цены от 2 499 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Астана для гурманов
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Астана для гурманов: вина Казахстана и традиции кочевников
Погрузитесь в мир казахской гастрономии и виноделия. Откройте для себя уникальные вкусы и традиции в уютной атмосфере Астаны
Начало: На ул. Сыганак
Завтра в 17:00
11 июня в 15:00
3 250 за всё до 10 чел.
Музей народных инструментов + чаепитие: групповая экскурсия в Астане
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Музей народных музыкальных инструментов + чаепитие: глубокое погружение в культуру Астаны
Вас ждет незабываемое путешествие по музыкальной культуре Казахстана с завершающим чаепитием в атмосферном месте
Начало: у ТРЦ Азия Парк
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
3 576 за человека
Тур-игра по барам Астаны
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
Незабываемый тур-игра по барам Астаны: пять уникальных мест
Погрузитесь в атмосферу ночной Астаны, посещая лучшие бары города. Вас ждут увлекательные задания, новые знакомства и незабываемые впечатления
Начало: В одном из баров в центре города
2 авг в 20:00
5 окт в 20:00
2 499 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    3 июня 2024
    Музей народных инструментов + чаепитие: групповая экскурсия в Астане
    Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно! Дочка-непоседа просидела экскурсию с любопытством и интересном,что меня очень
    читать дальше

    удивило. А после было чаепитие с очень вкусными баурсаками в очень хорошем ресторане национальной кухни (ресторан семьи Димаша Кудайбергенова) Жазира, благодарю за организацию!

    Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!
  • А
    Артур
    11 апреля 2024
    Астана для гурманов
    Отличная экскурсия! Дана очень добрый и отзывчивый человек! Спасибо ей огромное за помощь в решении личных вопросов, а также за проведённое время экскурсии 🙌🫶
  • Л
    Лев
    15 ноября 2023
    Астана для гурманов
    Знание материала, задумчиво, обаятельно. Спасибо Дане
  • А
    Андрей
    7 ноября 2023
    Астана для гурманов
    Хорошее вино, вкусная еда, интересный рассказ, что еще нужно для великолепной экскурсии…. А когда я почувствовал с каким трепетом и нежностью Дана рассказывает о своей Родине, то еще сильнее влюбился в Казахстан и казахов…

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Астана для гурманов
  2. Музей народных инструментов + чаепитие: групповая экскурсия в Астане
  3. Тур-игра по барам Астаны
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Бульвар Нуржол
  4. Торговый центр «Хан Шатыр»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Выставочный комплекс «Экспо»
  7. Монумент Казак Ели
  8. Парк Влюбленных
  9. Площадь Независимости
  10. Поющий фонтан
Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2024
Сейчас в Астане в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 2 499 до 3 576. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Забронируйте экскурсию в Астане на 2024 год по теме «Почувствовать себя местным», 11 ⭐ отзывов, цены от 2499₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам