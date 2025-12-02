читать дальше

в том, что у нас в Астане была 7-часовая пересадка, и мы хотели получить максимум от неё))) мы получили даже больше!!! Нас встретили на вокзале (на старом вокзале), показали достопримечательности, рассказали и про сам город. Мы прошлись по мосту Атырау, поднялись на башню Байтерек, побывали с экскурсионным туром во Дворце мира и согласия, посетили мечеть Нур-Султан, зачекинились в музее будущего Нур Алеме, пообедали в замечательном милом ресторанчике и отправились в аэропорт. Это было незабываемое времяпрепровождение. Мы нисколько не пожалели - экскурсия стоит каждого потраченного тенге. Очень рекомендую!!!