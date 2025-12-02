Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Астане

Найдено 4 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Астане, цены от 1550 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Астана: город, который удивит
На автобусе
3 часа
7 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Астана: город, который удивит
Погрузитесь в историю и современность Астаны, посетив её знаковые места и узнав, как традиции и инновации сочетаются в облике города
Начало: Возле городского цирка
14 дек в 14:30
21 дек в 14:30
1550 ₽ за человека
Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
Пешая
3 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
Познакомьтесь с уличным искусством Астаны, узнайте историю граффити и муралов, оцените работы местных художников и погрузитесь в атмосферу творчества
Начало: На Арбате
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 15 чел.
Рождение города будущего
На машине
4 часа
182 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
13 дек в 08:30
14 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Деловая и культурная Астана
На машине
3.5 часа
-
5%
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Деловая и культурная Астана
Оценить роскошь Востока, утончённость Запада и национальный колорит столицы
Завтра в 09:30
10 дек в 09:30
10 165 ₽10 700 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 декабря 2025
    Деловая и культурная Астана
    Благодарна Дине за наш мини тур! Пунктуально, индивидуально, гостеприимно! Увидела Астану - современной, заботливой к своей молодежи, интегрированной в мир.
    читать дальше

    сообщество! Программа не перегружена, мне всего хватило! Отдельное спасибо - за заботливую встречу в аэропорту (прилетела одна),спасение от дождя и чудесные кадры - у организатора отличный фото взгляд

    Благодарна Дине за наш мини тур! Пунктуально, индивидуально, гостеприимно! Увидела Астану - современной, заботливой к своейБлагодарна Дине за наш мини тур! Пунктуально, индивидуально, гостеприимно! Увидела Астану - современной, заботливой к своейБлагодарна Дине за наш мини тур! Пунктуально, индивидуально, гостеприимно! Увидела Астану - современной, заботливой к своей
  • Е
    Екатерина
    22 ноября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Благодарим Дину за прекрасную экскурсию по Астане! Спасибо за теплоту, профессионализм, знания и доброжелательность! Нам было очень комфортно и интересно❤️
    Всем рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    21 ноября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Отлично провели время!
    Комфортный транспорт, насыщенная программа.
    Увидели все основные достопримечательности в оперативном темпе, пешком это все за день не обойти)
    Кроме того, Дина, помогла с решением личного вопроса, за что ей ещё раз спасибо!
    Рекомендую экскурсию, как ознакомительную с деловой частью Астаны!
  • И
    Ирина
    20 ноября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Экскурсия произвела сильное впечатление. Не только потому, что Астана прекрасный город, но и потому что Дина - прекрасный рассказчик и
    читать дальше

    собеседник. Умный, содержательный, интеллигентный и очень приветливый. Реально советую всем, кто хочет увидеть настоящую Астану и полюбить ее, совершить путешествие с Диной на ее уютном автомобиле. Точно не разочаруетесь👍

  • Н
    Наталья
    17 ноября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Благодарим за экскурсию Дину. Она отлично знает город и хорошо в нем ориентируется. Астана быстро растущий и очень современный город. Его обязательно надо увидеть.
  • К
    Константин
    6 ноября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Для уровня экскурсовода Трипстера экскурсия Дины не дотягивает. Да, доброжелательность, да любовь к Астане и Казахстану, да цифры и факты
    читать дальше

    (не всегда точные). Но маловато для экскурсии "Деловая и культурная Астана". Больше похоже на "посмотрите налево, посмотрите направо". Нам не хватило связанного рассказа от истории появления крепости Акмола до переноса столицы из Алмата в Астану. С фактами, которые не прочитаешь в сети.
    Но поездка по городу на машине в холодную погоду, конечно, большой плюс.

    Для уровня экскурсовода Трипстера экскурсия Дины не дотягивает. Да, доброжелательность, да любовь к Астане и Казахстану
  • Я
    Яна
    4 ноября 2025
    Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
    Было приятно, что Дмитрий очень увлечен и хорошо знает заявленную тему. Нам понравилось)
    Было приятно, что Дмитрий очень увлечен и хорошо знает заявленную тему. Нам понравилось)Было приятно, что Дмитрий очень увлечен и хорошо знает заявленную тему. Нам понравилось)Было приятно, что Дмитрий очень увлечен и хорошо знает заявленную тему. Нам понравилось)Было приятно, что Дмитрий очень увлечен и хорошо знает заявленную тему. Нам понравилось)Было приятно, что Дмитрий очень увлечен и хорошо знает заявленную тему. Нам понравилось)Было приятно, что Дмитрий очень увлечен и хорошо знает заявленную тему. Нам понравилось)Было приятно, что Дмитрий очень увлечен и хорошо знает заявленную тему. Нам понравилось)Было приятно, что Дмитрий очень увлечен и хорошо знает заявленную тему. Нам понравилось)Было приятно, что Дмитрий очень увлечен и хорошо знает заявленную тему. Нам понравилось)Было приятно, что Дмитрий очень увлечен и хорошо знает заявленную тему. Нам понравилось)
  • Я
    Ярослав
    3 ноября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Приезжал в Астану с детьми на каникулы. Всего за 3 дня успели влюбиться в Астану благодаря Дине. На этой экскурсии
    читать дальше

    посмотрели все главные достопримечательности и успели побывать в чудесной мечети 📸🕌рекомендую Дину как гида, очень добрый и отзывчивый гид🙈Были учтены все пожелания, комфортный автомобиль! Дина помогла спланировать дни комфортно для нас, а также порекомендовала хорошие заведения😊

  • В
    Владимир
    3 ноября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Были на обзорной экскурсии, экскурсовод Дина. Очень позитивный приятный человек. Экскурсия прошла просто великолепно. Прекрасное знакомство с городом, знание инфраструктуры
    читать дальше

    и планы развития столицы Астана на перспективу. Показ по направлениям развития столицы и профессиональные навыки в представлении материала.
    Мы остались очень довольны.
    Советую заказывать и погрузиться в историю и развитие столицы Казахстана.
    Владимир.

    Были на обзорной экскурсии, экскурсовод Дина. Очень позитивный приятный человек. Экскурсия прошла просто великолепно. Прекрасное знакомствоБыли на обзорной экскурсии, экскурсовод Дина. Очень позитивный приятный человек. Экскурсия прошла просто великолепно. Прекрасное знакомствоБыли на обзорной экскурсии, экскурсовод Дина. Очень позитивный приятный человек. Экскурсия прошла просто великолепно. Прекрасное знакомствоБыли на обзорной экскурсии, экскурсовод Дина. Очень позитивный приятный человек. Экскурсия прошла просто великолепно. Прекрасное знакомство
  • М
    Мария
    27 октября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Организатор отвечает очень быстро, все вопросы решили оперативно. Наш гид Дина учла все наши пожелания. Экскурсия прошла хорошо, интересно.
    Спасибо Дине! Рекомендую.
    Организатор отвечает очень быстро, все вопросы решили оперативно. Наш гид Дина учла все наши пожелания. Экскурсия прошла хорошо, интересноОрганизатор отвечает очень быстро, все вопросы решили оперативно. Наш гид Дина учла все наши пожелания. Экскурсия прошла хорошо, интересно
  • Е
    Екатерина
    23 октября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Отличная экскурсия! Были с коллегами, всем очень понравилось
    Сами бы, конечно, столько достопримечательностей за один раз не успели посмотреть. Передвигались на комфортной машине. Дина очень интересно рассказывает про город, а также посоветовала отличный ресторан с национальной кухней.
    Спасибо!))
  • Т
    Татьяна
    11 октября 2025
    Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
    Отличная экскурсия, понравилась и мне и сыну 13 лет. Дмитрий искренне интересуется уличным искусством. Рекомендую.
    Отличная экскурсия, понравилась и мне и сыну 13 лет. Дмитрий искренне интересуется уличным искусством. РекомендуюОтличная экскурсия, понравилась и мне и сыну 13 лет. Дмитрий искренне интересуется уличным искусством. РекомендуюОтличная экскурсия, понравилась и мне и сыну 13 лет. Дмитрий искренне интересуется уличным искусством. Рекомендую
  • А
    Александр
    10 октября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Организация экскурсии была на высшем уровне — всё чётко, без задержек, с учётом всех наших пожеланий. Гид сумел найти подход
    читать дальше

    к каждому участнику группы, отвечал на все вопросы и создавал по-настоящему дружескую атмосферу. По итогам проведённой экскурсии красавица Астана останется в наших сердцах навсегда! Большое спасибо нашему Гиду.
    Рекомендую!

  • С
    Сергей
    10 октября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Дина, спасибо Вам большое, очень понравилась экскурсия!
  • Н
    Наталья
    4 октября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Хочу выразить огромную благодарность Дине - нашему гиду по Астане. Нам очень понравилась и сама экскурсия, и индивидуальный подход. Дело
    читать дальше

    в том, что у нас в Астане была 7-часовая пересадка, и мы хотели получить максимум от неё))) мы получили даже больше!!! Нас встретили на вокзале (на старом вокзале), показали достопримечательности, рассказали и про сам город. Мы прошлись по мосту Атырау, поднялись на башню Байтерек, побывали с экскурсионным туром во Дворце мира и согласия, посетили мечеть Нур-Султан, зачекинились в музее будущего Нур Алеме, пообедали в замечательном милом ресторанчике и отправились в аэропорт. Это было незабываемое времяпрепровождение. Мы нисколько не пожалели - экскурсия стоит каждого потраченного тенге. Очень рекомендую!!!

    Хочу выразить огромную благодарность Дине - нашему гиду по Астане. Нам очень понравилась и сама экскурсияХочу выразить огромную благодарность Дине - нашему гиду по Астане. Нам очень понравилась и сама экскурсияХочу выразить огромную благодарность Дине - нашему гиду по Астане. Нам очень понравилась и сама экскурсияХочу выразить огромную благодарность Дине - нашему гиду по Астане. Нам очень понравилась и сама экскурсияХочу выразить огромную благодарность Дине - нашему гиду по Астане. Нам очень понравилась и сама экскурсия
  • В
    Вячеслав
    1 октября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Всевышний всегда шел нам на встречу- предоставил нам возможность познакомиться с новым человеком в столице великой страны Казахстан Астане. Дина,
    читать дальше

    как истинный гражданин своей страны, так преподнесла нам свою любимую столицу Астану, что мы все время (а не мало не много 6 часов), просто, ездили и ходили с восхищением увиденного и услышанного. Дина и Астана -человек и город нас влюбили по «самые уши». Спасибо Вам огромное! Все секреты поездки раскрывать не будем. Приезжайте, смотрите, кайфуйте в Алмате с Диной!!!

  • Е
    Елена
    24 сентября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Экскурсия очень интересная, структурная, и в тоже время лёгкая, время арлетело не заметно. Рекомендасьон!
  • Л
    Людмила
    22 сентября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Дина, спасибо большое за экскурсию!
    Мы были первый раз в Астане и благодаря Вам влюбились в нее с первого взгляда!
    Очень много зависит от того кто впервые покажет и расскажет о городе.
    Нам повезло)
  • Ю
    Юлия
    21 сентября 2025
    Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
    Отличная небанальная экскурсия. Во-первых вряд ли самостоятельно кто-то пойдёт искать эти муралы и граффити, исследовать этот район. Во-вторых, очень интересно
    читать дальше

    через стрит арт посмотреть на культуру города.
    Дмитрий очень приятный, вежливый и совершенно не занудный, что я считаю большой плюс.
    Если интересуетесь современным искусством и городской средой экскурсия обязательна к посещению.
    Если нет, то отличный вариант начать интересоваться.
    Всем рекомендую!

    Отличная небанальная экскурсия. Во-первых вряд ли самостоятельно кто-то пойдёт искать эти муралы и граффити, исследовать этотОтличная небанальная экскурсия. Во-первых вряд ли самостоятельно кто-то пойдёт искать эти муралы и граффити, исследовать этотОтличная небанальная экскурсия. Во-первых вряд ли самостоятельно кто-то пойдёт искать эти муралы и граффити, исследовать этот
  • Н
    Наталья
    19 сентября 2025
    Деловая и культурная Астана
    Отлично провели время
    Всё четко по времени, комфортный транспорт, насыщенная программа. Узнали много нового и увидели все самые важные места. Смело рекомендую эту экскурсию в качестве первого знакомства с городом.

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Астана: город, который удивит
  2. Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
  3. Рождение города будущего
  4. Деловая и культурная Астана
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Башня «Байтерек»
  2. Самое главное
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Бульвар Нуржол
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Выставочный комплекс «Экспо»
  7. Дворец мира и согласия
  8. Площадь Независимости
  9. Монумент Казак Ели
  10. Парк Влюбленных
Сколько стоит экскурсия по Астане в декабре 2025
Сейчас в Астане в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 1550 до 10 165 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 238 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Астане на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 238 ⭐ отзывов, цены от 1550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль