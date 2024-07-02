1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
Познакомьтесь с уличным искусством Астаны, узнайте историю граффити и муралов, оцените работы местных художников и погрузитесь в атмосферу творчества
Начало: На Арбате
7 июля в 11:00
8 июля в 11:00
от 3 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Уникальная экскурсия по главной республиканской мечети Астаны: архитектура, традиции, инженерные секреты и казахский чай с баурсаками
Начало: Перед мечетью
Сегодня в 15:00
7 июля в 10:00
от 2 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
Организую для вас комфортный индивидуальный трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города. Без лишних хлопот и ожиданий
Начало: В аэропорту или на вокзале с табличкой
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила2 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Димитрий отличный рассказчик, порекомендовала всем друзьям в Астане
- ММаргарита8 июня 2024Сегодня была на экскурсии. Отдельное спасибо экскурсоводу Алмагуль. Потрясающий экскурсовод и знаток,при этом очень хороший,добрый,чуткий человек. Экскурсия прошла замечательно,очень душевно пообщались)) Если будете в Астане обязательно посетите эту мечеть. Одновременно вдохновляет своим изяществом,красотой,величием и современными техническими решениями. Очень намоленное место!
- ААнжела8 июня 2024Очень интересная экскурсия. Алмагуль - душевный, знающий человек. Рекомендую
- ААнжела7 июня 2024Очень внимательный водитель. Советую
- ДДарья4 июня 2024Прекрасная экскурсия! Очень понравилась как сама мечеть (она просто великолепна), так и Алмагуль - чудесный экскурсовод, с обширными знаниями обо всех особенностях мечети, время с ней пролетело просто незаметно) Благодарю! И от души рекомендую данную эккурсию к посещению)
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «На выходные»
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