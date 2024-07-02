Экскурсии выходного дня в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Астане, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
Познакомьтесь с уличным искусством Астаны, узнайте историю граффити и муралов, оцените работы местных художников и погрузитесь в атмосферу творчества
Начало: На Арбате
7 июля в 11:00
8 июля в 11:00
от 3 000 за всё до 15 чел.
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Популярное предложение
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Уникальная экскурсия по главной республиканской мечети Астаны: архитектура, традиции, инженерные секреты и казахский чай с баурсаками
Начало: Перед мечетью
Сегодня в 15:00
7 июля в 10:00
от 2 800 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
Организую для вас комфортный индивидуальный трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города. Без лишних хлопот и ожиданий
Начало: В аэропорту или на вокзале с табличкой
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
  2. Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
  3. Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Бульвар Нуржол
  4. Торговый центр «Хан Шатыр»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Выставочный комплекс «Экспо»
  7. Площадь Независимости
  8. Парк Влюбленных
  9. Монумент Казак Ели
  10. Дворец мира и согласия
Сколько стоит экскурсия по Астане в июле 2024
Сейчас в Астане в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 3 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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