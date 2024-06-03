Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно! Дочка-непоседа просидела экскурсию с любопытством и интересном,что меня очень

удивило. А после было чаепитие с очень вкусными баурсаками в очень хорошем ресторане национальной кухни (ресторан семьи Димаша Кудайбергенова) Жазира, благодарю за организацию!

Отличная экскурсия! Дана очень добрый и отзывчивый человек! Спасибо ей огромное за помощь в решении личных вопросов, а также за проведённое время экскурсии 🙌🫶

А Андрей

Хорошее вино, вкусная еда, интересный рассказ, что еще нужно для великолепной экскурсии…. А когда я почувствовал с каким трепетом и нежностью Дана рассказывает о своей Родине, то еще сильнее влюбился в Казахстан и казахов…