Экскурсии проходящие только летом в Астане

Найдено 20 экскурсий в категории «Летние» в Астане, цены от 690 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Популярное предложение
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
6 000 за всё до 3 чел.
Рождение города будущего
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
118 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Популярное предложение
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Уникальная экскурсия по главной республиканской мечети Астаны: архитектура, традиции, инженерные секреты и казахский чай с баурсаками
Начало: Перед мечетью
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
от 2 800 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Астана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
132 отзыва
Знакомьтесь, Астана: Путешествие по истории и культуре столицы Казахстана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 3 чел.
Астана старинная и современная
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Астана: путешествие от старины к современности через архитектурные шедевры
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
14 июня в 12:00
15 июня в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Современная Астана в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
2.5 часа
99 отзывов
Групповая экскурсия по современной Астане: архитектурные чудеса
Погрузитесь в мир современной архитектуры Астаны, узнайте уникальные факты и насладитесь видами города в уютной компании
Начало: От монумента Байтерек
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
2 900 за человека
Здравствуй, Астана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
142 отзыва
Здравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Ежедневная прогулка по Астане
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Ежедневная прогулка по Астане: от бульвара Нуржол до Хан Шатыра
Погрузитесь в атмосферу столицы Казахстана, исследуя её сердце вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с культурой и историей города
Начало: На бульваре Нуржол
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
2 209 за человека
Астана - гордость Казахстана
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
2 отзыва
Астана - гордость Казахстана: путешествие по символам столицы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: В районе Акорды
Расписание: ежедневно в 12:00
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
25002 250 за человека
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Путешествие в Национальный парк Бурабай: встреча с казахской Швейцарией
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
34 000 за всё до 3 чел.
Купеческий Акмолинск
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Историческое путешествие по Купеческому Акмолинску в сердце Астаны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Акмолинска, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры
Начало: Адрес указывает турист-адрес отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
7 200 за всё до 2 чел.
Надёжный трансфер в Астане
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
2 отзыва
Надёжный трансфер в Астане
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Нурсултан Назарбаев и доставит по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Завтра в 12:00
10 июня в 00:00
3 100 за всё до 3 чел.
Астана для гурманов
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Астана для гурманов: вина Казахстана и традиции кочевников
Погрузитесь в мир казахской гастрономии и виноделия. Откройте для себя уникальные вкусы и традиции в уютной атмосфере Астаны
Начало: На ул. Сыганак
Завтра в 17:00
11 июня в 15:00
3 250 за всё до 10 чел.
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Узнайте о судьбах женщин, переживших сталинские репрессии, посетив музей АЛЖИР. Транспорт включен, билеты оплачиваются отдельно
Начало: У вашего отеля
14 июня в 12:00
15 июня в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Музей народных инструментов + чаепитие: групповая экскурсия в Астане
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Музей народных музыкальных инструментов + чаепитие: глубокое погружение в культуру Астаны
Вас ждет незабываемое путешествие по музыкальной культуре Казахстана с завершающим чаепитием в атмосферном месте
Начало: у ТРЦ Азия Парк
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
3 576 за человека
Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по Cтарому городу
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Знакомство с Астаной: уникальная аудиопрогулка по Старому городу
Погрузитесь в историю и культуру Астаны, пройдя по маршруту аудиогида. Откройте для себя город под новым углом
Начало: Около Русского Академического театра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
790 за человека
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Вперед в будущее: уникальная аудиоэкскурсия по современной Астане
Погрузитесь в атмосферу Астаны, исследуя ее современные чудеса и исторические сокровища с помощью вашего смартфона
Начало: Около Хан Шатыра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
690 за человека
Тур-игра по барам Астаны
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
Незабываемый тур-игра по барам Астаны: пять уникальных мест
Погрузитесь в атмосферу ночной Астаны, посещая лучшие бары города. Вас ждут увлекательные задания, новые знакомства и незабываемые впечатления
Начало: В одном из баров в центре города
2 авг в 20:00
5 окт в 20:00
2 499 за человека
Фотопрогулка по Астане
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Астане: уникальные кадры на фоне городской архитектуры
Пройдите по центру Астаны и получите незабываемые фотографии. Профессиональный фотограф запечатлит вас на фоне главных достопримечательностей города
Начало: В районе монумента Байтерек
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 000 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
Организую для вас комфортный индивидуальный трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города. Без лишних хлопот и ожиданий
Начало: В аэропорту или на вокзале с табличкой
2 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Прекрасная экскурсия! Очень понравилась как сама мечеть (она просто великолепна), так и Алмагуль - чудесный экскурсовод, с обширными знаниями обо всех особенностях мечети, время с ней пролетело просто незаметно) Благодарю! И от души рекомендую данную эккурсию к посещению)
  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Современная Астана в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия! Перед началом Евгений уточнил какие предпочтения, и скорректирован был маршрут. Рекомендую!
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти на час, меня встретили, ещё
    читать дальше

    и с сувенирами, провезли по значимым местам, попутно делая остановки для ознакомления и фото. Считаю, что экскурсия хороша и для тех, кто проездом, и для тех, кто приехал на подольше, так как она позволяет познакомиться с главными достопримечательностями города, наметить маршрут для посещения. Рекомендую.

    Хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти на
  • Г
    Григорий
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Отличная экскурсия!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Были на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе и с индивидуальным подходом, экскурсовод
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    Ардак очень приветливая и приятная, после экскурсии дала дала нам много полезных рекомендаций и всегда была с нами на связи 👍

    Были на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе иБыли на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе иБыли на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе и
  • Я
    Яна
    3 июня 2024
    Музей народных инструментов + чаепитие: групповая экскурсия в Астане
    Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно! Дочка-непоседа просидела экскурсию с любопытством и интересном,что меня очень
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    удивило. А после было чаепитие с очень вкусными баурсаками в очень хорошем ресторане национальной кухни (ресторан семьи Димаша Кудайбергенова) Жазира, благодарю за организацию!

    Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!Спасибо ребятам,что возраждают музыкальные традиции. Этническая музыка завораживает! Очень интересно,красиво и познавательно!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Рождение города будущего
    Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный гид! Информации много, всё
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    по делу, никакой воды, с юмором, с любовью к своему делу. Слушать такого интересного рассказчика- сплошное удовольствие! Большое спасибо, Сергей, за Ваш труд!

    Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный
  • Д
    Денис
    2 июня 2024
    Здравствуй, Астана
    В Астане мы с супругой были проездом, в субботу, впервые. Решение об экскурсии было принято спонтанно уже по дороге из
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    Павлодара, поэтому наперво нужно было найти оперативно реагирующих экскурсоводов (напомню, это была суббота, разгар дня). Трипстер с задачей справился, как всегда. Времени в столице было немного, поэтому также пришлось вписываться в рамки, чтобы посмотреть как можно больше достопримечательностей и успеть в аэропорт. Спасибо большое организатору экскурсии - Салиме, в качестве бонуса, нас доставили прямо к посадке! Сама экскурсия прошла отлично, даже несмотря на аномальные для конца мая +5 и дождь (сообщали, в окрестностях Астаны наблюдался снег). Но это нисколько не испортило настроения от экскурсии и только добавило желания вернуться в Астану снова, провести больше времени, посмотреть больше мест и, конечно, мы снова обратимся за этим к Салиме. Не сомневаемся!

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Современная Астана в мини-группе
    The best tour guide ever! Я, как человек, который работает с людьми, была в восторге от такта и деликатности Евгения. Он
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    учел все мои пожелания (а мне не хотелось много ходить, слушать из машины - ок) и рассказал, где вкусно кормят (посоветовал мне место, где делают бешмармак не только из конины, но из осетрины тоже). Хорошо поставленная речь, хороший русский язык (мне такое важно, не люблю косноязычных экскурсоводов).

  • А
    Анна
    2 июня 2024
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Все очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Летние»

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  1. Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
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  3. Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
  4. Знакомьтесь, Астана
  5. Астана старинная и современная
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Бульвар Нуржол
  4. Торговый центр «Хан Шатыр»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Выставочный комплекс «Экспо»
  7. Монумент Казак Ели
  8. Парк Влюбленных
  9. Площадь Независимости
  10. Поющий фонтан
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