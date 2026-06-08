Приглашаем прокатиться на лошади по беговой дорожке ипподрома.
Под руководством опытного тренера вы сможете попробовать себя в верховой езде и даже перейти с шага на рысь. Познакомитесь с техникой управления, спешивания и правильного сидения в седле. А ещё узнаете, как животных готовят к забегам и как их правильно гладить.
Под руководством опытного тренера вы сможете попробовать себя в верховой езде и даже перейти с шага на рысь. Познакомитесь с техникой управления, спешивания и правильного сидения в седле. А ещё узнаете, как животных готовят к забегам и как их правильно гладить.
Описание экскурсии
- Знакомство с инструктором и краткий рассказ о жизни ипподрома и лошадях.
- Брифинг по технике безопасности. В конюшне или крытом манеже вы узнаете, как правильно подходить к животным, гладить их, общаться.
- Практический инструктаж у лошади. Инструктор объяснит, как правильно садиться, держать осанку и поводья, управлять шагом и останавливаться.
- Пробная тренировка в крытом манеже (если доступен) или на огороженной учебной площадке. Вы почувствуете лошадь, а инструктор скорректирует вашу посадку.
- Прогулка по профессиональной беговой дорожке на внутреннем поле ипподрома. Под руководством инструктора вы сможете перейти с шага на уверенную рысь. Предусмотрены остановки для фото и рассказ об особенностях грунта и подготовке лошадей к забегам.
- Возвращение к конюшне. Правильное спешивание.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер до ипподрома на комфортабельном автомобиле. Дорога в одну сторону занимает около часа.
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|21 777 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Астане по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 192 туристов
Мы — команда грамотных гидов в Астане и знаем всё о современной и прошлой жизни Казахстана, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами города и показать самые знаменитые места столицы, чтобы вы могли сказать «Я здесь был!».
Входит в следующие категории Астаны
Похожие экскурсии на «Верховая езда на ипподроме Астаны»
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Астана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Хан Шатыр
11 июн в 14:00
14 июн в 10:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Астана: главное и необычное
Откройте для себя Астану с её небоскрёбами, футуристическими строениями и историческими кварталами. Посетите музей ювелирного искусства и восточный базар
Начало: Ул Сыганак 18
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9900 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Деловая и культурная Астана
Оценить роскошь Востока, утончённость Запада и национальный колорит столицы
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
10 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Истоки Астаны: от кочевий до столицы
Путешествие по старой части Астаны, где история оживает. Узнайте, как город менялся и развивался, и какие тайны хранит река Ишим
Начало: У театра им. Горького
10 июн в 10:00
12 июн в 10:00
5400 ₽ за всё до 8 чел.
от 21 777 ₽ за человека