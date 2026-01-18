-
15%
Индивидуальная
до 2 чел.
С ветерком в Боровое: незабываемое путешествие на спорткаре
Прокатитесь на спорткаре по живописным местам Борового, наслаждаясь уникальными природными объектами и историческими достопримечательностями
Начало: Ваш отель
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
58 461 ₽
68 777 ₽ за всё до 2 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Боровое за один день
Из Астаны - к живописным тропам и историческим тайнам
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
38 700 ₽
43 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 2 чел.
Адреналиновый коктейль: по барам Астаны на спорткаре
Погрузиться в культуру города, зайти в концептуальные заведения и прокатиться на стильном авто
Начало: Ваш отель / Аэропорт
Сегодня в 20:30
Завтра в 12:00
15 022 ₽
18 777 ₽ за всё до 2 чел.
