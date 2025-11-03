Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Шымкент
Познакомьтесь с Шымкентом через его извилистые улочки и купеческие кварталы. Откройте для себя местные традиции и архитектуру 20 века
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Древний и современный Шымкент
Узнайте, как Шымкент развивался сквозь века: от кочевых стоянок до центра современного Казахстана. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: Ж/д вокзал
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Пещера Ак мечеть и главные места Шымкента
Погрузитесь в атмосферу юга Казахстана, посетив пещеру Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и другие символы Шымкента. Ощутите дух истории и культуры
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
17 500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 ноября 2025Ислам - увлеченный рассказчик, знаток города и его истории. Жаль время экскурсии было ограничено моим транзитом между Москвой и Китаем.
- ААндрей20 октября 2024Прекрасная прогулка, энциклопедические знания, хороший русский язык. Однозначно рекомендую.
