Мои заказы

Экскурсии Шымкента об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Шымкенте, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Шымкент
Пешая
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Шымкент
Познакомьтесь с Шымкентом через его извилистые улочки и купеческие кварталы. Откройте для себя местные традиции и архитектуру 20 века
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Древний и современный Шымкент: путешествие во времени
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Древний и современный Шымкент
Узнайте, как Шымкент развивался сквозь века: от кочевых стоянок до центра современного Казахстана. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: Ж/д вокзал
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
Пещера Ак мечеть и главные места Шымкента
Погрузитесь в атмосферу юга Казахстана, посетив пещеру Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и другие символы Шымкента. Ощутите дух истории и культуры
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
17 500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 ноября 2025
    Добро пожаловать в Шымкент
    Ислам - увлеченный рассказчик, знаток города и его истории. Жаль время экскурсии было ограничено моим транзитом между Москвой и Китаем.
    читать дальше

    Многое просто физически не успели посмотреть. Но и за это время успели прогуляться, посетить выставку, съесть Шымкентский шашлык)) - почувствовать атмосферу, цвет и вкус города. Рекомендую. А если у вас будет больше времени, чем у меня, наверняка увезёте с собой больше впечатлений. P.S. Отдельное спасибо Исламу за помощь с багажом.

  • А
    Андрей
    20 октября 2024
    Добро пожаловать в Шымкент
    Прекрасная прогулка, энциклопедические знания, хороший русский язык. Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Шымкенту в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шымкенте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Шымкент
  2. Древний и современный Шымкент: путешествие во времени
  3. Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента
Какие места ещё посмотреть в Шымкенте
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шымкенту в декабре 2025
Сейчас в Шымкенте в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Шымкенте на 2025 год по теме «История и архитектура», 3 ⭐ отзыва, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль