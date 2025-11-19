Мы отправимся в путешествие, чтобы перезагрузиться и вдохнуть чистый воздух. Я расскажу вам легенды о невесте, обращённой в камень, и драконе, что скрывается среди этих вершин.
Вы прикоснётесь к местной истории и попробуете рассмотреть в древних петроглифах очертания знакомых животных.
Описание экскурсии
7:30 — выезд из Шымкента
10:30 — Каньон Каратау: пересечём горы насквозь и устроим панорамную остановку
12:00 — Келиншектау: прогуляемся по доломитовым горам, которые завораживают своими вершинами. Обед (ланчбоксы включены)
14:00 — Петроглифы Арпаозен: более чем 3000 наскальных рисунков бронзового и раннего железного века
15:30 — выезд в Шымкент. По желанию посетим пещеру Акмечеть, одну из крупнейших в Центральной Азии
Возвращение в Шымкент до 20:00
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле, который подбирается в зависимости от количества путешественников. Например, Mitsubishi Pajero или аналогичная модель
- Ланчбоксы включены в стоимость экскурсии
- У экскурсии нет возрастных ограничений, но долгая дорога может оказаться утомительной для детей
- Маршрут несложный, не нужно много ходить
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы Grand Shymkent
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Шымкенте
Казахстан — наша родина, а Шымкент — город, с которого началась история нашей команды. Мы — команда профессиональных гидов по треккингу и авторским маршрутам. Среди нас — пейзажные фотографы, инструкторы с
