Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Шымкент
Обзорная экскурсия по главному городу Южного Казахстана с профессиональным гидом
8 июн в 10:00
9 июн в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шымкента - в древние горы Каратау
Познакомиться с уникальной природой Южного Казахстана
8 июн в 08:00
9 июн в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
На джипе из Шымкента - к каньону реки Аксу
Открыть малоизвестные, но по-настоящему удивительные уголки Южного Казахстана
Завтра в 09:00
7 июн в 09:00
6000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей20 октября 2024Прекрасная прогулка, энциклопедические знания, хороший русский язык. Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Шымкенту в категории «На выходные»
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Сейчас в Шымкенте в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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