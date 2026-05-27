Отправляемся туда, где когда-то кипела жизнь больших городов, останавливались караваны и формировались духовные традиции Средней Азии.
Отрар, Арыстан-Баб, мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, Сауран и Керуен-Сарай помогут увидеть Южный Казахстан с разных сторон — через архитектуру и ключевые страницы его прошлого.
Описание экскурсии
- Городище Отрар. Среди руин старых кварталов поговорим о расцвете Отрара, его роли на Великом шёлковом пути и в истории края
- Мавзолей Арыстан-Баб. Одна из самых почитаемых святынь Казахстана. Вы узнаете о её значении для паломников и связи с местной духовной традицией
- Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Гид расскажет о личности Ходжи Ахмеда Ясави, его влиянии на регион и о том, почему Туркестан на протяжении веков оставался важным религиозным центром
- Городище Сауран (если будет время). Именно здесь легче представить масштаб средневековых поселений Южного Казахстана. Заедем в городище, если позволит время
- Керуен-Сарай. Прогуляемся по современному комплексу, который передаёт атмосферу караванного пути.
Тайминг маршрута
7:00 — выезд из Шымкента
9:00 — экскурсия по городищу Отрар
10:00 — мавзолей Арыстанбаб
13:00 — обед
14:30 — мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави и восточная баня
18:00 — вечерняя прогулка по Керуен-Сараю
22:00 — возвращение в Шымкент
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Sequoia
- Съёмка с дрона (если позволят погодные условия) входит в стоимость. Обед оплачивается отдельно
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобной для вас точке Шымкента
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Шымкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1475 туристов
Я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. С радостью покажем вам нашу удивительную страну и расскажем о ней самое интересное.
Входит в следующие категории Шымкента
от 33 000 ₽ за экскурсию