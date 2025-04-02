Индивидуальная
до 1 чел.
Покоряя море и горы: SUP и кипрская кухня в Айя Напа
Начните день с SUP на серф-станции и продолжите обедом в горной таверне, открывая красоты и вкусы Айя Напы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€135 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Византийское наследие Айя Напы: экскурсия по храмам под охраной ЮНЕСКО
Погрузитесь в историю Кипра, посетив уникальные византийские храмы, внесенные в список ЮНЕСКО, в компании опытных гидов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€115 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Остров сокровищ: семейное приключение в Айя Напа
Приглашаем на захватывающее семейное приключение, где легенды о пиратах и красота природы сливаются в единое целое
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€80 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия Троодос - душа Кипра из Айя Напы
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите древние монастыри и живописные деревни. Экскурсия с гибким маршрутом и увлекательными рассказами гида
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€280 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Разделённая столица и её окрестности: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Никосии и её окрестностям. Посетите храм, зоопарк и уникальную разделённую столицу
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€250 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Церковь пророка Илии»
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