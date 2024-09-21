6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие в Никосию и Ларнаку
Кипр многогранен: если вы уже насладились его пляжами и природой, пора отправиться в места, дышащие историей и уютом! Исследуйте Никосию и Ларнаку
Начало: У вашего отеля
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
€65 за человека
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Яркий Лимассол, белокаменная Лефкара и скалистый пляж
Погрузитесь в историю Кипра, посетив Лимассол, Лефкару и Губернаторский пляж. Откройте для себя архитектуру, культуру и природные красоты
Начало: У вашего отеля
17 сен в 08:00
24 сен в 08:00
€65 за человека
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Фамагуста и Кириния: средневековые жемчужины Кипра
Увлекательное путешествие по средневековым улочкам Фамагусты с посещением знаменитых исторических мест
Начало: У вашего отеля
16 сен в 08:00
23 сен в 08:00
€95 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «История и архитектура»
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