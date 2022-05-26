5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Индивидуальная экскурсия по Айе-Напе: верблюды, озера и мозаика. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: У вашего отеля в городе и его окрестностях
«После посетите мечеть Хала Султан Текке на берегу уникального соляного озера, а в деревушке Кити отыщете мозаику 6 века»
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Историческая Никосия и Ларнака
Кипр многогранен: если вы уже насладились его пляжами и природой, пора отправиться в места, дышащие историей и уютом! Исследуйте Никосию и Ларнаку
Начало: У вашего отеля
«Прогуляемся по знаменитой набережной Финикудес и зайдём в церковь Св»
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина26 мая 2022Очень понравилось. Комфортно, интересно, с учётом наших пожеланий. Экскурсия насыщенная, гид Ирина тактичная, факты излагала нетривиальные, держала внимание всех. Мы были с детьми. Когда дети утомлялись и начинали гундеть, гид делала паузы, очень деликатно встраивая детские капризки в ритм экскурсии.
- ИИрина26 мая 2022Великолепная Ирина! Были на экскурсии, она учла особенности поездки с нашими двумя детьми, 2 года и 9 лет. Детям было
- ТТатьяна20 сентября 2021Спасибо Ирине за очень интересную и познавательную экскурсию, столько глубоких знаний у гида про историю Кипра, про святыни, про жизненный
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Айе-Напе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Айе-Напе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в сентябре 2024
Сейчас в Айе-Напе в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 260. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Айе-Напе, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Айи-Напы. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024