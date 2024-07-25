Вашему вниманию предлагается уникальная экскурсия для всей семьи в Айя Напа, которая превратит ваш отдых в настоящее приключение.
Начните своё путешествие с посещения знаменитых пиратских пещер, где каждый уголок хранит древние
Начните своё путешествие с посещения знаменитых пиратских пещер, где каждый уголок хранит древние
7 причин купить эту экскурсию
- 🏝 Увлекательное путешествие для детей
- 🏰 Посещение пиратских пещер
- 🌉 Уникальный мост влюбленных
- 🌊 Отдых на пляже Коннос Бэй
- 🐠 Океанический аквариум с разнообразными обитателями
- ⛪ Часовня Космы и Дамиана
- 📸 Захватывающие виды с мыса Каво Греко
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Пиратские пещеры
- Морской мост
- Мыс Каво Греко
- Часовня Космы и Дамиана
- Пляж Коннос Бэй
- Океанический аквариум
- Церковь Ильи Пророка
Описание экскурсии
Пиратские пещеры В первую очередь мы направимся на поиски сокровищ к настоящим пиратским пещерам. Вы услышите легенды о средиземноморских пиратах, которые в древности использовали данные пещеры в качестве убежищ и сокровищниц. Это уникальное чудо, творение морской стихии, никого не оставит равнодушным. Согласно преданиям это не просто пещеры, а настоящие лабиринты. Именно поэтому они были выбраны пиратами, ведь подобраться к ним можно лишь с моря. Морской мост Затем, нас ожидает ещё одно сокровище Айя-Напы — «мост влюбленных» — уникальная скала, миллионами лет вытачиваемая ветрами и волнами, словно огромная арка зависает над морской водой. Это место овеяно легендами и преданиями о влюбленных, которые из уст в уста передаются из поколения в поколение местными жителями. Мыс Каво Греко Далее мы поднимемся на самый верх мыса Каво Греко, в национальный парк, где с высоты вам откроется захватывающая дух панорама. Мы расскажем вам легенду о морском чудовище, которое на самом деле является самым добрым чудовищем в морском мире. В поисках этого милейшего создания мы отправимся к каменным замкам мыса Каво Греко, где скалы, по форме напоминающее игольное ушко или окошко, так и манят сделать волшебные кадры. Эти великие и могучие в своей красоте скалы предстают перед нами словно неприступные бастионы. Часовня Космы и Дамиана Здесь же мы побываем в часовне целителей, которые в русских традициях известны как Кузьма и Демьян — врачеватели и чудотворцы. Рядом с часовенкой находится живописная пещера, где скрывался монах-отшельник, оберегающий чудотворную икону. С именем братьев-бессеребряников связано очень красивое предание, о котором мы вам обязательно расскажем в ходе нашего путешествия. Пляж Коннос Бэй Пришло самое время немного отдохнуть в тени средиземноморских сосен, любуясь на ласковые воды пляжа Коннос Бэй. Это прекрасная бухта с золотистым песком и кристально-прозрачной бирюзовой водой, тихое и спокойное место, идеально подходящее для маленьких путешественников. Здесь, в кафе на берегу моря, можно заказать мороженое или прохладительные напитки. Океанический аквариум Мы продолжим наше знакомство с чудесами природы в океаническом аквариуме. В нём содержится множество всевозможных видов рыб и других морских и пресноводных обитателей, включая черепах, пингвинов и крокодилов. А рядом с водными обитателями, в тропическом саду с диковинными растениями, гармонично уживаются и земные животные — обезьяны, попугаи и еноты. Попадая в это сказочное царство, посетители теряют счёт времени, ведь наблюдать за хлопотами и заботами жителей водных глубин — очень увлекательное занятие, которое поистине интересно как детям, так и взрослым. Церковь Ильи Пророка В завершении нашего удивительного, наполненного «сокровищами» дня, мы посетим небольшую церковь Ильи Пророка, в самом центре туристического посёлка Протарас. Поднимемся вверх, на высоту 115 м, сосчитав по пути все ступеньки. Для чего это нужно вам поведает наш гид. Наверху в награду нас будет ждать «дерево-желаний», все местные жители свято верят, что если повязать ленточку на дерево и загадать самое заветное желание — оно обязательно сбудется! Принимая участие в нашем приключении вы увидите замечательные места и сделаете впечатляющие фотографии, которые не дадут забыть о поездке на настоящий остров сокровищ. Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, пляжные принадлежности, маски для снорклинга, солнцезащитный крем и головные уборы. Протяженность: до 80 км; Серпантин: до 3 км; Высота подъёма: до 200 м; Число остановок: 7; Пеший участок: до 1 км.
Ежедневно по согласованию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пиратские пещеры
- Мыс Каво Греко
- Мост влюбленных
- Часовня Космы и Дамиана
- Пляж Коннос Бэй
- Церковь пророка Ильи
- Океанический аквариум
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии
- Входной билет в аквариум стоит 13 евро на взрослого и 7 евро на ребенка (до 12-ти лет). Детям до 2-х лет вход бесплатный.
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, пляжные принадлежности, маски для снорклинга, солнцезащитный крем и головные уборы
- Протяженность: до 80 км Серпантин: до 3 км Высота подъёма: до 200 м Число остановок: 7 Пеший участок: до 1 км
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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