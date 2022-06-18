Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательный лабиринт Минотавра
Приглашаем на захватывающую прогулку по лабиринту Минотавра и в гости к ослику Иа. Путешествие, полное открытий и радости для детей и взрослых
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€95 за экскурсию
Индивидуальная
Рыбацкая деревня Зиги
Проведите день, наполненный радостью и удивительными встречами с животными на экскурсии «В мире животных» в Айя Напа
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€260 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Остров сокровищ: семейное приключение в Айя Напа
Приглашаем на захватывающее семейное приключение, где легенды о пиратах и красота природы сливаются в единое целое
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€80 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Приключения спартанцев: Экскурсия в Айя Напа
Путешествие в горы Троодос, посещение верёвочного парка, шоколадной мастерской и обед в уникальном ресторане. Незабываемые впечатления для всей семьи
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€100 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Магические фонтаны Айя Напа: лабиринт, природа и шоу фонтанов
Погрузитесь в мир греческих мифов, природных чудес и волшебства фонтанов на экскурсии Магические фонтаны в Айя Напа
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€100 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- KKat18 июня 2022Замечательный тур для детей. Мои сыновья носились за ящерицами и были в полном восторге от осликов и прочих животных на ферме.
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Парк кактусов и суккулентов»
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