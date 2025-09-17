Мои заказы

Нетуристический Кипр

Экскурсия по нетуристическим местам Кипра: путешествие в аутентичную жизнь
Многие туристы просят показать им те места, куда не возят туристов. И, я попытаюсь познакомить Вас с тем Кипром, жизнь которого не связана с индустрией туризма. Попьем кофе в традиционной кипрской кафешке и пообедаем в местной таверне.
Нетуристический Кипр
Нетуристический Кипр
Нетуристический Кипр
Ближайшие даты:
17
сен18
сен19
сен20
сен21
сен22
сен23
сен
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ждет Многие туристы просят показать им те места, куда не возят туристов. И, я попытаюсь познакомить Вас с тем Кипром, жизнь которого не связана с индустрией туризма. Мы побываем в красивой деревне, которая находится у границы с оккупированной Фамагустой. Когда-то ближайшей пригород культурной столицы острова стал приютом для беженцев греко-киприотов. За почти 50 лет люди не забыли оставленный ими город и надеются, что когда-то они смогут вернуться в родные дома. До того, как Айя-Напа и Протарас стали туристическими, жители этих мест были аграриями. Многие занимаются сельским хозяйством до сих пор. Мы поедем в сторону Ларнаки, увидим что выращивают трудолюбивые киприоты на своих плодородных землях. Узнаем, как делают сыры, вино, оливковое масло. Попьем кофе в традиционной кипрской кафешке и,по желанию, сможем пообедать в нетуристической таверне. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • транспорт. Туристы оплачивают самостоятельно:

дегустации, • обед.

Любой день

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Деревня Деринья, посёлок беженцев греко-киприотов из Фамагусты
  • Смотровая площадка на Варошу - город призрак на оккупированной части острова
  • Производство молочных продуктов с дегустацией традиционных сыров
  • Винодельня
  • Маслобойня (сезонно)
  • Животноводческие фермы и плантации, аграрый Кипр
Что включено
  • Услуги гида,
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Дегустации,
  • Обед.
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Айи-Напы

Похожие экскурсии из Айи-Напы

Троодос - душа Кипра
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Захватывающая экскурсия в Троодос: пейзажи, монастыри и местная жизнь
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас. Погрузитесь в атмосферу Кипра
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Весь Кипр за 1 день
На машине
9 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Махерас, Троодос, Фамагуста
Проведите день, погружаясь в историю и природу Кипра. Увидите Лефкару, монастырь Махерас, горы Троодос и город-призрак Вароша. Попробуйте местное вино
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
€357 за всё до 6 чел.
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
На машине
6 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Саламин - Фамагуста: история Кипра
Откройте для себя Саламин и Фамагусту, погрузитесь в историю Кипра и насладитесь незабываемым путешествием во времени
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
от €267 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Айе-Напе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Айе-Напе