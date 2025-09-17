Что вас ждет Многие туристы просят показать им те места, куда не возят туристов. И, я попытаюсь познакомить Вас с тем Кипром, жизнь которого не связана с индустрией туризма. Мы побываем в красивой деревне, которая находится у границы с оккупированной Фамагустой. Когда-то ближайшей пригород культурной столицы острова стал приютом для беженцев греко-киприотов. За почти 50 лет люди не забыли оставленный ими город и надеются, что когда-то они смогут вернуться в родные дома. До того, как Айя-Напа и Протарас стали туристическими, жители этих мест были аграриями. Многие занимаются сельским хозяйством до сих пор. Мы поедем в сторону Ларнаки, увидим что выращивают трудолюбивые киприоты на своих плодородных землях. Узнаем, как делают сыры, вино, оливковое масло. Попьем кофе в традиционной кипрской кафешке и,по желанию, сможем пообедать в нетуристической таверне. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • транспорт. Туристы оплачивают самостоятельно:

дегустации, • обед.