Вы увидите самые необычные природные красоты острова: горный массив Троодос, нерукотворные морские пещеры и уникальные пляжи. Я расскажу, как возник Кипр. Как жили киприоты, как живут они сейчас. Поведаю о плюсах и минусах климата Кипра. Мы поговорим о традиционных ремеслах, кипрской кухне.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ждет На этой экскурсии вы познакомитесь с разнообразной, яркой и удивительной природой средиземноморского острова. Мы отправляемся с востока на запад, к горному массиву Троодос, где природа сильно отличается от выжженного солнцем побережья. Если нам повезет, проезжая Ларнаку, мы увидим розовых фламинго, которые прилетают к нам на зимовку на соленое озеро Алики, а некоторые остаются и на все лето на не высыхающем озере в Ороклини. Увидим уникальный по красоте Губернаторский пляж, где ослепительная белизна берегов контрастирует с темным вулканическим песком и синевой воды. В горах мы погуляем по красивой деревушке, жители которой с древности занимаются винодельем. Там мы сможем пообедать в традиционной кипрской таверне. Мы увидим водопад, у прохладных вод которого можно передохнуть в жару. Смельчаки могут искупаться! Нас ждут конечно и потрясающие панорамы, открывающиеся с горных смотровых площадок. Закат мы встретим на мысе Греко, около пиратских пещер. Важно знать Вам понадобиться удобная обувь, головные уборы, купальные принадлежности и питьевая вода. В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида, • транспорт, • дегустация вина и сладостей. Туристы оплачивают самостоятельно:
обед.
по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Морские пещеры мыса Греко
- Солёное озеро Алики, куда прилетают на зимовку розовые фламинго (сезонно) или озеро Ороклини
- Горная деревушка с народными промыслами
- Обед в традиционной таверне (оплачивается отдельно)
- Винодельня
- Водопад
- Горные смотровые площадки
- Пляж «Белые скалы»
Что включено
- Услуги гида,
- Транспорт,
- Дегустация вина и сладостей.
Что не входит в цену
- Обед.
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Айи-Напы
Похожие экскурсии из Айи-Напы
Индивидуальная
до 4 чел.
Захватывающая экскурсия в Троодос: пейзажи, монастыри и местная жизнь
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас. Погрузитесь в атмосферу Кипра
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Махерас, Троодос, Фамагуста
Проведите день, погружаясь в историю и природу Кипра. Увидите Лефкару, монастырь Махерас, горы Троодос и город-призрак Вароша. Попробуйте местное вино
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
€357 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Саламин - Фамагуста: история Кипра
Откройте для себя Саламин и Фамагусту, погрузитесь в историю Кипра и насладитесь незабываемым путешествием во времени
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
от €267 за всё до 7 чел.