Что вас ждет На этой экскурсии вы познакомитесь с разнообразной, яркой и удивительной природой средиземноморского острова. Мы отправляемся с востока на запад, к горному массиву Троодос, где природа сильно отличается от выжженного солнцем побережья. Если нам повезет, проезжая Ларнаку, мы увидим розовых фламинго, которые прилетают к нам на зимовку на соленое озеро Алики, а некоторые остаются и на все лето на не высыхающем озере в Ороклини. Увидим уникальный по красоте Губернаторский пляж, где ослепительная белизна берегов контрастирует с темным вулканическим песком и синевой воды. В горах мы погуляем по красивой деревушке, жители которой с древности занимаются винодельем. Там мы сможем пообедать в традиционной кипрской таверне. Мы увидим водопад, у прохладных вод которого можно передохнуть в жару. Смельчаки могут искупаться! Нас ждут конечно и потрясающие панорамы, открывающиеся с горных смотровых площадок. Закат мы встретим на мысе Греко, около пиратских пещер. Важно знать Вам понадобиться удобная обувь, головные уборы, купальные принадлежности и питьевая вода. В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • транспорт, • дегустация вина и сладостей. Туристы оплачивают самостоятельно:

обед.