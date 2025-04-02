Индивидуальная
до 1 чел.
Пафос: от древних раскопок до места рождения Афродиты
Путешествие в прошлое Кипра: от могучего замка Колосси до мифического места рождения богини любви Афродиты
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€270 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€260 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Покоряя море и горы: SUP и кипрская кухня в Айя Напа
Начните день с SUP на серф-станции и продолжите обедом в горной таверне, открывая красоты и вкусы Айя Напы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€135 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Остров сокровищ: семейное приключение в Айя Напа
Приглашаем на захватывающее семейное приключение, где легенды о пиратах и красота природы сливаются в единое целое
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€80 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Царство Посейдона: путешествие по пляжам Кипра из Айя Напа
Погрузитесь в мир кристально чистых вод и золотых пляжей Кипра. Насладитесь индивидуальной экскурсией с профессиональным гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€90 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Пляж Нисси»
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