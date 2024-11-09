Это уникальная возможность погрузиться в историю Кипра, посетив Фамагусту и Киринию. Готические соборы, венецианские стены и средневековые улочки создают неповторимую атмосферу. Узнайте о событиях, вдохновивших Шекспира, и посетите музей затонувших кораблей.
Прогулка по старым районам и свободное время в Киринии позволят вам насладиться каждой минутой этого путешествия
Прогулка по старым районам и свободное время в Киринии позволят вам насладиться каждой минутой этого путешествия
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Фамагуста
- Некогда один из самых богатых городов острова, он встретит вас уютными средневековыми улочками и массивными венецианскими стенами
- Мы посетим готический собор Святого Николая (13 век), построенный по эскизам парижского Нотр-Дама
- Побываем на Королевской площади и в турецком зиндане — подземной тюрьме
- Осмотрим башню Отелло, где происходили события, положенные Шекспиром в основу одноимённой пьесы: именно наместник Фамагусты, Христофор Моро Венецианский, был прототипом знаменитого героя
- Вы узнаете много исторических фактов от Средних веков и до событий 1974 года, разделивших остров на две части
Покидая Фамагусту, мы сделаем остановку в так называемом городе-призраке — районе Вароша. Это отголосок 1974 года: опустевшие и разграбленные отели, покинутые жителями дома напоминают о событиях полувековой давности.
Кириния
- Пожалуй, самый средневековый город острова, ведь именно здесь сохранилось наибольшее количество памятников архитектуры эпохи Средних веков
- Аббатство Беллапаис (12 век) — великолепный образец готической архитектуры, дошедший до наших дней почти в первозданном виде. Со смотровой площадки аббатства открывается великолепный вид
- Киринийская крепость (6 век) в живописной гавани. Внутри цитадели находится музей затонувших кораблей и жемчужина коллекции — греческий корабль возрастом 2400 лет
- После музея у вас будет достаточно свободного времени, чтобы прогуляться по Cтарому городу и выпить кофе на набережной Киринии
Организационные детали
- Для посещения Северного Кипра необходим загран паспорт РФ, европейское ID или паспорт. Гражданам Армении нужно заранее оформить визу. Отметок о пересечении границы в паспорт не ставится
- Входные билеты включены в стоимость
- Дополнительно оплачивается обед по желанию
- Путешествие проходит на минивэне Mercedes Vito
- Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€95
|Дети до 12 лет
|€75
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Айе-Напе
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