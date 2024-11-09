Средневековое наследие Кипра: Фамагуста и Кириния

Увлекательное путешествие по средневековым улочкам Фамагусты с посещением знаменитых исторических мест
Это уникальная возможность погрузиться в историю Кипра, посетив Фамагусту и Киринию. Готические соборы, венецианские стены и средневековые улочки создают неповторимую атмосферу. Узнайте о событиях, вдохновивших Шекспира, и посетите музей затонувших кораблей.

Прогулка по старым районам и свободное время в Киринии позволят вам насладиться каждой минутой этого путешествия

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные средневековые строения
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🕌 Готические соборы и венецианские стены
  • 🗺️ Прогулка по старым районам
  • 🚢 Музей затонувших кораблей
    • Средневековое наследие Кипра: Фамагуста и Кириния
    Средневековое наследие Кипра: Фамагуста и Кириния
    Средневековое наследие Кипра: Фамагуста и Кириния
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00

    Что можно увидеть

  • Готический собор Святого Николая
  • Королевская площадь
  • Башня Отелло
  • Аббатство Беллапаис
  • Киринийская крепость

    • Описание экскурсии

    Фамагуста

    • Некогда один из самых богатых городов острова, он встретит вас уютными средневековыми улочками и массивными венецианскими стенами
    • Мы посетим готический собор Святого Николая (13 век), построенный по эскизам парижского Нотр-Дама
    • Побываем на Королевской площади и в турецком зиндане — подземной тюрьме
    • Осмотрим башню Отелло, где происходили события, положенные Шекспиром в основу одноимённой пьесы: именно наместник Фамагусты, Христофор Моро Венецианский, был прототипом знаменитого героя
    • Вы узнаете много исторических фактов от Средних веков и до событий 1974 года, разделивших остров на две части

    Покидая Фамагусту, мы сделаем остановку в так называемом городе-призраке — районе Вароша. Это отголосок 1974 года: опустевшие и разграбленные отели, покинутые жителями дома напоминают о событиях полувековой давности.

    Кириния

    • Пожалуй, самый средневековый город острова, ведь именно здесь сохранилось наибольшее количество памятников архитектуры эпохи Средних веков
    • Аббатство Беллапаис (12 век) — великолепный образец готической архитектуры, дошедший до наших дней почти в первозданном виде. Со смотровой площадки аббатства открывается великолепный вид
    • Киринийская крепость (6 век) в живописной гавани. Внутри цитадели находится музей затонувших кораблей и жемчужина коллекции — греческий корабль возрастом 2400 лет
    • После музея у вас будет достаточно свободного времени, чтобы прогуляться по Cтарому городу и выпить кофе на набережной Киринии

    Организационные детали

    • Для посещения Северного Кипра необходим загран паспорт РФ, европейское ID или паспорт. Гражданам Армении нужно заранее оформить визу. Отметок о пересечении границы в паспорт не ставится
    • Входные билеты включены в стоимость
    • Дополнительно оплачивается обед по желанию
    • Путешествие проходит на минивэне Mercedes Vito
    • Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный€95
    Дети до 12 лет€75
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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