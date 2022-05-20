Бесценные святыни монастыря

Наш путь начнётся в горной деревне Омодос, знаменитой своими садами и виноградниками. Мы совершим небольшой исторический экскурс в историю монастыря Честного Креста, и увидим его бесценные святыни — Узы Христовы и частицу Животворящего Креста. Затем прогуляемся по узким улочкам этой деревни, построенной в традиционном кипрском стиле, и заглянем в музей византийской иконописи, музей виноделия и не менее интересную мастерскую стеклодува.

Кипрские сладости

Но какое же путешествие без кипрских сладостей, приготовленных местными жителями? А здесь их вдоволь! Душистый мёд, орешки в сахаре, лукум, пахлава и сироп рожкового дерева — разнообразие впечатляет.

Но злоупотреблять сладостями в Омодосе не станем, ведь далее мы направимся в деревню Платрес, где находится небольшая, но очень известная шоколадная мастерская, единственная на Кипре.

Создана она была английским шоколатье Джоном и его женой Пракси, которые радушно встретят вас у себя в гостях и с удовольствием покажут процесс приготовления их вкуснейшего авторского шоколада и обязательно предложат угоститься. Некоторые виды шоколадных конфет и вовсе эксклюзив на весь мир, так как готовятся с традиционными кипрскими сладостями.

Помощь свыше

Насладившись шоколадом, мы отправимся в монастырь Богоматери Троодитисы, скрытый от людских глаз в сосновых лесах гор Троодоса. В монастыре, обоснованном в далеком XIII веке, хранится чудотворная икона Богородицы, с которой связана удивительная легенда, о которой вам поведает наш гид. Ещё одна чудодейственная святыня — пояс Богородицы, монахи и паломники верят, что он обладает целебной силой и помогает при деторождении.

С места, на котором расположился монастырь, открывается прекрасный вид на Троодос. Полюбовавшись видом на горы и сделав фотоснимки на память, по желанию, можно будет совершить прогулку по живописной горной тропинке и насладиться свежестью соснового леса.

Семейная деревенская винодельня и рыбацкая деревня

Следующая остановка — семейная деревенская винодельня, которая откроет вам секреты древнейшего кипрского ремесла. Здесь неспешно и размеренно создаются местные шедевры, от молодых сезонных вин до легендарного вина Кипра — Коммандарии, известного ещё с раннего средневековья. Несколько тысячелетий назад кипрское вино в глиняных амфорах везли в Европу, а сегодня у вас будет возможность попробовать его под рассказы потомственных виноделов.

Солнце стоит в зените и настало время для вкусного обеда, мы отправляемся в рыбацкую деревню Зиги. Тут можно отведать блюда из свежей морской рыбы, которую только-только поймали у берегов острова. Наслаждаться рыбными блюдами вы будете в таверне у причала, любуясь на морской прибой, с размеренно качающимися на его волнах рыболовецкими шхунами.

Деревня мастеров Лефкары

Но пора в путь: нас уже ждут гостеприимные жители деревни мастеров Лефкары с её искусством вышивки в стиле «лефкаритика», и преданием о посещении этого места Леонардо да Винчи. Мы пройдёмся по вымощенным камнем улочкам, утопающим в цветах и зелени, вдоль домов с террасами и балконами, которые создают неповторимый шарм этому маленькому оазису спокойствия.

Именно здесь вы сможете получить представление о том, что такое традиционная кипрская архитектура. Пожалуй, стоит заглянуть и на выставку серебряных украшений и кружева. Уникальные изделия, созданные вручную местными мастерами можно не только посмотреть, но и приобрести. Лефкара никого не оставляет равнодушным!

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду надлежащую для посещения святых мест, головные уборы и солнцезащитные средства.

Протяженность: до 250 км; Серпантин: до 70 км; Высота подъёма: до 1300 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 1000 м.