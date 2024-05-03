Обзорные и познавательные экскурсии Ларнаки

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Ларнаке на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотое кольцо Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Золотое кольцо Кипра: мифы, монастыри и горы
Погрузитесь в атмосферу Кипра: от мифической бухты Афродиты до горных деревень и монастырей. Вкусите традиционную кухню и вина
«На обед вы заедете в одну уютную горную таверну, где познакомитесь с традиционной кипрской кухней — знаменитым мезе, многочисленными блюдами из овощей и мяса, закусками и салатами, сладостями, а также домашними винами»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
400 за всё до 6 чел.
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия по паркам Кипра: от осликов и верблюдов до шоу танцующих фонтанов
Подарите себе и детям незабываемый день в Ларнаке! В программе: общение с животными, шоу попугаев, ботанический сад и аква-шоу
«А главное развлечение парка — шоу попугаев с участием белой совы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Вкусная обзорная экскурсия по Ларнаке: погружение в культуру Кипра
Погрузитесь в мир кипрской культуры и кулинарии, открывая живописные места и наслаждаясь местными деликатесами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с кипрской культурой посредством местной кухни»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Ларнака в величии веков
Индивидуальная
5 часов
Ларнака в величии веков: полдневное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное сочетание культур и эпох в Ларнаке, где величественные места расскажут истории встречи Запада и Востока
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    3 мая 2024
    Вкусная обзорная экскурсия
    Очень хорошее впечатление от экскурсии и гида Валентины, большое спасибо
  • M
    Maria
    21 марта 2024
    Золотое кольцо Кипра
    Елена очень приятный в общение и владеющий знаниями гид. Восемь часов увлекательной экскурсии запомнятся надолго, а впечатления от поездки самые приятные. Елена так же учла все наши пожелания. Сбасибо прекрасному гиду за чудесно проведённый день.
  • А
    Асель
    8 марта 2024
    Золотое кольцо Кипра
    Очень понравилась экскурсия за необычный маршрут и удивительные места! Очень запомнились Кипрские деревушки, очень приятно покупать изделия ручной работы у
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    местных долгожителей! Также рекомендую посетить Северный Кипр, учитывая, что штамп в паспорте не ставят если переходишь границу через пешеходный КПП. Елена также покажет все «инстаграмные места», рекомендует хорошие рестораны и делает восхитительные фотографии во время заката! Всем рекомендую!

  • А
    Анастасия
    17 ноября 2023
    Золотое кольцо Кипра
    День экскурсии прошёл очень быстро, насыщенная программа, очень много новой информации. На Кипре впервые и благодаря Елене получили прекрасное впечатление об этом райском острове. Очень рекомендую!
  • D
    Dimitry
    7 октября 2022
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Крайне приятная экскурсия по прекрасным дорогам Кипра, проходящая по разным городам и с видом на море. Гид очень интересно и здорово рассказывает о Кипре и о разных парках, помещенных нами во время поездки. Крайне рекомендую)
  • н
    наталья
    6 июня 2021
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Большое спасибо за экскурсию!
  • И
    Ирина
    10 октября 2019
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Прекрасная экскурсия! Все участники получили удовольствие. Спасибо Елене!

Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Золотое кольцо Кипра
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  4. Ларнака в величии веков
Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в июне 2024
Сейчас в Ларнаке в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 220 до 400. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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