В Владислав Вкусная обзорная экскурсия Очень хорошее впечатление от экскурсии и гида Валентины, большое спасибо

M Maria Золотое кольцо Кипра Елена очень приятный в общение и владеющий знаниями гид. Восемь часов увлекательной экскурсии запомнятся надолго, а впечатления от поездки самые приятные. Елена так же учла все наши пожелания. Сбасибо прекрасному гиду за чудесно проведённый день.

А Асель Золотое кольцо Кипра читать дальше местных долгожителей! Также рекомендую посетить Северный Кипр, учитывая, что штамп в паспорте не ставят если переходишь границу через пешеходный КПП. Елена также покажет все «инстаграмные места», рекомендует хорошие рестораны и делает восхитительные фотографии во время заката! Всем рекомендую! Очень понравилась экскурсия за необычный маршрут и удивительные места! Очень запомнились Кипрские деревушки, очень приятно покупать изделия ручной работы у

А Анастасия Золотое кольцо Кипра День экскурсии прошёл очень быстро, насыщенная программа, очень много новой информации. На Кипре впервые и благодаря Елене получили прекрасное впечатление об этом райском острове. Очень рекомендую!

D Dimitry Веселый день для всей семьи в парке развлечений Крайне приятная экскурсия по прекрасным дорогам Кипра, проходящая по разным городам и с видом на море. Гид очень интересно и здорово рассказывает о Кипре и о разных парках, помещенных нами во время поездки. Крайне рекомендую)

н наталья Веселый день для всей семьи в парке развлечений Большое спасибо за экскурсию!