1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Золотое кольцо Кипра: мифы, монастыри и горы
Погрузитесь в атмосферу Кипра: от мифической бухты Афродиты до горных деревень и монастырей. Вкусите традиционную кухню и вина
«На обед вы заедете в одну уютную горную таверну, где познакомитесь с традиционной кипрской кухней — знаменитым мезе, многочисленными блюдами из овощей и мяса, закусками и салатами, сладостями, а также домашними винами»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по паркам Кипра: от осликов и верблюдов до шоу танцующих фонтанов
Подарите себе и детям незабываемый день в Ларнаке! В программе: общение с животными, шоу попугаев, ботанический сад и аква-шоу
«А главное развлечение парка — шоу попугаев с участием белой совы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Ларнаке: погружение в культуру Кипра
Погрузитесь в мир кипрской культуры и кулинарии, открывая живописные места и наслаждаясь местными деликатесами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с кипрской культурой посредством местной кухни»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ларнака в величии веков: полдневное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное сочетание культур и эпох в Ларнаке, где величественные места расскажут истории встречи Запада и Востока
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав3 мая 2024Очень хорошее впечатление от экскурсии и гида Валентины, большое спасибо
- MMaria21 марта 2024Елена очень приятный в общение и владеющий знаниями гид. Восемь часов увлекательной экскурсии запомнятся надолго, а впечатления от поездки самые приятные. Елена так же учла все наши пожелания. Сбасибо прекрасному гиду за чудесно проведённый день.
- ААсель8 марта 2024Очень понравилась экскурсия за необычный маршрут и удивительные места! Очень запомнились Кипрские деревушки, очень приятно покупать изделия ручной работы у
- ААнастасия17 ноября 2023День экскурсии прошёл очень быстро, насыщенная программа, очень много новой информации. На Кипре впервые и благодаря Елене получили прекрасное впечатление об этом райском острове. Очень рекомендую!
- DDimitry7 октября 2022Крайне приятная экскурсия по прекрасным дорогам Кипра, проходящая по разным городам и с видом на море. Гид очень интересно и здорово рассказывает о Кипре и о разных парках, помещенных нами во время поездки. Крайне рекомендую)
- ннаталья6 июня 2021Большое спасибо за экскурсию!
- ИИрина10 октября 2019Прекрасная экскурсия! Все участники получили удовольствие. Спасибо Елене!
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в июне 2024
Сейчас в Ларнаке в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 220 до 400. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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