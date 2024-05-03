1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Ларнаке: погружение в культуру Кипра
Погрузитесь в мир кипрской культуры и кулинарии, открывая живописные места и наслаждаясь местными деликатесами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с кипрской культурой посредством местной кухни»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономическое путешествие по деревням Кипра из Ларнаки
Погрузитесь в мир кипрских вкусов: от деликатесов Агроса до вин Платреса и сладостей Омодоса в уникальном туре
Начало: Ваш отель
«Вы отправитесь на экскурсию знакомиться с историей и гастрономическими традициями деревень, которые находятся в самом зеленом уголке острова – в сердце Кипра, горах Троодоса»
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гурмэ-вояж по Кипру: путешествие через вкусы острова
Погрузитесь в мир кипрской кулинарии: от мясных деликатесов до уникального шоколада и розовых лакомств
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Оазис спокойствия и вкусного вина Венцом тура гурмана по Кипру станет знаменитый винодельческий район и живописная деревня Омодос»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€130 за человека
Индивидуальная
8 часов
Нектар Диониса: индивидуальная экскурсия по винодельческим районам Ларнаки
Погрузитесь в мир кипрского вина, исследуя винодельческие деревни и наслаждаясь великолепными местными сортами вин. Уникальный маршрут по живописным пейзажам
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Вкус Кипра В ходе этого путешествия мы обязательно остановимся на обед в уютной деревенской таверне, где собираются местные гурманы, которые знают толк в вине»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
8 часов
Колорит Кипра: путешествие по уникальным местам Ларнаки
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив его живописные уголки: от горных деревушек до виноделен
Начало: Ваш отель или апартаменты
«• трансфер из/в отель, • услуги гида, • дегустация»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав3 мая 2024Очень хорошее впечатление от экскурсии и гида Валентины, большое спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в июне 2024
Сейчас в Ларнаке в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 115 до 375. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Ларнаки, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024