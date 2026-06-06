В путешествии хочется быть любознательным всегда, и даже перебираясь из точки А в точку Б, не терять ни минуты — ведь по пути столько интересного.Это не просто трансфер, а яркие

впечатления от Кипра! Мы встретим вас в аэропорту Ларнаки и отправимся в одно из самых живописных мест Кипра — деревню Лефкара. Прогулка по антуражным улочкам погрузит в неподдельный дух острова, а после мы доставим вас в Лимассол.

Описание трансфер

Наш план

Машина будет ждать вас на парковке аэропорта Ларнаки. После встречи и знакомства мы возьмём курс на Лефкару. Поездка займёт около 30 минут, вы не успеете устать в пути. В деревушке вы прогуляетесь, узнаете о жизни местных и перекусите в рыбном ресторане, если проголодаетесь. После обеда мы отправимся в конечный пункт путешествия — Лимассол.

Ажурная Лефкара

Эта кипрская деревушка стоит здесь уже несколько веков — и столько же её архитектурный облик остаётся неизменным. Прогуливаясь по тенистым улицам, вы познакомитесь с искусством создания лефкарийских кружев. Мы расскажем, как ремесло стало известно во всей Европе, а на прилавках вы сами увидите чудеса рукоделия. Деревня также славится серебряными украшениями на любой лад, быть может, вы увезёте отсюда прелестный кулон на память! Помимо народных промыслов покажем вам старую часть Лефкары с её старинной архитектурой, где можно будет остановиться на кофе. А в конце, если позволит время, мы посетим рыбную таверну на Белых камнях. Здесь вкусно, недорого и по-кипрски колоритно. Так вы с первых минут своего пребывания на острове ощутите его вибрации.

Организационные детали