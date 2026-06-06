Жемчужины Кипра по дороге из аэропорта. Трансфер + экскурсия
Начните отпуск красиво и откройте Кипр ещё до заселения в отель
В путешествии хочется быть любознательным всегда, и даже перебираясь из точки А в точку Б, не терять ни минуты — ведь по пути столько интересного.
Это не просто трансфер, а яркие читать дальшеуменьшить
впечатления от Кипра!
Мы встретим вас в аэропорту Ларнаки и отправимся в одно из самых живописных мест Кипра — деревню Лефкара.
Прогулка по антуражным улочкам погрузит в неподдельный дух острова, а после мы доставим вас в Лимассол.
Описание трансфер
Наш план
Машина будет ждать вас на парковке аэропорта Ларнаки. После встречи и знакомства мы возьмём курс на Лефкару. Поездка займёт около 30 минут, вы не успеете устать в пути. В деревушке вы прогуляетесь, узнаете о жизни местных и перекусите в рыбном ресторане, если проголодаетесь. После обеда мы отправимся в конечный пункт путешествия — Лимассол.
Ажурная Лефкара
Эта кипрская деревушка стоит здесь уже несколько веков — и столько же её архитектурный облик остаётся неизменным. Прогуливаясь по тенистым улицам, вы познакомитесь с искусством создания лефкарийских кружев. Мы расскажем, как ремесло стало известно во всей Европе, а на прилавках вы сами увидите чудеса рукоделия. Деревня также славится серебряными украшениями на любой лад, быть может, вы увезёте отсюда прелестный кулон на память! Помимо народных промыслов покажем вам старую часть Лефкары с её старинной архитектурой, где можно будет остановиться на кофе. А в конце, если позволит время, мы посетим рыбную таверну на Белых камнях. Здесь вкусно, недорого и по-кипрски колоритно. Так вы с первых минут своего пребывания на острове ощутите его вибрации.
Организационные детали
Длительность путешествия — от 2 до 4 часов.
Путешествовать будем на нашем комфортабельном автомобиле.
Парковка в аэропорту: если вы выходите из самолета без опоздания (15 минут — это не опоздание), то парковка включена в стоимость экскурсии. Если вы задерживаетесь больше, чем на 20 минут, то парковка за ваш счёт. Стоимость парковки в аэропорту — 5 евро в час.
У нас есть два детских кресла — бустера. Учитывайте это, если вы с ребенком.
Обед в ресторане не входит в стоимость экскурсии.
Экскурсию-трансфер вы можете заказать для трансфера как из аэропорта, так и в аэропорт. Необходимо, чтобы у вас было пару часов в запасе для самой экскурсии. Также возможен трансфер из аэропорта Пафоса
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Ларнаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 919 туристов
Калимера!
Я не просто показываю Кипр, а приглашаю в путешествие сквозь века и легенды этого удивительного острова. Вместе мы раскроем забытые уголки, наполненные историей и атмосферой, которые обычно остаются вне туристических читать дальшеуменьшить
маршрутов.
Мои рассказы — это живые образы и эмоции, которые помогают прочувствовать настоящую суть Кипра: его культуру, традиции и дух местных жителей.
Специализируюсь на исторических и культурных маршрутах, а также на гастрономических и этнографических турах. Выбирая меня, вы получаете не просто экскурсию, а личного проводника, который адаптирует программу под ваши интересы, сделает отдых запоминающимся и насыщенным и подарит впечатления, которые останутся с вами навсегда.
Моя сильная сторона — умение рассказывать истории живо и увлекательно, делая каждую экскурсию настоящим приключением.
Моя цель — сделать ваше путешествие уникальным, показать Кипр таким, каким его знают местные, и создать атмосферу доверия и комфорта на каждом шагу.
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