1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Сокровище Кипра - мыс Греко: открытки, легенды и секретные тропы
Погрузитесь в мир кипрских легенд и неповторимых пейзажей на экскурсии к мысу Греко. Живописные уголки и уникальные фото вас ждут
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€249 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по святыням Кипра: Храмы и монастыри Ларнаки
Погрузитесь в мир духовности и истории с экскурсией по святыням Кипра. Вас ждут уникальные храмы, монастыри и чудотворные иконы
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Всё самое лучшее на Кипре: от монастырей до природы Ларнаки
Погрузитесь в мир кипрской культуры и природы с эксклюзивной экскурсией, объединяющей историю, искусство и неповторимые пейзажи
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна11 апреля 2024Мы провели с Михаилом отличное путешествие по монастырям Кипра. Михаил рассказал очень много интересного, мы сумели погрузиться в особый мир. Спасибо!
- ООльга9 октября 2023У нас была чудесная экскурсия с Серго! Узнали много нового о Кипре, побывали в красивейших местах, где раньше ещё не бывали. Спасибо Серго за тёплое душевно общение, за вкусные угощения и чудесные фотографии! Надеемся, ещё увидимся!
- ННаталья12 сентября 2023Серго замечательный гид! Очень интересная экскурсия к мысу Греко. Все передвижения спланированы до мелочей. Много познавательной информации и визуального удовольствия. Все гости остались довольны. Спасибо!
- ААнна9 сентября 2023Поездка на мыс Греко с Серго очень впечатлила нас. Серго - один из тех людей, кто сам наслаждается красотой природы
- ЮЮлия10 января 2022Огромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходная.
- ююля24 февраля 2020Экскурсия прошла на одном дыхании, красивые места острова. Магия свежего горного воздуха, цветущего миндаля это запомнится навсегда. Спасибо Вам, Михаил за такой прекрасный день. Вы молодец, нам все понравилось
- ННаталья13 ноября 2019Экскурсия супер!!! Михаил очень грамотный водитель, эрудированный экскурсовод. Все на высшем уровне. Впервые пользовалась такой услугой и не пожалела))) рекомендую!!!!
- ЕЕлена21 апреля 2019Хотим выразить огромную благодарность Михаилу за отличную экскурсию по святым местам Кипра. Мы узнали историю Кипра, основные и знаковые для
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «На выходные»
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