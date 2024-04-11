Экскурсии выходного дня в Ларнаке

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Ларнаке на русском языке, цены от €249. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Сокровище Кипра - мыс Греко: открытки, легенды и секретные тропы
Погрузитесь в мир кипрских легенд и неповторимых пейзажей на экскурсии к мысу Греко. Живописные уголки и уникальные фото вас ждут
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
249 за всё до 4 чел.
Святыни Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Путешествие по святыням Кипра: Храмы и монастыри Ларнаки
Погрузитесь в мир духовности и истории с экскурсией по святыням Кипра. Вас ждут уникальные храмы, монастыри и чудотворные иконы
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
320 за всё до 4 чел.
Всё самое лучшее на Кипре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Всё самое лучшее на Кипре: от монастырей до природы Ларнаки
Погрузитесь в мир кипрской культуры и природы с эксклюзивной экскурсией, объединяющей историю, искусство и неповторимые пейзажи
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    11 апреля 2024
    Святыни Кипра
    Мы провели с Михаилом отличное путешествие по монастырям Кипра. Михаил рассказал очень много интересного, мы сумели погрузиться в особый мир. Спасибо!
  • О
    Ольга
    9 октября 2023
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    У нас была чудесная экскурсия с Серго! Узнали много нового о Кипре, побывали в красивейших местах, где раньше ещё не бывали. Спасибо Серго за тёплое душевно общение, за вкусные угощения и чудесные фотографии! Надеемся, ещё увидимся!
  • Н
    Наталья
    12 сентября 2023
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    Серго замечательный гид! Очень интересная экскурсия к мысу Греко. Все передвижения спланированы до мелочей. Много познавательной информации и визуального удовольствия. Все гости остались довольны. Спасибо!
  • А
    Анна
    9 сентября 2023
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    Поездка на мыс Греко с Серго очень впечатлила нас. Серго - один из тех людей, кто сам наслаждается красотой природы
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    и стремится, чтобы её увидели и прочувствовали окружающие. Ощущается его кавказское радушие, когда приглашают к себе в гости и хотят дать гостю самое лучшие! Все от души! Серго - интересный рассказчик, знает" секретные" места, выбирает выгодные ракурсы для фото. В ходе экскурсии, устроил для нас настоящий" пикник на обочине" с разнообразным фруктами, охлаждённой водичкой. Изюминкой нашего маршрута оказалась пешая часть прогулки, совсем не утомительная, открывающая великолепные виды, которыми мы наслаждались в уединении. Серго, как профессиональный экскурсовод, отлично чувствует состояние, выбирая темп и подстраивая маршрут под интересы группы. Внимательный, тактичный, скромный человек с которым мы очень рекомендуем познакомиться!

  • Ю
    Юлия
    10 января 2022
    Всё самое лучшее на Кипре
    Огромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходная.
    Огромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходнаяОгромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходнаяОгромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходнаяОгромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходная
  • ю
    юля
    24 февраля 2020
    Святыни Кипра
    Экскурсия прошла на одном дыхании, красивые места острова. Магия свежего горного воздуха, цветущего миндаля это запомнится навсегда. Спасибо Вам, Михаил за такой прекрасный день. Вы молодец, нам все понравилось
  • Н
    Наталья
    13 ноября 2019
    Всё самое лучшее на Кипре
    Экскурсия супер!!! Михаил очень грамотный водитель, эрудированный экскурсовод. Все на высшем уровне. Впервые пользовалась такой услугой и не пожалела))) рекомендую!!!!
  • Е
    Елена
    21 апреля 2019
    Святыни Кипра
    Хотим выразить огромную благодарность Михаилу за отличную экскурсию по святым местам Кипра. Мы узнали историю Кипра, основные и знаковые для
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    Кипра исторические события, много интересных и незнакомых нам фактов. Посетили знаменитые святые места Кипра, были поражены красотами церквей и монастырей. Огромное спасибо Михаилу за организацию, четко продуманный маршрут и изложение материала доступно и интересно для восприятия. Первое посещение Кипра оставило приятные эмоции и незабываемые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в июле 2024
Сейчас в Ларнаке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 249 до 320. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Ларнаке (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 29 ⭐ отзывов, цены от €249. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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