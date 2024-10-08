Археологический комплекс Соли – экскурсии в Никосии

Найдено 8 экскурсий в категории «Археологический комплекс Соли» в Никосии на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Пафос - от мифов до древней столицы
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в Пафос
Погрузитесь в историю Кипра с экскурсией в Пафос: от древних раскопок до легендарных мест. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€310 за экскурсию
Троодос - душа Кипра
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Никосии
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите древние монастыри и живописные деревни. Индивидуальная экскурсия с гибким маршрутом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия Магические фонтаны: лабиринт, Мыс Каво Греко и шоу фонтанов
Погрузитесь в мир приключений: от лабиринта Минотавра до волшебного шоу танцующих фонтанов на восточном побережье Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за экскурсию
Покоряя море и горы
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Покоряя море и горы Никосии: от серфинга до гастрономии
Присоединяйтесь к нам в путешествии, где вы научитесь серфингу, насладитесь кипрской кухней и познакомитесь с историей острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за экскурсию
Полёт на самолете над Кипром
Полеты на самолетах
1 час
Индивидуальная
до 1 чел.
Полёт на самолёте над Кипром - незабываемое приключение
Насладитесь незабываемым полётом на самолёте над Кипром! Уникальная возможность увидеть остров с высоты и даже попробовать себя в роли пилота
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€500 за экскурсию
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
6 часов
Водная прогулка
Ловля басса на Кипре с профессиональным гидом: уникальный опыт
Погрузитесь в мир рыбалки на басса в Никосии. Уникальный шанс научиться у чемпиона Кипра, насладиться природой и гарантированно получить улов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Остров сокровищ
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Пиратские пещеры и легенды
Приглашаем на увлекательное путешествие по легендарным местам Никосии, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Ларнака в величии веков
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Ларнака в величии веков: путешествие сквозь время
Полдневная экскурсия в Ларнаку - идеальный способ познакомиться с богатой историей и культурой города, не тратя много времени
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    8 октября 2024
    Троодос - душа Кипра
    Экскурсия получилась просто великолепной. С нами была гид Алена. Эта хрупкая девушка с легкостью возила нас по горным дорогам, рассказывая
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    об истории и современности Кипра. Сама экскурсия получилось очень насыщенной. Море впечатлений. Это и знакомство с горным колоритом, и паломничество, и незабываемый вкус кофе и вина! А еще это горный свежий воздух, узкие улочки, усыпанные яркими цветами, роскошный гранат, свисающий с веток, и, главное, такие душевные жители Кипра! Всем советую! Никто не сможет остаться равнодушным и захочет вернуться сюда еще)

  • И
    Инна
    11 сентября 2024
    Пафос - от мифов до древней столицы
    Прекрасная экскурсия! Мы узнали много нового и интересного: История и современность Кипра, а также древний Пафос оставил яркие впечатления! Увидели все запланированные достопримечательности по программе, даже поплавали в бухте Афродиты! Мы очень довольны!
  • И
    Ирина
    25 мая 2023
    Троодос - душа Кипра
    Всё понравилось, спасибо!
  • В
    Валентина
    21 ноября 2022
    Троодос - душа Кипра
    Понравилось все:Андрей-эускурсовод-водитель влюбил нас в остров. Информация преподнесена грамотно и в большом объеме. Ответил на все вопросы и""поймал "наше настроение. Показал и рассказал в ненавязчивой форме. Все,что было заявлено,выполнено и важно,что в том темпе,который подошёл нам.
  • Е
    Елена
    13 августа 2022
    Пафос - от мифов до древней столицы
    Экскурсия очень насыщенная, интересная! Гид Мария рассказывала много мифов, исторических фактов, было интересно даже 5летнему мальчику! Посмотрели все, что в описании!

Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Археологический комплекс Соли»

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  1. Пафос - от мифов до древней столицы
  2. Троодос - душа Кипра
  3. Магические фонтаны (с мая по октябрь)
  4. Покоряя море и горы
  5. Полёт на самолете над Кипром
Сколько стоит экскурсия по Никосии в апреле 2025
Сейчас в Никосии в категории "Археологический комплекс Соли" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 200 до 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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