Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в Пафос
Погрузитесь в историю Кипра с экскурсией в Пафос: от древних раскопок до легендарных мест. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€310 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Никосии
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите древние монастыри и живописные деревни. Индивидуальная экскурсия с гибким маршрутом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия Магические фонтаны: лабиринт, Мыс Каво Греко и шоу фонтанов
Погрузитесь в мир приключений: от лабиринта Минотавра до волшебного шоу танцующих фонтанов на восточном побережье Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Покоряя море и горы Никосии: от серфинга до гастрономии
Присоединяйтесь к нам в путешествии, где вы научитесь серфингу, насладитесь кипрской кухней и познакомитесь с историей острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Полёт на самолёте над Кипром - незабываемое приключение
Насладитесь незабываемым полётом на самолёте над Кипром! Уникальная возможность увидеть остров с высоты и даже попробовать себя в роли пилота
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€500 за экскурсию
Водная прогулка
Ловля басса на Кипре с профессиональным гидом: уникальный опыт
Погрузитесь в мир рыбалки на басса в Никосии. Уникальный шанс научиться у чемпиона Кипра, насладиться природой и гарантированно получить улов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Пиратские пещеры и легенды
Приглашаем на увлекательное путешествие по легендарным местам Никосии, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Ларнака в величии веков: путешествие сквозь время
Полдневная экскурсия в Ларнаку - идеальный способ познакомиться с богатой историей и культурой города, не тратя много времени
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета8 октября 2024Экскурсия получилась просто великолепной. С нами была гид Алена. Эта хрупкая девушка с легкостью возила нас по горным дорогам, рассказывая
- ИИнна11 сентября 2024Прекрасная экскурсия! Мы узнали много нового и интересного: История и современность Кипра, а также древний Пафос оставил яркие впечатления! Увидели все запланированные достопримечательности по программе, даже поплавали в бухте Афродиты! Мы очень довольны!
- ИИрина25 мая 2023Всё понравилось, спасибо!
- ВВалентина21 ноября 2022Понравилось все:Андрей-эускурсовод-водитель влюбил нас в остров. Информация преподнесена грамотно и в большом объеме. Ответил на все вопросы и""поймал "наше настроение. Показал и рассказал в ненавязчивой форме. Все,что было заявлено,выполнено и важно,что в том темпе,который подошёл нам.
- ЕЕлена13 августа 2022Экскурсия очень насыщенная, интересная! Гид Мария рассказывала много мифов, исторических фактов, было интересно даже 5летнему мальчику! Посмотрели все, что в описании!
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Археологический комплекс Соли»
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Сколько стоит экскурсия по Никосии в апреле 2025
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