Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия «Кирения - Горький лимон» в Никосии
Погрузитесь в атмосферу древнего Кипра, посетив уникальные места Никосии и Кирении. Узнайте историю замков и аббатств, наслаждаясь видами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€370 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру: погружение в мир кипрской кухни
Приглашаем вас на незабываемое кулинарное путешествие по деревням Кипра, где каждое блюдо расскажет историю острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по святым обителям Никосии: Чудеса Святого Исцеления
Погрузитесь в мир древних тайн и святости, посетив уникальные храмы и монастыри Никосии в рамках экскурсии Чудеса Святого Исцеления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€230 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия на Мыс Греко: от Лефкары до Протараса через Айя-Напу
Погрузитесь в культурное наследие Кипра, посетив живописные деревни, древние храмы и великолепные природные заповедники
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€380 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€410 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ГГринберг13 сентября 20225 звезд водителю, экскурсоводу меньше. поездку нужно переименовать, это не гурме трип, а поездка по горам Кипра
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Гробницы королей»
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Сколько стоит экскурсия по Никосии в апреле 2025
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