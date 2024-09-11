Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия «Кирения - Горький лимон» в Никосии
Погрузитесь в атмосферу древнего Кипра, посетив уникальные места Никосии и Кирении. Узнайте историю замков и аббатств, наслаждаясь видами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€370 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в Пафос
Погрузитесь в историю Кипра с экскурсией в Пафос: от древних раскопок до легендарных мест. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€310 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Национальный парк Акамас
Приглашаем на незабываемое путешествие по Национальному парку Акамас с индивидуальным гидом. Вас ждут уникальные виды и исторические сокровища
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€410 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна11 сентября 2024Прекрасная экскурсия! Мы узнали много нового и интересного: История и современность Кипра, а также древний Пафос оставил яркие впечатления! Увидели все запланированные достопримечательности по программе, даже поплавали в бухте Афродиты! Мы очень довольны!
- ЕЕлена13 августа 2022Экскурсия очень насыщенная, интересная! Гид Мария рассказывала много мифов, исторических фактов, было интересно даже 5летнему мальчику! Посмотрели все, что в описании!
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Замок Пафоса»
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Сколько стоит экскурсия по Никосии в апреле 2025
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