Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия «Кирения - Горький лимон» в Никосии
Погрузитесь в атмосферу древнего Кипра, посетив уникальные места Никосии и Кирении. Узнайте историю замков и аббатств, наслаждаясь видами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€370 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру: погружение в мир кипрской кухни
Приглашаем вас на незабываемое кулинарное путешествие по деревням Кипра, где каждое блюдо расскажет историю острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Никосии
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите древние монастыри и живописные деревни. Индивидуальная экскурсия с гибким маршрутом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Волшебные горные деревушки Никосии: погружение в культуру Кипра
Познакомьтесь с историей и культурой Кипра, посетив уникальные горные деревушки Троодоса. Индивидуальная экскурсия откроет вам мир традиций и гостеприимства
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по святым обителям Никосии: Чудеса Святого Исцеления
Погрузитесь в мир древних тайн и святости, посетив уникальные храмы и монастыри Никосии в рамках экскурсии Чудеса Святого Исцеления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€230 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов: глубокое погружение в историю
Путешествие в сердце Кипра: горы Троодос, духовные святыни и вдохновляющие пейзажи ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Ларнака в величии веков: путешествие сквозь время
Полдневная экскурсия в Ларнаку - идеальный способ познакомиться с богатой историей и культурой города, не тратя много времени
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета8 октября 2024Экскурсия получилась просто великолепной. С нами была гид Алена. Эта хрупкая девушка с легкостью возила нас по горным дорогам, рассказывая
- ИИрина25 мая 2023Всё понравилось, спасибо!
- ВВалентина21 ноября 2022Понравилось все:Андрей-эускурсовод-водитель влюбил нас в остров. Информация преподнесена грамотно и в большом объеме. Ответил на все вопросы и""поймал "наше настроение. Показал и рассказал в ненавязчивой форме. Все,что было заявлено,выполнено и важно,что в том темпе,который подошёл нам.
- ГГринберг13 сентября 20225 звезд водителю, экскурсоводу меньше. поездку нужно переименовать, это не гурме трип, а поездка по горам Кипра
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Венецианские стены Никосии»
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Сколько стоит экскурсия по Никосии в апреле 2025
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