Венецианские стены Никосии – экскурсии в Никосии

Найдено 8 экскурсий в категории «Венецианские стены Никосии» в Никосии на русском языке, цены от €230. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Кирения - «Горький лимон»
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия «Кирения - Горький лимон» в Никосии
Погрузитесь в атмосферу древнего Кипра, посетив уникальные места Никосии и Кирении. Узнайте историю замков и аббатств, наслаждаясь видами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€370 за экскурсию
Гурмэ-вояж по Кипру
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру: погружение в мир кипрской кухни
Приглашаем вас на незабываемое кулинарное путешествие по деревням Кипра, где каждое блюдо расскажет историю острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Троодос - душа Кипра
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Никосии
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите древние монастыри и живописные деревни. Индивидуальная экскурсия с гибким маршрутом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Волшебные горные деревушки
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Волшебные горные деревушки Никосии: погружение в культуру Кипра
Познакомьтесь с историей и культурой Кипра, посетив уникальные горные деревушки Троодоса. Индивидуальная экскурсия откроет вам мир традиций и гостеприимства
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Чудеса Святого Исцеления
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по святым обителям Никосии: Чудеса Святого Исцеления
Погрузитесь в мир древних тайн и святости, посетив уникальные храмы и монастыри Никосии в рамках экскурсии Чудеса Святого Исцеления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за экскурсию
Фамагуста и Саламин - берега истории
4 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€230 за экскурсию
Троодос - по стопам Святых Апостолов
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов: глубокое погружение в историю
Путешествие в сердце Кипра: горы Троодос, духовные святыни и вдохновляющие пейзажи ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за экскурсию
Ларнака в величии веков
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Ларнака в величии веков: путешествие сквозь время
Полдневная экскурсия в Ларнаку - идеальный способ познакомиться с богатой историей и культурой города, не тратя много времени
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    8 октября 2024
    Троодос - душа Кипра
    Экскурсия получилась просто великолепной. С нами была гид Алена. Эта хрупкая девушка с легкостью возила нас по горным дорогам, рассказывая
    читать дальше

    об истории и современности Кипра. Сама экскурсия получилось очень насыщенной. Море впечатлений. Это и знакомство с горным колоритом, и паломничество, и незабываемый вкус кофе и вина! А еще это горный свежий воздух, узкие улочки, усыпанные яркими цветами, роскошный гранат, свисающий с веток, и, главное, такие душевные жители Кипра! Всем советую! Никто не сможет остаться равнодушным и захочет вернуться сюда еще)

  • И
    Ирина
    25 мая 2023
    Троодос - душа Кипра
    Всё понравилось, спасибо!
  • В
    Валентина
    21 ноября 2022
    Троодос - душа Кипра
    Понравилось все:Андрей-эускурсовод-водитель влюбил нас в остров. Информация преподнесена грамотно и в большом объеме. Ответил на все вопросы и""поймал "наше настроение. Показал и рассказал в ненавязчивой форме. Все,что было заявлено,выполнено и важно,что в том темпе,который подошёл нам.
  • Г
    Гринберг
    13 сентября 2022
    Гурмэ-вояж по Кипру
    5 звезд водителю, экскурсоводу меньше. поездку нужно переименовать, это не гурме трип, а поездка по горам Кипра

Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Венецианские стены Никосии»

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  5. Чудеса Святого Исцеления
Сколько стоит экскурсия по Никосии в апреле 2025
Сейчас в Никосии в категории "Венецианские стены Никосии" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 230 до 370. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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