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оказалось что это далеко не так. Елена отличный рассказчик и очень хорошо разбирается в истории Кипра, Никосии и региона в целом. В том числе показала нам несколько менее известных, но очень необычных мест в Никосии и интересно рассказала их историю. Очень понравилось, что Елена подстроилась под наши пожелания по экскурсии. Спасибо! Могу рекомендовать