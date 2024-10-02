8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Никосии и окрестностям
Познакомьтесь с настоящим Кипром! Посетите деревни, горы Троодос, водопад Адонис и винодельню. Узнайте о местных традициях и культурном наследии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Никосию: Венецианские стены, мечети и дворцы
Прогулка по Никосии откроет вам древние венецианские стены, мечети и дворцы. Узнайте историю города и насладитесь видами с башни Шаколис
Начало: На автобусной станции Solomou
19 окт в 10:30
20 окт в 10:30
от €120 за всё до 4 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Никосии - на Северный Кипр
Узнайте историю и легенды Северного Кипра, посетив его знаменитые замки и аббатства. Откройте для себя невероятные виды и архитектуру
19 окт в 08:00
20 окт в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей2 октября 2024Отличная экскурсия! Мы с супругой пол года прожили в Никосии и нам казалось, что мы обошли каждый уголок центра, но
- ИИван28 сентября 2024Елена - молодец! Очень живо, интересно провела экскурсию. Акценты были расставлены так, что интерес был подчёркнут именно в аспектах воонующей
- ИИнна13 сентября 2024Замечательная экскурсия прошла с гидом Еленой, во время которой мы много узнали о истории и современности Никосии. Прошли по старым
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Никосии в октябре 2024
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