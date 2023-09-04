1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре» - Никосия и окрестности
Маршрут, который полюбился многим, проведет вас через ключевые достопримечательности Никосии и её окрестностей, не утомляя длительными переходами
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия «Кирения - Горький лимон» в Никосии
Погрузитесь в атмосферу древнего Кипра, посетив уникальные места Никосии и Кирении. Узнайте историю замков и аббатств, наслаждаясь видами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€250 за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Разделённая столица и её окрестности: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Никосии и её окрестностям: церковь Святых Киприана и Иустины, зоопарк и уникальная разделённая столица
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛада4 сентября 2023Понравилась деревня Лефкара, живописные улочки, вышивка и изделия из серебра. Особенно интересно было в Никосии, посмотрели исторической центр, пересекли границу и оказались на Северном Кипре. Спасибо гиду Андрею! Все остались довольны
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Северный Кипр»
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Сколько стоит экскурсия по Никосии в июне 2024
Сейчас в Никосии в категории "Северный Кипр" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 230 до 290. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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