1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Пафос: от мифов до древней столицы - индивидуальная экскурсия из Никосии
Погрузитесь в историю Кипра с экскурсией в Пафос: от древних раскопок до легендарных мест. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре» - Никосия и окрестности
Маршрут, который полюбился многим, проведет вас через ключевые достопримечательности Никосии и её окрестностей, не утомляя длительными переходами
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛада4 сентября 2023Понравилась деревня Лефкара, живописные улочки, вышивка и изделия из серебра. Особенно интересно было в Никосии, посмотрели исторической центр, пересекли границу и оказались на Северном Кипре. Спасибо гиду Андрею! Все остались довольны
- ЕЕлена13 августа 2022Экскурсия очень насыщенная, интересная! Гид Мария рассказывала много мифов, исторических фактов, было интересно даже 5летнему мальчику! Посмотрели все, что в описании!
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Никосии в июне 2024
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