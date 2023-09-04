Экскурсии на автобусе в Никосии

Найдено 4 экскурсии в категории «На автобусе» в Никосии на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пафос - от мифов до древней столицы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Пафос: от мифов до древней столицы - индивидуальная экскурсия из Никосии
Погрузитесь в историю Кипра с экскурсией в Пафос: от древних раскопок до легендарных мест. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре» - Никосия и окрестности
Маршрут, который полюбился многим, проведет вас через ключевые достопримечательности Никосии и её окрестностей, не утомляя длительными переходами
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Тайны замков Северного Кипра
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Тайны замков Северного Кипра
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лада
    4 сентября 2023
    Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
    Понравилась деревня Лефкара, живописные улочки, вышивка и изделия из серебра. Особенно интересно было в Никосии, посмотрели исторической центр, пересекли границу и оказались на Северном Кипре. Спасибо гиду Андрею! Все остались довольны
  • Е
    Елена
    13 августа 2022
    Пафос - от мифов до древней столицы
    Экскурсия очень насыщенная, интересная! Гид Мария рассказывала много мифов, исторических фактов, было интересно даже 5летнему мальчику! Посмотрели все, что в описании!

Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Пафос - от мифов до древней столицы
  2. Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
  3. Тайны замков Северного Кипра
  4. Тайны замков Северного Кипра
Сколько стоит экскурсия по Никосии в июне 2024
Сейчас в Никосии в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 290. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Никосии (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на автобусе, 2 ⭐ отзыва, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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