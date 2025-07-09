Что вы можете увидеть 🤩

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Турция читать дальше уменьшить оккупировала 37% территории острова — красивейшие земли, где находятся удивительные образцы средневековой архитектуры — крепости, замки, монастыри и храмы.



Военные действия в прошлом, а обе стороны находятся в стадии мирных переговоров, поэтому у нас есть уникальная возможность посетить поистине восхитительные места. Кипр — уникальный остров. В результате войны 1974 года он был разделён демаркационной линией на две части. По разные стороны оказались две общины, существовавшие многими столетиями в мире и согласии.Турция 5 2 оценки

Сергей Ваш гид в Никосии Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €370 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 🇷🇺 русский 8 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Никосия Отправная точка экскурсии — столица острова Никосия. Это уникальный город, единственная столица в мире, разделенная на две части. По одну сторону границы Республика Кипр, где проживают греки, по другую — непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, население которой составляют турки. Никосия — это город слияния двух культур и гармоничного сосуществования прошлого и настоящего. К тому же это один из древнейших городов в мире, ведь первые поселения в этом месте датированы ещё VII веком до нашей эры. Мы прокатимся по центральным проспектам и сделаем остановку в старом городе, где прогуляемся по местному «Арбату» — улице Лидра. Затем поднимемся на последний этаж башни «Шаколас», откуда, из туристической обсерватории, рассмотрим весь город как на ладони. Замок Святого Иллариона Выехав из Никосии, мы отправимся к «зелёной линии». Проблем при пересечении границы разделяющей остров не возникнет, ведь пограничники по обе стороны предельно лояльны к туристам. Главное, не забыть взять с собой паспорт. Очутившись в другой стране, мы отправимся к горному массиву Пентадактилос или Пять пальцев. Нас ждёт удивительное место с интересной историей — замок Святого Иллариона, расположившийся на скале высотой в 741 метр. По пути к вершине замка, вы насладитесь восхитительными пейзажами киренийского побережья, загляните в средневековые казармы и башни, посетите покои королевы и короля, узнаете печальную историю принца и много других рыцарских преданий. Аббатство Беллапаис Оставив позади величественный замок и дальше хранить свои вековые тайны, мы направимся к одной из прекрасных «жемчужин», украшающих северную часть острова, аббатству Беллапаис. Его называют самым ярким примером средневековой готической архитектуры Кипра. Аббатство основано в 1198 году отшельниками из Палестины, а в XIII веке расширено монахами-августинцами. Столетиями аббатство процветало, о чём свидетельствуют грандиозные размеры его готических построек, украшенных искусными лепными барельефами Ресторан турецкой кухни Недалеко от входа в аббатство растёт дерево бездельников, говорят, что все, кто сидит под сенью волшебного дерева, становятся непригодными к какой-либо работе. Впрочем, долго задерживаться мы не станем, ведь нас будет ждать ресторан турецкой кухни. С террасы этого красивейшего места открывается восхитительный вид на море и горы Пентадактилос. Город Кирения Затем мы отправимся в Кирению — древний портовый город, известный ещё в эпоху римлян. На протяжении тысячелетий Киренийская крепость постоянно перестраивалась, становясь всё мощнее и выше. Именно поэтому, посетив её, можно увидеть архитектурные элементы самых разных эпох: византийской, венецианской и османской. Здесь, на территории находится музей затонувшего корабля, в котором мы увидим остов корабля потерпевшего крушение у берегов Кипра ещё до нашей эры. А так же, артефакты и ценные находки различных исторических периодов развития острова. После экскурсии по крепости у нас ещё останется время, чтобы погулять по очаровательным улочкам города, заглянуть в торговые ряды ремесленников или выпить кофе в одном из многочисленных кафе перед обратной дорогой. Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорта, удобную обувь и головные уборы. Протяженность: до 230 км; Серпантин: до 20 км; Высота подъёма: до 850 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 2000 м. С учётом выезда из разных городов и районов Кипра, а так же вашего индивидуального ритма посещения достопримечательностей, данный маршрут будет скорректирован и персонализирован в процессе поездки.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Город Никосия

Улица Лидра

Туристическая обсерватория

Горы Пентадактилос

Замок Св. Иллариона

Город Кирения

Киренийская крепость

Ресторан «Буффавенто»

Аббатство Беллапаис

Панорамные площадки Что включено Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно

Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах

Питьевая вода в дороге. Что не входит в цену Питание и напитки во время экскурсии

Входные билеты в музеи, замки и крепости

Входной билет в Замок Св. Иллариона стоит 4, 5 евро на взрослого и бесплатно для детей

Входной билет в Киренийскую крепость стоит 4, 5 евро на взрослого и бесплатно для детей

Входной билет в Аббатство Беллапаис стоит 3 евро на взрослого и бесплатно для детей

Цены на обеденные блюда в ресторане «Буффавенто» начинаются от 8 евро. Место начала и завершения? Любой курорт Кипра, ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в любое время Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.