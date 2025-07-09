Что вы можете увидеть 🤩

Кипр — уникальный остров. В результате войны 1974 года он был разделён демаркационной линией на две части. По разные стороны оказались две общины, существовавшие многими столетиями в мире и согласии.
Турция
Турция
Описание экскурсииНикосия Отправная точка экскурсии — столица острова Никосия. Это уникальный город, единственная столица в мире, разделенная на две части. По одну сторону границы Республика Кипр, где проживают греки, по другую — непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, население которой составляют турки. Никосия — это город слияния двух культур и гармоничного сосуществования прошлого и настоящего. К тому же это один из древнейших городов в мире, ведь первые поселения в этом месте датированы ещё VII веком до нашей эры. Мы прокатимся по центральным проспектам и сделаем остановку в старом городе, где прогуляемся по местному «Арбату» — улице Лидра. Затем поднимемся на последний этаж башни «Шаколас», откуда, из туристической обсерватории, рассмотрим весь город как на ладони. Замок Святого Иллариона Выехав из Никосии, мы отправимся к «зелёной линии». Проблем при пересечении границы разделяющей остров не возникнет, ведь пограничники по обе стороны предельно лояльны к туристам. Главное, не забыть взять с собой паспорт. Очутившись в другой стране, мы отправимся к горному массиву Пентадактилос или Пять пальцев. Нас ждёт удивительное место с интересной историей — замок Святого Иллариона, расположившийся на скале высотой в 741 метр. По пути к вершине замка, вы насладитесь восхитительными пейзажами киренийского побережья, загляните в средневековые казармы и башни, посетите покои королевы и короля, узнаете печальную историю принца и много других рыцарских преданий. Аббатство Беллапаис Оставив позади величественный замок и дальше хранить свои вековые тайны, мы направимся к одной из прекрасных «жемчужин», украшающих северную часть острова, аббатству Беллапаис. Его называют самым ярким примером средневековой готической архитектуры Кипра. Аббатство основано в 1198 году отшельниками из Палестины, а в XIII веке расширено монахами-августинцами. Столетиями аббатство процветало, о чём свидетельствуют грандиозные размеры его готических построек, украшенных искусными лепными барельефами Ресторан турецкой кухни Недалеко от входа в аббатство растёт дерево бездельников, говорят, что все, кто сидит под сенью волшебного дерева, становятся непригодными к какой-либо работе. Впрочем, долго задерживаться мы не станем, ведь нас будет ждать ресторан турецкой кухни. С террасы этого красивейшего места открывается восхитительный вид на море и горы Пентадактилос. Город Кирения Затем мы отправимся в Кирению — древний портовый город, известный ещё в эпоху римлян. На протяжении тысячелетий Киренийская крепость постоянно перестраивалась, становясь всё мощнее и выше. Именно поэтому, посетив её, можно увидеть архитектурные элементы самых разных эпох: византийской, венецианской и османской. Здесь, на территории находится музей затонувшего корабля, в котором мы увидим остов корабля потерпевшего крушение у берегов Кипра ещё до нашей эры. А так же, артефакты и ценные находки различных исторических периодов развития острова. После экскурсии по крепости у нас ещё останется время, чтобы погулять по очаровательным улочкам города, заглянуть в торговые ряды ремесленников или выпить кофе в одном из многочисленных кафе перед обратной дорогой. Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорта, удобную обувь и головные уборы. Протяженность: до 230 км; Серпантин: до 20 км; Высота подъёма: до 850 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 2000 м. С учётом выезда из разных городов и районов Кипра, а так же вашего индивидуального ритма посещения достопримечательностей, данный маршрут будет скорректирован и персонализирован в процессе поездки.
Ежедневно в любое время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Никосия
- Улица Лидра
- Туристическая обсерватория
- Горы Пентадактилос
- Замок Св. Иллариона
- Город Кирения
- Киренийская крепость
- Ресторан «Буффавенто»
- Аббатство Беллапаис
- Панорамные площадки
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии
- Входные билеты в музеи, замки и крепости
- Входной билет в Замок Св. Иллариона стоит 4, 5 евро на взрослого и бесплатно для детей
- Входной билет в Киренийскую крепость стоит 4, 5 евро на взрослого и бесплатно для детей
- Входной билет в Аббатство Беллапаис стоит 3 евро на взрослого и бесплатно для детей
- Цены на обеденные блюда в ресторане «Буффавенто» начинаются от 8 евро.
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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