Что вы можете увидеть 🤩

Церковь Святых Киприана и Иустины

Мы начнём наше путешествие с посещения храма Киприана и Иустины. Эти святые одни из самых почитаемых во всём христианском мире — они даруют избавление от сглаза всем просящим. Люди издавна приходили к ним из дальних земель с самыми разными проблемами, ведь они никому не отказывали. А в наши дни, для всех пришедших, исцеляющую молитву читает священник.

В храме вы сможете набрать святой воды и приложится к мощам Киприана и Иустины. Считается, что они даруют защиту от злых слов и негативного влияния посторонних людей, даже от тех, кто просто помыслил о вас плохое.

Никосийский зоопарк

Далее мы направимся в никосийский зоопарк. Это уютное место, больше похожее на семейную ферму, содержит множество необычных животных. Здесь обитают кенгуру, олени, различные экзотические птицы и даже тигры и львы. Особенность этого места, привлекающая всех посетителей — лемуры, которые свободно гуляют по территории зоопарка.

Они с радостью принимают угощения и любят фотографироваться с гостями. Так что море позитива от общения с этими маленькими зверушками вам обеспечено. Кстати и всех других нехищных животных можно кормить, купленными на входе, вкусняшками.

Никосия

Далее нас ждёт сытный обед и отдых, после которого мы направимся в Никосию. Это уникальный город, единственная столица в мире, разделенная на две части. По одну сторону границы Республика Кипр, где проживают греки, по другую — непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, население которой составляют турки. Никосия это город слияния двух культур и гармоничного сосуществования прошлого и настоящего.

В старом квартале Никосии мы поднимемся на башню «Шаколас», откуда, из туристической обсерватории, рассмотрим всю Никосию как на ладони. А затем прогуливаясь по местному «Арбату» — улице Лидра, перейдем через границу на оккупированную часть города и окунёмся в совершенно другую культуру. Здесь мы посетим собор Святой Софии, перестроенный в мечеть, и старый турецкий базар.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорта и одежду надлежащую для посещения святых мест.

Протяженность: до 160 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 150 м; Число остановок: 5; Пеший участок: до 800 м.