Золотые пески полуострова Карпаc

Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Северному Кипру, где вас ждут захватывающие виды, дикие ослики и древние монастыри
Экскурсия на Северный Кипр предлагает уникальную возможность посетить замок Кантара, возвышающийся на 630 метров и открывающий виды на Средиземное море. На полуострове Карпас можно встретить диких осликов и насладиться пляжами
читать дальше

с золотым песком. Монастырь Святого Апостола Андрея, построенный в XIX веке, поражает своей атмосферой и духовностью.

Завершение дня на уединённом пляже с обедом и закатом станет прекрасной финальной нотой этого насыщенного дня

5 причин купить этот трансфер

  • 🏰 Замок Кантара с потрясающими видами
  • 🐴 Встреча с дикими осликами
  • 🌅 Уединённый пляж с закатом
  • ⛪ Древний монастырь Святого Апостола Андрея
  • 🌊 Кристально чистая вода для купания
Золотые пески полуострова Карпаc
Золотые пески полуострова Карпаc
Золотые пески полуострова Карпаc
Ближайшие даты:
25
мар26
мар27
мар28
мар29
мар30
мар31
мар
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Замок Кантара
  • Монастырь Святого Апостола Андрея

Описание трансфер

Путешествие по живописным местам Северного Кипра

Наше захватывающее путешествие начнется с посещения легендарного замка Кантара. Этот один из самых известных замков острова возвышается на высоте 630 метров и открывает потрясающие виды на Средиземное море и побережье. Здесь, среди древних стен, окружённых зеленью и сосновыми лесами, вы ощутите уникальную атмосферу средневековой крепости.

Замок Кантара был построен византийцами в X веке для защиты от арабских набегов и по сей день хранит свою многовековую историю. Согласно одной из версий, название крепости происходит от арабского слова «арка». Позже замок был захвачен рыцарями Ричарда Львиное Сердце и стал называться «Ле Кандарье». Со стен этой крепости, которая когда-то защищала Кипр, открывается великолепный вид на залив Фамагусты, северное побережье острова и полуостров Карпас.

Золотые пляжи полуострова Карпас

Далее мы отправимся в уникальную заповедную зону — на пляжи с золотым песком полуострова Карпас. Здесь, вдали от городской суеты, нас ждёт встреча с удивительными «пограничниками» этих мест — дикими осликами, которые приветствуют каждого туриста, но не пропустят без угощения. Не забудьте прихватить с собой немного морковки! Эти дружелюбные животные станут приятным дополнением к нашей прогулке, оставив множество тёплых впечатлений.

Древний монастырь Святого Апостола Андрея

Наша следующая остановка — древний монастырь Святого Апостола Андрея, который находится на самой отдаленной точке Карпаса, почти на краю полуострова. Этот храм, один из красивейших на острове, является действующим и до сих пор привлекает множество паломников. История монастыря начинается в XIX веке, а его главный храм был освящен 15 августа 1867 года. Здесь сохранились части старинного готического здания XV века, возведённого на месте первого монастыря. Монастырь поражает своей атмосферой и становится особенно значимым для тех, кто ищет духовного спокойствия и уединения.

Отдых на пляже

Завершит нашу поездку отдых на одном из лучших пляжей Северного Кипра. Кристально чистая вода, живописные виды на нетронутую природу и тишина, вдали от массового туризма, — здесь вы сможете насладиться купанием в спокойной и расслабляющей обстановке. После приятного плавания мы устроим обед на пляже, где вы сможете отдохнуть и зарядиться энергией перед обратной дорогой. В завершение вас ждёт невероятный закат, который станет прекрасной финальной нотой этого насыщенного дня.

Что взять с собой

  • Купальники
  • Полотенца
  • Солнцезащитный крем
  • Головной убор
  • Хорошее настроение!

Экскурсия может быть дольше по времени по согласованию и можно корректировать маршрут.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок Кантара
  • Монастырь Апостола Андрея
  • Дикие ослики
  • Золотые пески полуострова Карпас
Что включено
  • Трансфер от/до дома
  • Вода
  • Аптечка
  • Пляжный зонт
  • Бензин
  • Корм для осликов
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Kennedy avenu 17
Завершение: Фамагуста - Йенибоазичи - Искеле - Боаз - Эсентепе - Татлысу
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия может быть дольше по времени по согласованию и можно корректировать маршрут.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Спасибо за ваше бронирование! Я свяжусь с вами для уточнения деталей встречи в самое ближайшее время
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Никосии

Национальный парк Акамас
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Национальный парк Акамас
Приглашаем на незабываемое путешествие по Национальному парку Акамас с индивидуальным гидом. Вас ждут уникальные виды и исторические сокровища
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
27 мар в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.