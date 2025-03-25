5 причин купить этот трансфер
- 🏰 Замок Кантара с потрясающими видами
- 🐴 Встреча с дикими осликами
- 🌅 Уединённый пляж с закатом
- ⛪ Древний монастырь Святого Апостола Андрея
- 🌊 Кристально чистая вода для купания
Что можно увидеть
- Замок Кантара
- Монастырь Святого Апостола Андрея
Описание трансфер
Путешествие по живописным местам Северного Кипра
Наше захватывающее путешествие начнется с посещения легендарного замка Кантара. Этот один из самых известных замков острова возвышается на высоте 630 метров и открывает потрясающие виды на Средиземное море и побережье. Здесь, среди древних стен, окружённых зеленью и сосновыми лесами, вы ощутите уникальную атмосферу средневековой крепости.
Замок Кантара был построен византийцами в X веке для защиты от арабских набегов и по сей день хранит свою многовековую историю. Согласно одной из версий, название крепости происходит от арабского слова «арка». Позже замок был захвачен рыцарями Ричарда Львиное Сердце и стал называться «Ле Кандарье». Со стен этой крепости, которая когда-то защищала Кипр, открывается великолепный вид на залив Фамагусты, северное побережье острова и полуостров Карпас.
Золотые пляжи полуострова Карпас
Далее мы отправимся в уникальную заповедную зону — на пляжи с золотым песком полуострова Карпас. Здесь, вдали от городской суеты, нас ждёт встреча с удивительными «пограничниками» этих мест — дикими осликами, которые приветствуют каждого туриста, но не пропустят без угощения. Не забудьте прихватить с собой немного морковки! Эти дружелюбные животные станут приятным дополнением к нашей прогулке, оставив множество тёплых впечатлений.
Древний монастырь Святого Апостола Андрея
Наша следующая остановка — древний монастырь Святого Апостола Андрея, который находится на самой отдаленной точке Карпаса, почти на краю полуострова. Этот храм, один из красивейших на острове, является действующим и до сих пор привлекает множество паломников. История монастыря начинается в XIX веке, а его главный храм был освящен 15 августа 1867 года. Здесь сохранились части старинного готического здания XV века, возведённого на месте первого монастыря. Монастырь поражает своей атмосферой и становится особенно значимым для тех, кто ищет духовного спокойствия и уединения.
Отдых на пляже
Завершит нашу поездку отдых на одном из лучших пляжей Северного Кипра. Кристально чистая вода, живописные виды на нетронутую природу и тишина, вдали от массового туризма, — здесь вы сможете насладиться купанием в спокойной и расслабляющей обстановке. После приятного плавания мы устроим обед на пляже, где вы сможете отдохнуть и зарядиться энергией перед обратной дорогой. В завершение вас ждёт невероятный закат, который станет прекрасной финальной нотой этого насыщенного дня.
Что взять с собой
- Купальники
- Полотенца
- Солнцезащитный крем
- Головной убор
- Хорошее настроение!
Экскурсия может быть дольше по времени по согласованию и можно корректировать маршрут.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Кантара
- Монастырь Апостола Андрея
- Дикие ослики
- Золотые пески полуострова Карпас
Что включено
- Трансфер от/до дома
- Вода
- Аптечка
- Пляжный зонт
- Бензин
- Корм для осликов
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Спасибо за ваше бронирование! Я свяжусь с вами для уточнения деталей встречи в самое ближайшее время