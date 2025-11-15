Найдено 3 экскурсии в категории « Самое главное » в Пафосе на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 4 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Святые места Кипра: Катакомбы, монастыри и древние церкви Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние церкви и монастыри Пафоса. Уникальные святыни и захватывающие легенды ждут вас €160 за всё до 5 чел. На машине 8 часов 12 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Главные монастыри Кипра: Путешествие по святыням и реликвиям Эта экскурсия познакомит вас с главными монастырями Кипра. Вы увидите чудотворные иконы, услышите легенды и насладитесь красотой Троодосских гор €400 за всё до 4 чел. На машине На микроавтобусе 8 часов 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Гранд-путешествие по Кипру Все самые интересные места удивительного острова на насыщенной авто-пешеходной экскурсии €260 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Пафоса

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пафосе Святые места Кипра Главные монастыри Кипра Гранд-путешествие по Кипру В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Пафосу в ноябре 2025 Сейчас в Пафосе в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 400. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5

Экскурсии на русском языке в Пафосе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Самое главное», 17 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь