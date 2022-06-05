Главные экскурсионные места в Пафосе

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные места» в Пафосе на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по центральному Кипру
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие по центральному Кипру: Лимассол, Хирокития, замок Колосси
Центральный Кипр удивит вас разнообразием. Прогулки по Лимассолу, древние поселения, пляжи и винные дегустации - всё это ждёт вас на экскурсии
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Национальный парк Акамас
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по национальному парку Акамас в Пафосе
Путешествие по национальному парку Акамас в Пафосе подарит незабываемые впечатления. Посетите монастырь Св. Неофита, морские пещеры и Купальни Афродиты
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 310 за всё до 4 чел.
Православное наследие Кипра
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: индивидуальная экскурсия по святыням Пафоса
Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние храмы и монастыри. Откройте для себя уникальные святыни и узнайте больше о православной культуре
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 310 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 июня 2022
    Путешествие по центральному Кипру
    Огромное спасибо Татьяне и Игорю за содержательную"экскурсию"."экскурсия" в ковычках, так как по нашему мнению это намного больше. Знающие, очень интересные собеседники. По нашему предложению был изменен немного маршрут. Время провели просто замечательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Популярные места»

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Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июне 2024
Сейчас в Пафосе в категории "Популярные места" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 310. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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